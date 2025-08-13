Flipar
Elegância e singeleza dos cisnes; veja curiosidades da espécie
Os cisnes são aves da família Anatidae, pertencentes ao gênero Cygnus. Seus parentes mais próximos são os gansos e os patos, que formam a tribo Cignini e são integrantes da subfamília Anserinae. Foto:
Eles são geralmente animais monogâmicos. Isso ocorre porque ocasionalmente mudam de parceiro ao decorrer da vida, principalmente após alguma falha no aninhamento ou quando o parceiro morre. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
Desse modo, eles são os maiores membros existentes da família de aves aquáticas Anatidae. Comparados aos gansos, seus parentes mais próximos, eles são muito maiores e têm pés e pescoço em grande proporção. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
As aves adultas não possuem penas entre os olhos e o bico. Quanto ao dimorfismo sexual, elas se apresentam apenas no peso e no tamanho, com os machos sendo ligeiramente maiores. Foto: Imagem de wal_172619 por Pixabay
Os cisnes são naturalmente encontrados em ambientes temperados, raramente ocorrendo sua presença nos trópicos. Sendo assim, o número de ovos por postura é entre 3 e 8 ovos. Foto: Imagem de Krzysztof por Pixabay
Eles podem ser encontrados em regiões como o norte da Europa, Ásia e América do Norte. No hemisfério sul, esses animais podem aparecer na Austrália e em alguns países da América do Sul. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
Eles podem se alimentar tanto na água quanto em terra. Afinal, os cisnes são quase inteiramente herbívoros, embora possam comer uma variedade de pequenos animais. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
Na água, o alimento é obtido por meio de babugem, e sua dieta é composta pelas raízes, tubérculos, caules e folhas de plantas aquáticas e submersas. Foto: Pixabay
Nesse sentido, os cisnes são altamente protetores, atacando qualquer coisa que considerem um risco para seu ninho e seus filhotes e são extremamente elegantes. Foto: Pixabay
Nos tempos da rainha britânica Elizabeth I, a carne de cisne era considerada um alimento de luxo. Além disso, essa iguaria é consumida na Coreia do Norte, onde é considerada uma fonte de alimento valioso e medicinal. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
Assim como os patos, dois ou três dias após o nascimento, eles começam a nadar com a mãe ao redor do lago. Mas como eles ainda são muito jovens para conseguir sua comida, são os pais que os alimentam. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
Uma peculiaridade é que após a reprodução e incubação dos ovos, os cisnes, tanto machos quanto fêmeas, perdem parte de sua plumagem no processo e realizam uma muda para novas penas. Foto:
Em grande parte dos mitos e das culturas espalhadas por todo o mundo, o cisne branco é um animal associado à pureza e à luz, enquanto que o cisne negro se associa ao oculto e ao misterioso. Foto: Imagem de Beto por Pixabay
O cisne-negro é uma ave aquática australiana, também pertencente à família Anatidae, a mesma dos patos, gansos, e demais cisnes e pode pesar até 9 kg. Foto: Wikimedia Commons/Sérgio Valle Duarte
O cisne é uma figura comum na heráldica, sendo adotado em inúmeros brasões e escudos de localidades diversas. Uma delas, por exemplo, é a face nacional das moedas de euro finlandesas, assim como o Brasão de armas de Camberra. Foto: Wolfgang Hasselmann Unsplash
O cisne-de-pescoço-preto é uma ave anseriforme típica do sul da América do Sul. A espécie pode figurar na lista das preciosidades ornitológicas, sendo distribuída pelo sul do Brasil e Chile. Foto: J Patrick Fischer wikimedia commons
O Lago dos Cisnes é um balé dramático em quatro atos de 1876 do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski e libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer, com estreia em 1877 no Teatro Bolshoi (Moscou). Foto: Domínio público
A estreia de "O Lago dos Cisnes" ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1877 no teatro, na cidade russa de Moscovo. Vale ressaltar que a história contada no conto de fadas "O Patinho Feio", do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, na verdade era sobre um cisne. Foto: Divulgação
Ela foi um fracasso pela má interpretação da orquestra e dos bailarinos, assim como a coreografia de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer. Foto: Divulgação
Cisne Negro é um filme americano de 2010, dos gêneros suspense e terror psicológico, dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey e Winona Ryder. Foto: reprodução cisne negro
Na obra, uma bailarina perde a compreensão da realidade quando uma sensual bailarina ameaça sua posição de dançarina protagonista em "O Lago dos Cisnes". Foto: reprodução instagram
A Ilha dos Cisnes é artificial e localizada no rio Sena, em Paris, França, Foi criada em 1827 para proteger a ponte chamada Pont de Grenelle. Foto: reprodução/tv globo
O navio Cisne Branco é um veleiro da Marinha do Brasil, que exerce funções diplomáticas e de relações públicas. A sua missão é a de representar o país em eventos náuticos nacionais e internacionais, divulgar a mentalidade marítima na sociedade civil e preservar as tradições navais. Foto: - Divulgacao Marinha do Brasil
Cavaleiros do Zodíaco é um dos maiores animes da história da literatura japonesa e também tem em seu enredo a representação do Cisne. Entre os protagonistas, Hyoga representa tal constelação, que traz a figura deste sublime animal. Foto: Divulgação