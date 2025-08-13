Cavernas espetaculares em diferentes partes mundo afora

Caverna dos Cristais (México) - Fica na mina de Naica, no estado de Chihuahua. Tem cristais gigantes de selenite, alguns dos maiores do mundo, e faz tanto calor lá dentro que a visita tem que ser rápida. Fica a 120 metros de profundidade e a temperatura chega a 50ºC. Foto: Reprodução do site viayor.com