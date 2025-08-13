Flipar
Madonna é uma das muitas celebridades que já adotaram filhos; veja lista!
Pouca gente sabe, mas a diva pop já adotou quatro crianças ao longo da vida: David, em 2006, Mercy, em 2009, e as gêmeas Esther e Stella, em 2017. Antes, ela já tinha dois filhos biológicos: Lourdes Maria e Rocco Ritchie. Foto: Reprodução/Instagram
No mundo do entretenimento, não são raros os casos de personalidades que têm ou tiveram filhos adotivos. Confira! Foto: Vidal Balielo Jr. pexels
Antonio Fagundes: O ator adotou três filhos enquanto esteve com a atriz Clarice Abujamra: Antônio, Dinah e Diana. Antes, ele já era pai de Bruno Fagundes, fruto do seu antigo casamento com a atriz Mara Carvalho. Foto: Reprodução/Instagram
Miguel Falabella: Outro ator que é discreto em relação à vida pessoal, Miguel Falabella tem dois filhos adotivos, Theo e Cassiano. Foto: Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: o casal conheceu Titi e Bless enquanto visitavam uma ONG que cuidava de crianças órfãs em Malawi, na África. Em 2020, Ewbank engravidou e deu à luz Zyan, terceiro filho do casal. Foto: Reprodução/Instagram
Elba Ramalho: A cantora já era mãe biológica de um filho, Luã, mas queria ser mãe novamente. Depois de descobrir que teria dificuldades para engravidar de novo, Elba decidiu adotar três meninas: Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula. Foto: Reprodução / Instagram
Daniela Mercury: Apesar de já ser mãe biológica de dois filhos biológicos, a cantora adotou mais três meninas, Márcia, Alice e Ana Isabel. Foto: Reprodução/Instagram
Luiz Fernando Guimarães: O ator e o marido, Adriano Medeiros, adotaram os irmãos biológicos Dante e Olívia, ambos em 2020. Foto: Reprodução/Instagram
Regina Casé: Adotou o menino Roque em 2013, que na época tinha cinco meses de vida. Ela já era mãe biológica de Benedita. Foto: Reprodução/Instagram
Drica Moraes: A atriz tentou engravidar várias vezes por inseminação artificial, mas nunca conseguiu. Foi então que adotou o menino Mateus após entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Foto: Reprodução/Instagram
Gal Costa: A cantora, que morreu em novembro de 2022, tinha uma obstrução na trompa que impedia a gravidez e então adotou Gabriel quando ele tinha apenas dois anos. Foto: Reprodução/Instagram
Leandra Leal: A atriz e seu então marido na época, o gestor cultural Alê Youssef, adotaram a Julia em 2016 quando ela tinha apenas um ano e meio. Foto: Reprodução/Instagram
Astrid Fontenelle: A apresentadora do programa “Saia Justa”, do GNT, já disse que seu maior sonho era adotar uma criança. Gabriel foi acolhido quando tinha apenas 40 dias de vida! Foto: Reprodução/Instagram
Glória Maria: A jornalista, que morreu em 2023, deixou duas filhas adotivas: Maria e Laura. Ela fazia questão de dizer que foi escolhida por elas e não o contrário, já que na época nem sequer pensava em ser mãe. Veja agora celebridades internacionais que já adotaram! Foto: reprodução instagram
Brad Pitt e Angelina Jolie: Fora toda a confusão envolvendo o divórcio dos dois atores, Pitt e Jolie adotaram três crianças enquanto estiveram juntos: uma do Vietnã, uma do Camboja e outra nascida na Etiópia. Foto: Reprodução/Instagram
Tom Cruise e Nicole Kidman: Outro casal que se separou, mas que, enquanto estiveram juntos, adotaram dois filhos: Isabella e Connor. Ambos foram criados pelo ator. Foto: Reprodução/Instagram
Sandra Bullock: Em uma entrevista, a atriz disse que “você se torna uma mãe para sempre” a partir do momento que decide aceitar o amor dos filhos. Ela adotou dois: Laila e Louis. Foto: Reprodução/Instagram
Lionel Richie: Richie adotou Nicole quando ela tinha 9 anos, junto com sua então esposa, Brenda Richie. Além dela, o cantor também é pai de Miles Richie e Sofia Richie, ambos biológicos. Foto: Reprodução/Instagram
Hugh Jackman: Embora seja um tanto discreto quanto à vida pessoal, o eterno “Wolverine” foi um herói para duas crianças: Oscar e Ava. Foto: Reprodução/Instagram
Sharon Stone: O primeiro filho, Roan, foi adotado enquanto ainda era casada com Phil Bronstein. Depois vieram Laird e Quinn, quando a atriz já estava solteira. As três crianças foram adotadas no primeiro dia de vida, uma exigência de Sharon. Foto: Reprodução/Instagram
Viola Davis: Mais uma atriz consagrada que deu um belo exemplo! Ela adotou a menina Genesis em 2011 e tem muito orgulho ao falar da filha! Foto: Reprodução/Instagram
Charlize Theron: Mais uma estrela de Hollywood que adotou seus filhos, Jackson e August. A atriz já declarou que adotar sempre foi sua primeira opção. Foto: Reprodução / Instagram
