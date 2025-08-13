‘Último cidadão soviético’: a história do cosmonauta que foi ‘abandonado’ no espaço

Por dez anos Sergei Krikalev teve o recorde de ser humano com mais tempo no espaÃ§o â?? 803 dias 9 horas e 39 minutos (somando as suas missÃµes). Em 2015 foi superado pelo compatriota Gennady Padalka, que encerrou sua quinta missÃ£o espacial com a marca de 879 dias em Ã³rbita. Foto: NASA/Wikimedia Commons