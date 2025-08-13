Assine
Casa espremida entre duas rochas atrai curiosidade no sertão cearense

  • O agricultor Valdir Magalhães, de 58 anos, ergueu a construção há cerca de quatro anos para guardar ferramentas e servir como local de descanso próximo à roça onde trabalha.
    O agricultor Valdir Magalhães, de 58 anos, ergueu a construção há cerca de quatro anos para guardar ferramentas e servir como local de descanso próximo à roça onde trabalha. Foto: Montagem/Reprodução
  • A pequena construção foi feita à base de taipa (barro, madeira e cimento).
    A pequena construção foi feita à base de taipa (barro, madeira e cimento). Foto: Reprodução/YouTube
  • A casinha conta com um único cômodo, espaço para três redes, um fogão a lenha e vista para um açude.
    A casinha conta com um único cômodo, espaço para três redes, um fogão a lenha e vista para um açude. Foto: Reprodução/YouTube
  • Ao g1, Valdir explicou que a ideia surgiu para evitar perturbar o pai, com quem antes guardava os utensílios, e para facilitar seu trabalho no campo.
    Ao g1, Valdir explicou que a ideia surgiu para evitar perturbar o pai, com quem antes guardava os utensílios, e para facilitar seu trabalho no campo. Foto: Montagem/Reprodução
  • Segundo o agricultor, alguns dos materiais que ele precisa guardar são: foice, enxada, chibanca, alavanca e machado.
    Segundo o agricultor, alguns dos materiais que ele precisa guardar são: foice, enxada, chibanca, alavanca e machado. Foto: Reprodução/YouTube
  • A ideia surgiu do aproveitamento natural do espaço entre duas rochas gigantes, que funcionam como as paredes laterais.
    A ideia surgiu do aproveitamento natural do espaço entre duas rochas gigantes, que funcionam como as paredes laterais. Foto: Arquivo Pessoal/Valdir Magalhães
  • A casinha atrai olhares curiosos de quem passa pela estrada próxima, sendo frequentemente fotografada por visitantes.
    A casinha atrai olhares curiosos de quem passa pela estrada próxima, sendo frequentemente fotografada por visitantes. Foto: Divulgação/Fernando Braga
  • O ambiente tranquilo e isolado é usado para descanso e até mesmo para passar o dia com a esposa. "[...] Não tem perigo não, é um lugar bom. Eu já dormi lá, faço almoço lá, já passei o dia todinho lá, vou com a mulher pra lá, nós passamos o dia", contou.
    O ambiente tranquilo e isolado é usado para descanso e até mesmo para passar o dia com a esposa. "[...] Não tem perigo não, é um lugar bom. Eu já dormi lá, faço almoço lá, já passei o dia todinho lá, vou com a mulher pra lá, nós passamos o dia", contou. Foto: Arquivo Pessoal/Valdir Magalhães
  • Com cerca de 23 mil habitantes, Irauçuba fica situado a aproximadamente 155 km da capital Fortaleza.
    Com cerca de 23 mil habitantes, Irauçuba fica situado a aproximadamente 155 km da capital Fortaleza. Foto: Reprodução/YouTube
  • O nome "Irauçuba" tem origem no tupi antigo "îaraûsuba", que significa "amizade".
    O nome "Irauçuba" tem origem no tupi antigo "îaraûsuba", que significa "amizade". Foto: Reprodução/YouTube
  • A região foi inicialmente habitada por diversas etnias indígenas, como os Anacé, Apuiaré e Kariri.
    A região foi inicialmente habitada por diversas etnias indígenas, como os Anacé, Apuiaré e Kariri. Foto: Reprodução/YouTube
  • O povoamento começou a se formar em torno da capela de São Luiz de Gonzaga, dando origem à povoação chamada Cacimba do Meio.
    O povoamento começou a se formar em torno da capela de São Luiz de Gonzaga, dando origem à povoação chamada Cacimba do Meio. Foto: Panoramio - MACÍLIO GOMES
  • Em 1819, os irmãos Luís da Mota e Melo e Herculano Rodrigues Mota adquiriram a fazenda Cacimba do Meio, marcando o início do desenvolvimento local.
    Em 1819, os irmãos Luís da Mota e Melo e Herculano Rodrigues Mota adquiriram a fazenda Cacimba do Meio, marcando o início do desenvolvimento local. Foto: Reprodução/YouTube
  • O município foi oficialmente emancipado em 20 de maio de 1957.
    O município foi oficialmente emancipado em 20 de maio de 1957. Foto: Divulgação/Aurelio Alves
  • Economicamente, Irauçuba é reconhecida como a "capital cearense da rede de descanso", devido à alta produção de redes artesanais.
    Economicamente, Irauçuba é reconhecida como a "capital cearense da rede de descanso", devido à alta produção de redes artesanais. Foto: Wikimedia Commons/Ruditaly
  • Administrativamente, Irauçuba é composta por quatro distritos: Boa Vista do Caxitoré, Irauçuba (sede), Juá e Missi — local onde Valdir construiu a casinha.
    Administrativamente, Irauçuba é composta por quatro distritos: Boa Vista do Caxitoré, Irauçuba (sede), Juá e Missi — local onde Valdir construiu a casinha. Foto: Reprodução/YouTube
