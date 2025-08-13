Supervelocidade nos trilhos: os trens mais rápidos do mundo

O TAV planejado entre Campinas e Rio de Janeiro para operar durante a Copa do Mundo de 2014, teve vários adiamentos.A ideia do projeto era colocar quatro linhas em circulação, ligando Rio a São Paulo, Brasília à Goiânia, Belo Horizonte à Curitiba e Campinas ao Triângulo Mineiro. Mas até hoje nada. Foto: Reprodução da Agência Nacional de Transportes Terrestres