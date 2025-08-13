Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Conheça as maravilhas da Croácia, um dos mais belos países do planeta

FL
Flipar
  • Com exuberância natural e construções históricas, a Croácia tem beleza e riqueza cultural e histórica de tirar o fôlego. Veja alguns destaques!
    Com exuberância natural e construções históricas, a Croácia tem beleza e riqueza cultural e histórica de tirar o fôlego. Veja alguns destaques! Foto: FalK2 wikimedia commons
  • Zagreb - A capital croata é repleta de construções em estilo austro-húngaro dos séculos 18 e 19. A Cidade Alta abriga vários dos mais importantes e antigos patrimônios do país.
    Zagreb - A capital croata é repleta de construções em estilo austro-húngaro dos séculos 18 e 19. A Cidade Alta abriga vários dos mais importantes e antigos patrimônios do país. Foto: strgars por Pixabay
  • Catedral de Zagreb - A igreja em estilo gótico é a segunda construção mais alta do país e é dedicada à Virgem Maria e aos reis São Estêvão e São Ladislau. Ela precisou de reparos após um terremoto em 2020.
    Catedral de Zagreb - A igreja em estilo gótico é a segunda construção mais alta do país e é dedicada à Virgem Maria e aos reis São Estêvão e São Ladislau. Ela precisou de reparos após um terremoto em 2020. Foto: Koreanovsky - wikimedia commons
  • Rua Tkal?i?eva- A rua no Centro de Zagreb é muito movimentada por ter vários cafés, bares e restaurantes que transformam o local num point dia e noite.
    Rua Tkal?i?eva- A rua no Centro de Zagreb é muito movimentada por ter vários cafés, bares e restaurantes que transformam o local num point dia e noite. Foto: Modzzak wikimedia commons
  • Parque Nacional dos Lagos de Plitvi?e - Faz parte de uma reserva natural de 300 km² , com 16 lagos interligados por cachoeiras. Tudo muito bem preservado.
    Parque Nacional dos Lagos de Plitvi?e - Faz parte de uma reserva natural de 300 km² , com 16 lagos interligados por cachoeiras. Tudo muito bem preservado. Foto: Tomnie wikimedia commons
  • Zadar - Cidade histórica que tem ruínas romanas e venezianas na antiga península. As colunas se espalham por diversas partes, tornando o passeio a pé uma das melhores fontes de entretenimento e cultura.
    Zadar - Cidade histórica que tem ruínas romanas e venezianas na antiga península. As colunas se espalham por diversas partes, tornando o passeio a pé uma das melhores fontes de entretenimento e cultura. Foto: Maestralno wikimedia commons
  • Zadar também tem muralhas dos séculos 8 e 11 no entorno da cidade. Patrimônios que se juntam a igrejas e conventos na antiguidade.
    Zadar também tem muralhas dos séculos 8 e 11 no entorno da cidade. Patrimônios que se juntam a igrejas e conventos na antiguidade. Foto: Bohringer Friedrich wikimedia commons
  • Além de marcos históricos muito relevantes, Zadar possui um belo litoral, com algumas das mais belas praias do país. Na foto, a praia de Kolovare.
    Além de marcos históricos muito relevantes, Zadar possui um belo litoral, com algumas das mais belas praias do país. Na foto, a praia de Kolovare. Foto: dronepicr wikimedia commons
  • Split - Outra belíssima cidade croata. Fica numa pequena península na margem oriental do Mar Adriático, na base dos montes Kozjak e Mosor. Tem praias que atraem os turistas.
    Split - Outra belíssima cidade croata. Fica numa pequena península na margem oriental do Mar Adriático, na base dos montes Kozjak e Mosor. Tem praias que atraem os turistas. Foto: Kaiser87 wikimedia commons
  • Além da beleza natural do litoral, Split tem palácios, estátuas, igrejas, monumentos históricos valiosos. Um dos mais importantes é o Palácio de Diocleciano, uma enorme fortaleza do Império Romano no século 4.
    Além da beleza natural do litoral, Split tem palácios, estátuas, igrejas, monumentos históricos valiosos. Um dos mais importantes é o Palácio de Diocleciano, uma enorme fortaleza do Império Romano no século 4. Foto: walter9 wikimedia commons
  • Bisevo - Em Bisevo, a caverna Gruta Azul é uma das atrações naturais mais conhecidas na costa do Adriático e muito popular pelo brilho azul-claro refletido em certas horas do dia.
    Bisevo - Em Bisevo, a caverna Gruta Azul é uma das atrações naturais mais conhecidas na costa do Adriático e muito popular pelo brilho azul-claro refletido em certas horas do dia. Foto: dronepicr wikimedia commons
  • Rovinj - É um centro turístico popular e um ativo porto de pesca. Construída num esporão rochoso na costa ocidental da Ístria, Rovinj foi uma ilha antes de se ligar ao continente em 1763.
    Rovinj - É um centro turístico popular e um ativo porto de pesca. Construída num esporão rochoso na costa ocidental da Ístria, Rovinj foi uma ilha antes de se ligar ao continente em 1763. Foto: Imagem de Gerald Thurner por Pixabay
  • Ilha de Brac - Tem um formato impressionante, com praias de fartas areias onde os frequentadores adoram praticar esportes. Os ventos são favoráveis e o windsurfe é uma das principais atividades.
    Ilha de Brac - Tem um formato impressionante, com praias de fartas areias onde os frequentadores adoram praticar esportes. Os ventos são favoráveis e o windsurfe é uma das principais atividades. Foto: Szabolcs Emich wikimedia commons
  • A praia da Zlatni Rat é considerada por muitos a mais bonita do país. Com águas claras e calmas onde famílias aproveitam o verão.
    A praia da Zlatni Rat é considerada por muitos a mais bonita do país. Com águas claras e calmas onde famílias aproveitam o verão. Foto: Kelovy wikimedia commons
  • Trogir - Com mais de 4 mil anos de existência e habitada por povos oriundos de diversas etnias, Trogir proporciona um passeio pelo tempo.
    Trogir - Com mais de 4 mil anos de existência e habitada por povos oriundos de diversas etnias, Trogir proporciona um passeio pelo tempo. Foto: Imagem de Udo por Pixabay
  • Sua rica cultura foi influenciada por gregos, romanos e venezianos. A cidade reúne palácios, igrejas, torres, fortalezas, todos numa pequena ilha, inscrita em 1997 na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO.
    Sua rica cultura foi influenciada por gregos, romanos e venezianos. A cidade reúne palácios, igrejas, torres, fortalezas, todos numa pequena ilha, inscrita em 1997 na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Foto: Imagem de neufal54 por Pixabay
  • Dubrovnik - NÃ£o Ã© a capital, mas, certamente, Ã© a cidade mais famosa da CroÃ¡cia. AtÃ© porque faz parte do trajeto de diversos cruzeiros que percorrem a Europa.
    Dubrovnik - NÃ£o Ã© a capital, mas, certamente, Ã© a cidade mais famosa da CroÃ¡cia. AtÃ© porque faz parte do trajeto de diversos cruzeiros que percorrem a Europa. Foto: Imagem de Ivan Bagi? por Pixabay
  • Às margens do Mar Adriático, Dubrovnik tem uma paisagem com um recorte de tirar o fôlego. O azul do mar contrasta com os tons das construções erguidas sobre imensos barrancos, numa área rochosa bem populosa.
    Às margens do Mar Adriático, Dubrovnik tem uma paisagem com um recorte de tirar o fôlego. O azul do mar contrasta com os tons das construções erguidas sobre imensos barrancos, numa área rochosa bem populosa. Foto: Cyrille FIRMIN por Pixabay
  • A cidade também tem fortalezas e muros de pedra do século 16 em sua Cidade Antiga.
    A cidade também tem fortalezas e muros de pedra do século 16 em sua Cidade Antiga. Foto: Ivan Ivankovic por Pixabay
  • Essa uniÃ£o harmoniosa entre a paisagem natural deslumbrante e as encostas milenares fazem do litoral de Dubrovnik um ponto de passagem e atracaÃ§Ã£o de navios.
    Essa uniÃ£o harmoniosa entre a paisagem natural deslumbrante e as encostas milenares fazem do litoral de Dubrovnik um ponto de passagem e atracaÃ§Ã£o de navios. Foto: Imagem de John por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay