Supervelocidade nos trilhos: os trens mais rápidos do mundo

    Operado pela Trenes de Chile, o trem conecta a capital Santiago à cidade de Curicó, na Região de Maule. Tem 4 carros e recebe 238 passageiros, com serviços de bordo, poltronas reclináveis, iluminação em LED e mesas individuais e centrais. Foto: Divulgação Ministério dos Transportes do Chile/Instagram
    Os trens de alta velocidade costumam ser uma excelente alternativa para levar pessoas em viagens curtas, com potencial até mesmo de substituir os aviões. Foto: Xinhua Reprodução
    O trem do Chile, apesar de cumprir essa função e ser motivo de orgulho para os chilenos, está longe, porém, de se enquadrar na lista dos mais rápidos do mundo. Foto: Divulgação Ministério dos Transportes do Chile/Instagram
    Veja os cinco trens mais velozes do planeta e saiba também os planos do Brasil para introduzir a tecnologia por aqui! Foto: Imagem de qq469717806 por Pixabay
    “JR East E5”, Japão - 320 km/h - O Japão sempre foi um país pioneiro quando se trata de trens de alta velocidade. Conhecidos E5, os “trens-bala” operados pela Japan Railways East (JR East) podem atingir incríveis 320 km/h! Foto: MaedaAkihiko - Wikimédia Commons
    Esses trens têm espaço para até 731 passageiros e são equipados com 32 motores elétricos de indução que fornecem uma potência de 12.900 cavalos. Foto: Kurumi - Wikimédia Commons
    Para reduzir o ruído quando os trens entram em túneis, a Japan Railways East projetou os trens com a parte da frente do primeiro vagão bem mais longa. Desde 2011, a empresa tem 59 desses trens em operação no Japão. Foto: Rsa - Wikimédia Commons
    “TGV”, França - 320 km/h - Assim como os japoneses, os trens de alta velocidade franceses também podem alcançar os 320 km/h. Esses trens partem de Paris para várias cidades da França e também para outros países, como Londres e Bruxelas. Foto: S23725 - Wikimédia Commons
    A TGV não está restrita apenas à França. O sucesso dessa tecnologia levou essa marca para países como Espanha, Itália, Estados Unidos, entre outros lugares. Foto: Flickr jean-louis Zimmermann
    O recorde mundial de velocidade para trens convencionais pertence à França. Em 3 de abril de 2007, um deles chegou a 574,8 km/h, o que equivale a percorrer 150 metros a cada segundo! Foto: Flickr William Verguet
    “ICE3”, Alemanha - 330 km/h - Apelidado de "minhoca branca", o ICE mais rápido foi desenvolvido em 1999 e é capaz de atingir velocidades de até 330 km/h. Foto: Sebastian Terfloth - Wikimédia Commons
    Normalmente, esses trens operam a uma velocidade de 300 km/h, mas em casos de atrasos, eles podem acelerar mais 30 km/h. Em testes, eles até chegaram ao incrível limite de 368 km/h! Foto: Jan Derk Remmers - Wikimédia Commons
    “CR400 Fuxing”, China - 350 km/h - Esses trens chineses normalmente operam a uma velocidade de 350 km/h, mas em alguns testes, eles já demonstraram ser capazes de alcançar velocidades de até 420 km/h! Foto: N509FZ - Wikimédia Commons
    Além disso, esses trens têm espaço para até 1.200 passageiros espalhados por 16 vagões. Foto: CR400 Fuxing - China - Trem Bala
    A experiência oferecida pelo CR400 Fuxing aos viajantes conta com tela individual por assento, carregamento sem fio para dispositivos eletrônicos e outras tecnologias. Foto: N509FZ - Wikimédia Commons
    “Shanghai Maglev”- China - 460 km/h - Chamado de Shanghai Maglev, o trem mais rápido do mundo é um meio de transporte público que utiliza levitação magnética em vez das já comuns rodas sobre trilhos de aço. Foto: Flickr Max Talbot-Minkin
    O Shanghai Maglev parte do Aeroporto Pudong, em Xangai, e cobre a distância de 30 quilômetros até a Estação Longyang Road em apenas 7 minutos. A velocidade máxima pode chegar a 460 km/h! Foto: Flickr Lars Plougmann
    Com tecnologia alemã, o Maglev está em operação há mais de 10 anos na China. Foto: Alex Needham - Wikimédia Commons
    Recentemente, o país asiático começou a fabricar seus próprios trens da marca, capazes de atingir velocidades impressionantes de até 600 km/h! Foto: Xinhua Reprodução
    No Brasil, o Trem de Alta Velocidade (TAV) é uma tecnologia cuja implantação tem sido protelada. Um projeto, que foi concebido em 2004 pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), até hoje não saiu do papel. Foto: Rene Böhmer/Unsplash
    O TAV planejado entre Campinas e Rio de Janeiro para operar durante a Copa do Mundo de 2014, teve vários adiamentos.A ideia do projeto era colocar quatro linhas em circulação, ligando Rio a São Paulo, Brasília à Goiânia, Belo Horizonte à Curitiba e Campinas ao Triângulo Mineiro. Mas até hoje nada. Foto: Reprodução da Agência Nacional de Transportes Terrestres
    Hoje, os trens mais rápidos do Brasil são os da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os da Trensurb, de Porto Alegre. Ambos atingem apenas uma velocidade de 90 km/h. Foto: wikimedia commons Tiago Costa
    O Trem Intercidades, que está em fase de implantação, tem tudo para quebrar essa marca. Mas, ainda assim, não é nada chamativo. O projeto prevê a operação de trens com velocidade máxima de 140 km/h, ligando São Paulo a Campinas em uma hora. Foto: Patrick Unsplash
