Símbolo de alegria e pureza, margaridas decoram e colorem qualquer ambiente
Essa flor tem distribuição natural nas regiões temperadas da Eurásia, mas foi naturalizada em vastas regiões temperadas e subtropicais, nomeadamente na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. Foto: Imagem de Nicky ???????????????? por Pixabay
A Leucanthemum vulgare (Chrysanthemum coronarium) é uma espécie de plantas herbáceas perenes e integra um complexo específico que apresenta grande variabilidade morfológica entre regiões. Ela, então, é conhecida pelos nomes comuns de margarida e olho-de-boi. Foto: Imagem de Albrecht Fietz por Pixabay
A palavra margarida tem origem no termo grego “margarítes”, que significa “pérola”. Acredita-se que o nome foi escolhido por conta da intensidade do tom de branco das pétalas. Foto:
Essa é uma flor clássica, com características delicadas que remetem a simplicidade do campo. Símbolos de pureza, amor, bondade, inocência e alegria, elas iluminam qualquer jardim ou vaso com sua beleza simples e atemporal. Foto:
Para um plantio adequado, a escolha do solo é crucial, assim como um vaso com os furos de drenagem, um substrato de boa qualidade e rico em matéria orgânica. Foto:
Além disso, é preciso ter um local banhado em luz solar, que exponha as sementes por ao menos 6 horas de sol direto por dia. O solo, por sua vez, deve apresentar um composto fértil, bem drenado e levemente ácido, com pH entre 6,0 e 6,8. Foto:
A preferência para o plantio é durante primavera ou outono, através de sementes ou mudas adquiridas em viveiros. Assim, a germinação das sementes, então, pode levar algumas semanas, enquanto as mudas oferecem um crescimento mais rápido. Foto: Imagem de GLady por Pixabay
A rega das margaridas precisa ser feita regularmente durante os períodos secos, de preferência pela manhã. Na poda, deve-se ter cuidado para estimular a floração contínua e manter um visual bonito e harmonioso. Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
É uma planta silvestre perene, típica dos prados, que cresce numa variedade de comunidades vegetais, incluindo campos agrícolas, em matagais e em florestas de copas abertas. Foto:
Suas pétalas são alargadas e delgadas e ficam em volta do botão central dourado ou amarelo. As folhas são ovais e os caules compridos, podendo chegar a 1 metro de altura. Foto: Imagem de Cyril por Pixabay
O pólen da margarida é uma pequena partícula microscópica que pode ser transportada pelo vento. Sendo assim, a polinização cruzada também pode ser causada por outros agentes, como o pousar dos insetos. Foto: Pixabay
Ele consiste em grãos microscópicos que contêm os gametas masculinos e são transferidos para os órgãos femininos das flores de outras margaridas ou da mesma flor (autopolinização). Foto: Imagem de Ioachim Marcu por Pixabay
Elas também atraem muitos insetos polinizadores, como abelhas e borboletas, o que as torna um excelente plantio para jardins sustentáveis e para a preservação da biodiversidade. Foto: Imagem de Johnny Harvester por Pixabay
A mini margarida, também conhecida como margaridinha, é uma versão menor da clássica, perfeita para vasos e bordaduras em jardins. Com flores pequenas e delicadas, que trazem um charme especial e sutil ao jardim e local campestre. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
A margarida rosa é uma variação encantadora da flor tradicional, trazendo um tom suave e romântico para jardins e arranjos. Foto:
Com pétalas em diferentes tons de rosa, ela simboliza amor, gratidão e carinho, sendo uma ótima escolha para presentear ou decorar ambientes. Foto: Imagem de Sigrun Olafsdottir por Pixabay
Como outras margaridas, é uma planta resistente, que cresce bem sob luz solar direta e requer apenas cuidados básicos para florescer lindamente. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
Além das rosas, elas têm uma grande variedade de cores, desde o branco puro até o roxo escuro, e são muito versáteis, podendo ser usadas em diferentes tipos de arranjos florais ou como plantas ornamentais. Foto: Imagem de Ralph por Pixabay
As margaridas são tóxicas para animais de estimação, pois contêm substâncias químicas que podem causar irritação gastrointestinal, erupções cutâneas, irritação da pele e salivação excessiva. Foto: wikimedia commons/creative commons/ Psiberfunk
A planta é conhecida por múltiplos nomes comuns, por vezes pouco precisos por se aplicarem a espécies morfologicamente similares. Entre eles, bem-me-quer, bonina, margarida, margarita, margarita-maior, malmequer, malmequer-maior, malmequer-bravo ou olho-de-boi. Foto: Pixabay
Além disso, são muito resistentes às pragas e doenças, o que as torna uma opção ideal para quem tem pouco tempo ou experiência em jardinagem. Foto: Pixabay/Camera-man
As margaridas são uma flor muito simbólica e são muito usadas em casamentos devido ao seu significado de amor e pureza. Também é uma ótima opção para jardins verticais ou para bordar caminhos e canteiros, para criar um espaço colorido e alegre. Foto: Pixabay/ClickerHappy
