Flipar
Descubra quais são as maiores pontes do mundo – uma é no Brasil
-
15º - A Ponte Rio-Niterói, na região metropolitana do RJ , representa o Brasil na lista. Inaugurada em 1974, tem 13,3 quilômetros de extensão e é a maior ponte da América Latina. Foto: Mario Roberto Duran Ortiz Mariordo - Wikimédia Commons
-
Ela cruza a Baía de Guanabara, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. O nome oficial é Presidente Costa e Silva, em homenagem ao presidente da época que deu a ordem para a construção da estrutura, Arthur da Costa e Silva Foto: Mario Roberto Duran Ortiz Mariordo - Wikimédia Commons
-
14º - A Ponte Penang fica localizada na Malásia e foi inaugurada em 1985. Com 13,5 quilômetros de extensão, ela é a maior ponte do país. Foto: Bauinghel wikimedia commons
-
Ela é uma ponte rodoviária que liga Georgetown, na ilha de Penang, à parte continental do território malaio. Foto: Shoestring wikimedia commons
-
-
13º- A Ponte Vasco da Gama fica localizada em Portugal e foi inaugurada em 1998. Com 17 quilômetros de extensão, é a segunda maior ponte da Europa. Foto: Till Niermann wikimedia commons
-
Ela liga os distritos de Setúbal e Lisboa, passando sobre o rio Tejo. Mais de três mil operários fizeram parte da sua construção. Foto: Paulo Juntas wikimedia commons
-
11º- A Ponte do Rei Fahd, que fica localizada na Arábia Saudita e Bahrein, foi inaugurada em 1986. Ela possui 25 quilômetros de extensão. Foto: Greens n cornbread wikimedia commons
-
-
Ela possui quatro pistas sustentadas por 147 mil toneladas de aço que passam sobre o golfo Pérsico. Foto: Divulgação Facebook
-
10º- A Ponte Atchafalaya Basin fica localizada nos Estados Unidos e foi inaugurada em 1973. Ela possui 29,3 quilômetros de extensão. Foto: wikimedia commons
-
São duas pontes paralelas que passam por cima do enorme pântano na bacia do rio Atchafalaya, ligando as cidades de Lafayette e Baton Rouge, no estado da Louisiana. Foto: Lcaraccioli - wikimedia commons
-
-
9º- A Ponte de Donghai fica na China e foi inaugurada em 2005. Ela possui 32,5 quilômetros de extensão e é uma das maiores pontes sobre o mar do mundo. Foto: :Zhang 2008 wikimedia commons
-
Ela liga Xangai, a maior cidade da China, ao porto de águas profundas de Yangshan, localizado na província costeira de Zhejiang. Foto: Bru216 wikimedia commons
-
8º- A Ponte de Runyangtambém fica na China e foi inaugurada em 2005. Ela possui 35,6 quilômetros de extensão. Foto: Voyager wikimedia commons
-
-
Localizada em Nanjing, capital província de Jiangsu, a Ponte de Runyang cruza o rio Yangtzé. Trata-se de uma ponte estaiada - suspensa por cabos, construída para servir de autoestrada. Foto: ????1961 wikimedia commons
-
7º- A Ponte da Baía de Hangzhou também fica localizada na China. Ela foi inaugurada em 2008 e tem 36 quilômetros de extensão. Foto: Flickr as ????? wikimedia commons
-
Também é uma ponte estaiada e tem esse nome porque cruza a Baía de Hangzou, no Mar da China Oriental, conectando Xangai e a cidade portuária de Ningbo. Foto: Jürgen Zeller - wikimedia commons
-
-
6º- A Ponte do Pântano Manchac fica localizada nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1979 e tem 36,7 quilômetros de extensão, sendo a segunda maior ponte do país. Foto: Melanie Commander Thibodaux wikimedia commons
-
Ela cruza o lago Maurepas, localizado no sudeste do estado da Louisiana. Por conta do terreno instÃ¡vel, os pilares de sustentaÃ§Ã£o dessa ponte encontram-se a 76 metros abaixo da terra. Foto: Flickr ????????????? ??????
-
5º- A Ponte do lago Pontchartrain também fica nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1956 (lado sul) e 1969 (lado norte) e possui 38,4 quilômetros de extensão. Foto: U.S. Army Corps of Engineers domínio público
-
-
Ela fica na região sul do estado da Louisiana e foi construída em apenas 1 ano. Chegou a ser a maior ponte do mundo por muitos anos. Foto: Markuskun - wikimedia commons
-
4º- A Ponte Qingdao Haiwan, é mais uma localizada na China. Ela foi inaugurada em 2011 e tem 42,5 quilômetros de extensão. Foto: Domínio público
-
Ela fica na cidade portuária de Qingdao, na província de Shandong, no extremo leste do território chinês. Foto: Google
-
-
3º- A Ponte de Hong Kong-Macau-Zhuhai, na China, foi inaugurada em 2018. Com 55 quilômetros de extensão, ela é a maior ponte marítima do mundo. Foto: N509FZ/Wikimédia Commons
-
Ela liga as cidades de Hong Kong e Macau, atravessando o Mar do Sul da China. Ela tem um túnel subaquático e três ilhas artificiais interligando seus trechos. Foto: Ronald DeLong
-
2º- A Grande Ponte de Tianjin, na China, foi inaugurada em 2011. Ela possui incríveis 113,7 quilômetros de extensão e é a segunda maior ponte do mundo. Foto: Reprodução do X @Danalphie
-
-
Ela liga as cidades de Langfang e Qingxian, no norte da China e é um gigantesco viaduto que integra a linha férrea de alta velocidade Pequim-Xangai. Foto: Reprodução de vídeo Yenisafak
-
1º- A maior ponte do mundo é a Grande Ponte de Danyang-Kunshan, na China. Ela foi inaugurada em 2011 e possui 164,8 quilômetros de extensão. Foto: Reprodução Facebook 3Bridges Consulting
-
A ponte é um viaduto de 164,8 km de extensão na linha de Alta Velocidade Pequim-Xangai. Ela é uma ponte por onda passam (ou voam) trens-balas a uma velocidade média de 350 km/h. Foto: Reprodução Facebook GRUPO Geotrilho
-