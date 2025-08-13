Flipar
Missão no Oceano Pacífico revela 13 navios afundados na 2ª Guerra Mundial
-
A Ocean Exploration Trust (OET) mapeou e filmou os navios no Estreito de Iron Bottom, próximo a Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. Foto: Reprodução
-
A bordo do E/V Nautilus, a equipe utilizou tecnologia avançada, incluindo veículos operados remotamente e embarcações não tripuladas. Foto: Ocean Exploration Trust/Institute for Exploration
-
Embarcações norte-americanas, australianas e japonesas foram mapeadas por mais de 1.000 km² no fundo mar. Foto: Divulgação/Ocean Exploration Trust
-
Entre as descobertas estão a proa do USS New Orleans e o contratorpedeiro japonês Teruzuki. Foto: Divulgação/Ocean Exploration Trust
-
-
Outros navios como USS Vincennes, HMAS Canberra e Yudachi também foram encontrados. Foto: Divulgação/Ocean Exploration Trust
-
O Estreito de Iron Bottom foi um palco de intensas batalhas navais que causaram mais de 20 mil mortes e 111 afundamentos. Foto: Divulgação/Ocean Exploration Trust
-
A exploração do local, transmitida ao vivo pelo NautilusLive.org, contou com a participação de especialistas de 130 instituições em diversos países. Foto: Divulgação/Ocean Exploration Trust
-
-
A missão teve como um dos objetivos homenagear os marinheiros que combateram na região, reforçando a importância de evitar tragédias semelhantes no futuro. Foto: Divulgação/Ocean Exploration Trust
-
“Marinheiros não iniciam guerras. Eles apenas cumprem seu dever. E, nas águas do Estreito de Ferro, cumpriram-no com extrema perseverança”, declarou Samuel J. Cox, diretor do Comando de História e Patrimônio Naval dos EUA. Foto: Divulgação/Ocean Exploration Trust
-
Já o cientista-chefe do OET, Dr. Daniel Wagner, destacou a importância de continuar estudando os mistérios do oceano: “Essas descobertas mostram quantas histórias ainda estão escondidas nas profundezas do mar, esperando para serem contadas". Foto: Divulgação/Ocean Exploration Trust
-
-
O nome "Estreito de Iron Bottom", que significa "Estreito do Fundo de Ferro", foi dado justamente por conta da enorme quantidade de embarcações e aeronaves afundadas no local. Foto: Reprodução
-
A região foi palco de uma das campanhas navais mais intensas e sangrentas da guerra, a Campanha de Guadalcanal, que durou de agosto de 1942 a fevereiro de 1943. Foto: Reprodução/The National Archives
-
Durante esses meses, as marinhas dos Estados Unidos, Austrália e Japão travaram diversas batalhas ferozes, resultando em perdas significativas para ambos os lados. Foto: Reprodução/The National Archives
-
-
Navios de guerra, como cruzadores, contratorpedeiros e porta-aviões, foram atingidos por torpedos, bombas e tiros de canhão, afundando nas águas rasas do estreito. Foto: Reprodução/The National Archives
-
Por décadas, o estreito foi considerado um cemitério marinho sagrado, e muitas das embarcações naufragadas permanecem como túmulos de guerra, protegidas por leis internacionais. Foto: Reprodução
-
As Ilhas Salomão, onde fica o Estreito de Iron Bottom, são um arquipélago a leste da Papua-Nova Guiné, composto por centenas de ilhas, muitas delas vulcânicas, com a capital, Honiara. Foto: Drew Coffman/Unsplash
-
-
Apesar de um passado ligado à Segunda Guerra, hoje as Ilhas Salomão são conhecidas por sua biodiversidade e paisagens deslumbrantes. Foto: Reprodução/YouTube