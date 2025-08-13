Arqueólogos encontram ‘Livro dos Mortos’ do Antigo Egito em cemitério milenar

Assine
    Arqueólogos encontraram o local na região de Tuna al-Gebel, parte central do Egito. Foto: Flickr - kristin_se
    Entre os artefatos, foi encontrado um pergaminho de 13 metros do chamado "Livro dos Mortos" – um texto funerário que orientava os mortos na passagem para o além. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    O manuscrito, em bom estado de conservação, faz parte de uma tradição egípcia que incluía fórmulas mágicas e encantamentos enterrados com os falecidos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Originalmente chamado "Livro da Saída para a Luz do Dia", o documento integrava rituais de sepultamento. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    A descoberta, feita em 2023, data do Novo Império, ou seja, um período que vai de 1.550 a 1.070 a.C. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Além do livro, os pesquisadores encontraram sarcófagos, amuletos e estatuetas shabti. Foto: Reprodução/Facebook/Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities
    As estatuetas shabti eram figuras que, segundo a crença egípcia, serviam aos mortos no pós-morte. Foto: Reprodução/Facebook/Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities
    Outros achados incluem múmias, como a filha de Djehuty (sumo sacerdote de Amon) e uma cantora do templo de Amon. Foto: Reprodução/Facebook/Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities
    Também foram achados vasos canópicos, recipientes usados no Egito Antigo para guardar órgãos de pessoas mortas. Foto: Wikimedia Commons/Rogers Fund, 1928
    Tuna al-Gebel é uma região arqueológica localizada no centro do Egito, a oeste da cidade de Mallawi, na província de Minya. Foto: Flickr John Hodgins
    Considerada uma das áreas mais importantes para a arqueologia egípcia, ela funcionou como necrópole da antiga cidade de Hermópolis Magna durante o Período Tardio e o Período Greco-Romano. Foto: Flickr John Hodgins
    O local é famoso por seus extensos cemitérios e por abrigar túmulos monumentais, templos e catacumbas dedicadas a divindades como Thoth, o deus da sabedoria, e sua consorte, a deusa-leoa Sekhmet. Foto: Flickr John Hodgins
  Entre seus achados mais notáveis estão a necrópole de animais sagrados, especialmente íbis e babuínos mumificados, que eram associados ao culto de Thoth, além de sarcófagos humanos, amuletos e artefatos variados.
    Entre seus achados mais notáveis estão a necrópole de animais sagrados, especialmente íbis e babuínos mumificados, que eram associados ao culto de Thoth, além de sarcófagos humanos, amuletos e artefatos variados. Foto: Flickr - John Hodgins
    Além disso, o sítio se destaca pelo túmulo de Petosiris, um sumo sacerdote de Toth que viveu no período Ptolomaico. Foto: Osama Shukir Muhammed Amin/Wikimédia Commons
    A tumba de Petosiris é única por sua fusão de estilos artísticos, combinando temas egípcios tradicionais com a influência grega. Foto: Wikimedia Commons/Roland Unger
    Outro ponto de interesse é a tumba da jovem Isadora, que viveu durante a era romana e se tornou uma figura local após sua morte prematura por afogamento. Foto: Roland Unger/Wikimédia Commons
    A região continua a ser estudada por arqueólogos, desvendando novos segredos sobre o passado do Antigo Egito. Foto: - Roland Unger/Wikimédia Commons
