Flipar
Cidade no Brasil detém maior reserva de cristais do planeta; seu nome já diz tudo
-
Essa liderança não é apenas em termos de quantidade produzida, mas também em relação à grande variedade de gemas valiosas que estão presentes em território nacional. Foto: Prefeitura Municipal de Cristalina
-
Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo. Foto: Luiz De Aquino - Wikimédia Commons
-
Entretanto, a maior reserva mundial de cristais está localizada em Cristalina, situada a 130 km da capital Brasília. Foto: Reprodução - Prefeitura de Cristalina
-
A cidade tornou-se famosa por abrigar a maior concentração de cristais de rocha do planeta e, por conta disso, passou a ser reconhecida como um grande pólo energético. Foto: Reprodução Globoplay
-
-
Por consequência, Cristalina ganhou fama por ser o principal lugar onde mais se explora a venda de pedras e cristais preciosos e os considerados semipreciosos. Foto: Youtube Canal Wagnr Dco
-
Os turistas que vão à Cristalina podem encontrar cristais de muitos tipos: pequenos, grandes, de todas as cores e formas. Foto: Youtube Canal Marli Almeida
-
Alguns cristais famosos que podem ser encontrados na cidade são safiras, topázios azuis, ametistas e turmalinas. Foto: Collemes - Wikimédia Commons
-
-
Quem visita as minas de cristais legalizadas, pode cavar e pegar suas próprias pedras brutas direto do solo. Foto: Reprodução Globoplay
-
A cidade de Cristalina foi encontrada quando os Bandeirantes estavam à procura de minerais como esmeraldas e ouro. Foto: Collemes - Wikimédia Commons
-
Atualmente, Cristalina tem quatro locais onde se exploram minérios. Esses locais têm permissão do governo para funcionar e são abertos ao público. Foto: Prefeitura Municipal de Cristalina
-
-
A primeira reserva foi descoberta em 1974 e nela puderam ser encontrados cristais de quartzo gigantes que atingiam até 10m de comprimento e 1m de diâmetro. Foto: Flickr Luiz Gentile
-
A cidade conta ainda com cerca de 500 hectares de cerrado da própria região. Foto: Site Governo Federal
-
Os cristais foram formados há cerca de 300 milhões de anos, em um ambiente subterrâneo quente e úmido. Foto: wikimedia commons Denis A. C. Conrado
-
-
A reserva é considerada uma das maravilhas naturais do mundo se tornou um importante centro de pesquisa científica. Foto: Youtube Canal Wagnr Dco
-
As visitas às reservas são limitadas a grupos de até 10 pessoas e devem ser agendadas com antecedência. Foto: Flickr Sergio Falcetti
-
Os cristais crescem lentamente, um átomo de cada vez, e podem levar milhões de anos para atingir seu tamanho máximo. Foto: wikimedia commons Marco Hazard
-
-
Os cristais de Cristalina são usados para uma variedade de propósitos, incluindo joalheria, decoração e pesquisa científica. Eles também são considerados objetos de beleza e mistério. Foto: Prefeitura Municipal de Cristalina
-
Além de tudo, a área de proteção natural na cidade faz um trabalho constante para manter os animais e as plantas que fazem parte da região. Foto: Flickr Ricardo Moura
-
O lugar é incrível para quem adora cachoeiras, caminhadas e até para quem quer entender mais sobre como se tiram os cristais da terra. Foto: Flavia Cristina Lemes de Oliveira - Wikimédia Commons
-
-
Um dos pontos mais conhecidos de Cristalina Ã© a Pedra do ChapÃ©u, que Ã© uma espÃ©cie de sÃmbolo da cidade. Foto: Collemes - WikimÃ©dia Commons
-
Outro destino popular de Cristalina é a Igreja São Sebastião dos Cristais, construída em 1948. Foto: Collemes - Wikimédia Commons