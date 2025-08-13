Tradição e modernidade: Hamburgo é um tesouro do norte alemão

No que tange a natureza, o Lago Alster é um dos pontos mais encantadores de Hamburgo, com um cenário perfeito para caminhadas, passeios de barco e esportes aquáticos. Ele é dividido em dois: o Binnenalster, mais central e cercado por cafés e lojas, e o Außenalster, maior e rodeado por parques. Foto: Flickr 'Brizio