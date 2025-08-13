Flipar
‘Último cidadão soviético’: a história do cosmonauta que foi ‘abandonado’ no espaço
-
O cosmonauta Sergei Krikalev entrou para a história por um motivo inusitado. Em 1991, ele foi "abandonado" no espaço em meio a um dos momentos mais significativos do século 20. Uma virada no rumo de um país com reflexos mundiais. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
O soviético Krikalev partiu a bordo da espaçonave Soyuz TM-12 para uma missão na estação Mir, localizada 400 km acima da superfície da Terra. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
O cosmonauta soviético viajou para o espaço acompanhado do compatriota Anatoly Artsebarsky e da britânica Helen Sharman. A missão do trio era rotineira: fazer reparos e adaptações na Mir. Foto: Reprodução/ESA
-
O lançamento da espaçonave ocorreu no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, em missão prevista para durar cinco meses, mas que para Krikalev se estenderia por quase um ano. Foto: NASA/Bill Ingalls/Wikimedia Commons
-
-
Helen Sharman ficou apenas uma semana na Mir. A britânica retornou para a Terra com os dois cosmonautas que antes estavam na estação e que foram substituídos por Anatoly Artsebarsky e Sergei Krikalev. Foto: Montagem Ivan Abaturov/NASA/Anne-Katrin Purkiss/WIkimedia Commons
-
O soviético Krikalev partiu a bordo da espaçonave Soyuz TM-12 para uma missão na estação Mir, localizada 400 km acima da superfície da Terra. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Já Artsebarsky voltou em outubro. Mas, durante a empreitada espacial, ocorreu um evento histórico: a dissolução da União Soviética. Foto: Reprodução do site Enciclopedia Global
-
-
O cosmonauta soviético viajou para o espaço acompanhado do compatriota Anatoly Artsebarsky e da britânica Helen Sharman. A missão do trio era rotineira: fazer reparos e adaptações na Mir. Foto: Reprodução/ESA
-
O caos político provocado pelo fim do país, com a independência de 15 repúblicas, deixou Krikalev "aprisionado" na estação. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Pelo plano original, o cosmonauta para substituir Krikalev seria do Cazaquistão (mas este acabou declarando a independência). A "nova pátria" Rússia, então, enviou o cosmonauta Alexander Volkov. E informou a Krikalev ele deveria permanecer em órbita por tempo indefinido. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
-
O lançamento da espaçonave ocorreu no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, em missão prevista para durar cinco meses, mas que para Krikalev se estenderia por quase um ano. Foto: NASA/Bill Ingalls/Wikimedia Commons
-
Helen Sharman ficou apenas uma semana na Mir. A britânica retornou para a Terra com os dois cosmonautas que antes estavam na estação e que foram substituídos por Anatoly Artsebarsky e Sergei Krikalev. Foto: Montagem Ivan Abaturov/NASA/Anne-Katrin Purkiss/WIkimedia Commons
-
Já Artsebarsky voltou em outubro. Mas, durante a empreitada espacial, ocorreu um evento histórico: a dissolução da União Soviética. Foto: Reprodução do site Enciclopedia Global
-
-
O caos político provocado pelo fim do país, com a independência de 15 repúblicas, deixou Krikalev "aprisionado" na estação. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Pelo plano original, o cosmonauta para substituir Krikalev seria do Cazaquistão (mas este acabou declarando a independência). A "nova pátria" Rússia, então, enviou o cosmonauta Alexander Volkov. E informou a Krikalev ele deveria permanecer em órbita por tempo indefinido. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Nascido em 27/8/1958, Sergei Krikalev tinha sólida formação em engenharia mecânica e já havia participado de uma missão na Mir em 1988. Mas não contava que passaria tanto tempo em órbita sem intervalo. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
-
"Para nós foi algo inesperado, não entendíamos o que estava acontecendo", afirmou Krikalev no documentário "O último cidadão soviético", produzido pela rede britânica BBC. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
"Para nós foi algo inesperado, não entendíamos o que estava acontecendo", afirmou Krikalev no documentário "O último cidadão soviético", produzido pela rede britânica BBC. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Krikalev ficou em órbita durante 311 dias. O cosmonauta ficou exposto aos riscos da longa permanência no espaço. Entre eles, alterações no sistema imunológico e perda de massa muscular e óssea. Além dos impactos psicológicos e emocionais que a situação provoca. Foto: Arquivo do College Park/Wikimedia Commons
-
-
Elena Terekhina, mulher de Krivalev, se comunicava com ele por rádio. "Estava tentando não falar com ele sobre coisas desagradáveis ??e acho que ele estava tentando fazer o mesmo", declarou Elena no documentário da BBC. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
A permanência de Krikalev na estação em meio à dissolução de seu país natal fez o cosmonauta ficar conhecido como "o último cidadão soviético". Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Afinal, com a renúncia do presidente Mikhail Gorbatchov em 25 de dezembro de 1991, Krivalev se tornou russo. Portanto, ele viajou ao espaço como cidadão soviético e voltou como russo. Foto: RIA Novosti/Wikimedia Commons
-
-
O retorno do cosmonauta à Terra, acompanhado do colega Alexander Volkov, ocorreu em 25 de março de 1992 e atraiu os holofotes. Foto: NASA/Bill Ingalls/Wikimedia Commons
-
De acordo com o documentário "O último cidadão soviético", Krikalev precisou da ajuda de quatro homens para descer da nave e ficar de pé. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Depois do retorno, ele soube, então, que também tinha havido mudança na sua cidade natal. Krikalev nasceu em Leningrado. Mas ela passou a se chamar São Petersburgo. Foto: Domínio Público
-
-
Por dez anos Sergei Krikalev teve o recorde de ser humano com mais tempo no espaço – 803 dias 9 horas e 39 minutos (somando as suas missões). Em 2015 foi superado pelo compatriota Gennady Padalka, que encerrou sua quinta missão espacial com a marca de 879 dias em órbita. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Estação que simbolizou por 15 anos o poderio soviético na exploração espacial, a Mir deixou de operar em 1992. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Em 2000, o Krikalev integrou a primeira tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS). Depois, tornou-se o diretor de missões tripuladas da Roscosmos, a agência espacial russa. Foto: NASA/RoscosmosqWikimedia Commons
-
-
Elena Terekhina, mulher de Krivalev, se comunicava com ele por rádio. "Estava tentando não falar com ele sobre coisas desagradáveis ??e acho que ele estava tentando fazer o mesmo", declarou Elena no documentário da BBC. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
A permanência de Krikalev na estação em meio à dissolução de seu país natal fez o cosmonauta ficar conhecido como "o último cidadão soviético". Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Afinal, com a renÃºncia do presidente Mikhail Gorbatchov em 25 de dezembro de 1991, Krivalev se tornou russo. Portanto, ele viajou ao espaÃ§o como cidadÃ£o soviÃ©tico e voltou como russo. Foto: RIA Novosti/Wikimedia Commons
-
-
O retorno do cosmonauta à Terra, acompanhado do colega Alexander Volkov, ocorreu em 25 de março de 1992 e atraiu os holofotes. Foto: NASA/Bill Ingalls/Wikimedia Commons
-
De acordo com o documentário "O último cidadão soviético", Krikalev precisou da ajuda de quatro homens para descer da nave e ficar de pé. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Depois do retorno, ele soube, então, que também tinha havido mudança na sua cidade natal. Krikalev nasceu em Leningrado. Mas ela passou a se chamar São Petersburgo. Foto: Domínio Público
-
-
Por dez anos Sergei Krikalev teve o recorde de ser humano com mais tempo no espaÃ§o â?? 803 dias 9 horas e 39 minutos (somando as suas missÃµes). Em 2015 foi superado pelo compatriota Gennady Padalka, que encerrou sua quinta missÃ£o espacial com a marca de 879 dias em Ã³rbita. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Estação que simbolizou por 15 anos o poderio soviético na exploração espacial, a Mir deixou de operar em 1992. Foto: NASA/Wikimedia Commons
-
Em 2000, o Krikalev integrou a primeira tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS). Depois, tornou-se o diretor de missões tripuladas da Roscosmos, a agência espacial russa. Foto: NASA/RoscosmosqWikimedia Commons
-