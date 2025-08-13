Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Brasil tem maior praia do mundo; descubra onde é

FL
Flipar
  • 1ª Praia do Cassino - Rio Grande do Sul - Brasil - 235km
    1ª Praia do Cassino - Rio Grande do Sul - Brasil - 235km Foto: Reprodução de vídeo Youtube Luis Silva
  • A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Com 235 km, ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890.
    A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Com 235 km, ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890. Foto: Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons
  • 2ª Ninety Mile - Austrália - 151km
    2ª Ninety Mile - Austrália - 151km Foto: Canal YouTube Sid Travlog
  • Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo. Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha.
    Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo. Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha. Foto: Canal YouTube Sid Travlog
  • 3ª Cox's Bazar - Bangladesh - Índia - 120km
    3ª Cox's Bazar - Bangladesh - Índia - 120km Foto: Leemon2010 wikimedia commons
  • A praia Cox's Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome. Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada.
    A praia Cox's Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome. Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada. Foto: Mehediabedin wikimedia commons
  • 4ª Fraser Island - Queensland - Austrália - 120km
    4ª Fraser Island - Queensland - Austrália - 120km Foto: Havardtl wikimedia commons
  • Fica na ilha Fraser - a maior ilha de areia do mundo - e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo. Na praia há várias dunas. A área também atrai pelos naufrágios e pelas florestas da região.
    Fica na ilha Fraser - a maior ilha de areia do mundo - e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo. Na praia há várias dunas. A área também atrai pelos naufrágios e pelas florestas da região. Foto: Garry Burns wikimedia commons
  • 5ª Padre Island Beach - Texas - Estados Unidos - 110km
    5ª Padre Island Beach - Texas - Estados Unidos - 110km Foto: William L Farr wikimedia commons
  • A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos. A praia se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas.
    A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos. A praia se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas. Foto: Reprodução de vídeo Pedra South Island Youtube
  • 6Âª Grand Strand - Carolina do Sul - Estados Unidos - 100km
    6Âª Grand Strand - Carolina do Sul - Estados Unidos - 100km Foto: Melikamp - wikimedia commons
  • Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown. O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer, e hospedagem, além da prática do surf e do golfe.
    Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown. O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer, e hospedagem, além da prática do surf e do golfe. Foto: Loadmaster (David R. Tribble) wikimedia commons
  • 7ª Novillero - Nayarit - Mexico - 90km
    7ª Novillero - Nayarit - Mexico - 90km Foto: Christian Frausto Bernal FlickR
  • É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro. Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo.
    É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro. Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo. Foto: Reprodução Facebook
  • 8ª Ibeno Beach - Nigéria - 90km
    8ª Ibeno Beach - Nigéria - 90km Foto: Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour
  • A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental. Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos.
    A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental. Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos. Foto: Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour
  • 9ª Ninety Mile - North Island - Nova Zelândia - 88km
    9ª Ninety Mile - North Island - Nova Zelândia - 88km Foto: Reprodução de vídeo YouTube The Style Young
  • Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding. Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar o local.
    Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding. Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar o local. Foto: Reprodução de vídeo YouTube The Style Young
  • 10ª Sunshine Coast - Austrália - 65km
    10ª Sunshine Coast - Austrália - 65km Foto: Vanderven wikimedia commons
  • A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos, como coalas, cangurus e lagartos. Procurada também por quem gosta de mergulho e curte ver golfinhos.
    A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos, como coalas, cangurus e lagartos. Procurada também por quem gosta de mergulho e curte ver golfinhos. Foto: CrazyBirdLady63 wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay