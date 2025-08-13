Flipar
Cavernas espetaculares em diferentes partes mundo afora
Caverna em Tulum(México) - Recentemente, pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) encontraram uma estrutura que, segundo os estudos, era usada pelos antigos maias para captar água da chuva. A descoberta estava no Parque Nacional de Tulum, um sítio arqueológico bem preservado. Foto: Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH).
A estrutura chamada 'chultún' mede oito metros de diâmetro por oito de profundidade. Pode ter sido construída entre os anos 1250 e 1520 . E, depois do uso original para armazenar água, pode ter servido para rituais, pois os pesquisadores acharam ossos humanos e pedras queimadas. Foto: Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH).
Caverna Castelbouc (França) - Cientistas franceses anunciaram a descoberta de três pegadas de dinossauros durante uma expedição à caverna Castelbouc, no platô Causse Méjean, no sul da França. Foto: Divulgação Universidade de Borgonha
Os cientistas da Universidade de Borgonha, na França, disseram que as pegadas remontam a 168 milhões de anos atrás e estão bem preservadas, inclusive com garras dos animais. Com 1,25 metro de comprimento, as pegadas pertenceram a alguns dos maiores dinossauros do mundo. Foto: Reprodução rede social Rémi Flament Photographie
Caverna Veryovkina (Rússia) - Localizada no Maciço Arabika, na República russa da Abkhazia, é a caverna mais profunda medida na Terra até hoje. A profundidade é de 2.223 metros, ultrapassa por pouco a caverna vizinha Krubera-Voronia, que detinha o recorde anterior de 2.197 metros. Foto: Petr Lyubimov/Wikipedia
-
Ela foi descoberta em 1968, mas só em 2018 foi explorada até o seu ponto mais baixo, após décadas de expedições. Em sua entrada, existem duas montanhas, a Fortaleza e a Paraguas, numa zona remota e de difícil acesso. Foto: Petr Lyubimov/Wikipedia
-
Espeleólogos russos da cidade de Krasnoyarsk descobriram a caverna em 1968 até atingir a profundidade de 115 metros. em 1986, um novo grupo vindo de Moscou e liderado por Oleg Parfenov conseguiu atingir a notável profundidade de 440 metros. Foto: ETOPO1/Wikipedia
Uma série de novas incursões do grupo Speleo di Perovo, a partir de 2015, determinou que a caverna era mais profunda. Assim, atingiu repetidamente o recorde de 2.212 metros em março de 2018, e registrou um sistema de túneis subterrâneos de mais de 6.000 metros. Foto: PJakopin/Wikipedia
Elas conseguiram verificar que a seção de entrada desta caverna mede 3 metros por 4 metros. Em 1968, ela recebeu o nome de S-115, que mais tarde foi substituída por P1-7. Foto: Reprodução/BBC Reels
Decidiram, então, homenagear o espeleólogo e mergulhador de cavernas Alexander Verëvkin e rebatizaram a caverna em 1986. Ele morreu em 1983 enquanto explorava um sifão na caverna Su-Akan, localizada no maciço Sary-Tala, atual Kabardino-Balkaria, no sul da Rússia. Foto: Reprodução/Canal BBC Reels
Mammoth ( EUA) - A caverna fica no Parque Nacional de Mammoth Cave, ou seja, a caverna dá nome ao parque. Situada no estado de Kentucky. Foto: Bruce Cage - Flickr
A caverna de Mammoth tem cerca de 591 km com rochas sedimentares. Passarelas dão acesso a diversos pontos dessa gruta. Foto: Margaret River - Flickr
Reed Flute Cave (China) - Fica a 5 km do centro de Guilin, em Guangxi. Acredita-se que a caverna tenha 180 milhões de anos. Foto: Imagem de Tracey Wong por Pixabay
A caverna é composta por pedras calcárias naturais e é repleta de estalactites, estalagmites e formações rochosas incomuns, moldadas pela ação da água e a erosão. Luzes multicoloridas dão um tom fantástico à gruta gigantesca. Foto: Imagem de Mao Mao por Pixabay
Sistema Ox Bel Ha (México) - Fica no estado de Quintana Roo e é uma caverna subaquática com 346 metros de largura. Foto: outube Canal David Dusek
Pesquisadores conseguiram descobrir uma conexão entre dois grandes sistemas (Sac Actún e Dos Ojos). E a água é tão clara que permite visualizar as formações que estão submersas. Foto: Reprodução Facebook
Waitomo Glowworm (Nova Zelândia) - Essa caverna atrai visitantes há mais de 120 anos. Foi descoberta por indígenas sob o campo de King Country, uma das principais regiões agrícolas do país. Foto: Toribio Jesus Rivera - Flickr
A caverna tem poços de calcário, com estalagmites e estalactites e é repleta de vagalumes nativos, que dão uma luminosidade única ao local. Turistas passeiam de barco pela gruta. Foto: Caverna Glow Worm Nova Zelândia - Divulgação Waitomocaves.com
Hölloch (Suíça) – Essa caverna, em Muotha, é notável por ficar a 938 metros de profundidade. É a segunda maior da Europa e foi formada pelo chamado Carste, termo que designa o relevo criado pela dissolução química de rochas. Percorrer certos trechos é pura aventura. Foto: Eigenes Werk wikimedia commons
Caverna-Hang-Son-Doong-Doug-Knuth (Vietnã) - Caverna com 9 km e 200 metros de altura. Declarada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003. Foto: Doug Knuth - Wikiméda Commons
Caverna Hang Son Doong - Situada no Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang, numa das mais antigas cadeias de montanhas da Ãsia. Foto: PortalDeltaNet - Flickr
Cavernas de Água Clara (Malásia) - Ficam em Sarawak e se chamam Gua Air Jernih. Este sistema de cavernas interligadas foi descoberto em 1978 e tem 224 km - o nono maior do planeta. Foto: Sunrise Odyssey wikimedia commons
Caverna dos Cristais (México) - Fica na mina de Naica, no estado de Chihuahua. Tem cristais gigantes de selenite, alguns dos maiores do mundo, e faz tanto calor lá dentro que a visita tem que ser rápida. Fica a 120 metros de profundidade e a temperatura chega a 50ºC. Foto: Reprodução do site viayor.com
Grutas de Jeita Grotto (Líbano) - Complexo de duas cavernas de pedra calcária cárstica, interligadas, totalizand 9 km no vale de Nahr al-Kalb. Foto: FunkMonk wikimedia commons
Cenote dos Ojos (México) - Cavernas inundadas por águas cristalinas, ligadas a rios subterrâneos, chamadas popularmente de "piscinas misteriosas". Reza a lenda maia que elas se formaram há milhares de anos pela queda de meteoros. Foto: dronepicr - Wikimédia Commons
Caverna de Thuam Lamg (Tailândia)- Fica nas montanhas Doi Nang Non, ao longo da fronteira com Mianmar, em Chiang Rai. um sistema de cavernas longo e estreito pontuado por algumas câmaras subterrâneas. Foto: Reprodução
É a caverna que ficou famosa porque um grupo de 12 garotos de um time de futebol tailandês ficou preso e precisou ser resgatado. Durante uma chuva forte, formou-se um rio subterrâneo e eles ficaram presos, mas depois foram salvos. Foto: NBR wikimedia commons
Toca da Boa Vista (Brasil) - Maior caverna brasileira, localizada em Campo Formoso, Bahia. É também a maior do hemisfério sul, com 100 km de extensão. É uma gruta seca, com temperatura de 30ºC, depósitos de fósseis e galerias com sedimentos espessos. Foto: Reprodução YouTube
Caverna-Optymistychna (Ucrânia) - É uma caverna de gesso localizada perto da vila ucraniana de Korolivka, Chortkiv Raion. Foto: Reprodução Facebook
Durante todo o ano, a temperatura dentro da caverna é de 10 graus Celsius, o que faz com que esse passeio seja uma meia estação. Foto: Reprodução Facebook
Caverna do Diabo (Brasil) - Fica no Parque Estadual Caverna do Diabo, em Eldorado (SP). É a maior caverna do estado. Descoberta por pesquisadores há mais de 100 anos. Dos 8.650m de extensão, 600m são acessíveis aos turistas, com sistema de luz, passarelas, escadas e corrimãos Foto: Webysther wikimedia commons
Grutas de Longmen (China) - Ficam entre duas montanhas, separadas pelo rio Yishui, a 13 quilÃ³metros ao sul da cidade de Luoyang, na ProvÃncia de Henan. Foto: MAITE ELORZA - Flickr
As Grutas de Longmen não têm valor apenas religioso, mas também histórico, pois retratam a sociedade da época, a sua política, economia e cultura, formando um grande museu de esculturas em pedra. As grutas foram declaradas Património Mundial pela UNESCO em 2000. Foto: Alex Kwok wikimedia commons
Gruta Azul (Brasil) - Uma das mais famosas cavidades naturais subterrâneas do estado do Rio de Janeiro, a Gruta Azul possui uma paisagem surpreendente. Foto: dronepicr wikimedia commons
Fica em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e é famosa por ter a tonalidade azul que se forma quando o sol penetra na caverna. Foto: Rafael Rabello de Barros wikimedia commons
Gruta Eisriesenwelt (Áustria) - É a maior caverna de gelo do planeta. Leva o nome da cidade onde está situada, perto de Salzburgo. Tem 42 km e recebe 200 mil visitantes por ano. Foto: Natur- und Wellnesshotel - Flickr