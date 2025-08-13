Assine
Madonna é uma das muitas celebridades que já adotaram filhos; veja lista!

  • Pouca gente sabe, mas a diva pop já adotou quatro crianças ao longo da vida: David, em 2006, Mercy, em 2009, e as gêmeas Esther e Stella, em 2017. Antes, ela já tinha dois filhos biológicos: Lourdes Maria e Rocco Ritchie.
    Pouca gente sabe, mas a diva pop já adotou quatro crianças ao longo da vida: David, em 2006, Mercy, em 2009, e as gêmeas Esther e Stella, em 2017. Antes, ela já tinha dois filhos biológicos: Lourdes Maria e Rocco Ritchie.
  • No mundo do entretenimento, não são raros os casos de personalidades que têm ou tiveram filhos adotivos. Confira!
    No mundo do entretenimento, não são raros os casos de personalidades que têm ou tiveram filhos adotivos. Confira!
  • Antonio Fagundes: O ator adotou três filhos enquanto esteve com a atriz Clarice Abujamra: Antônio, Dinah e Diana. Antes, ele já era pai de Bruno Fagundes, fruto do seu antigo casamento com a atriz Mara Carvalho.
    Antonio Fagundes: O ator adotou três filhos enquanto esteve com a atriz Clarice Abujamra: Antônio, Dinah e Diana. Antes, ele já era pai de Bruno Fagundes, fruto do seu antigo casamento com a atriz Mara Carvalho.
  • Miguel Falabella: Outro ator que é discreto em relação à vida pessoal, Miguel Falabella tem dois filhos adotivos, Theo e Cassiano.
    Miguel Falabella: Outro ator que é discreto em relação à vida pessoal, Miguel Falabella tem dois filhos adotivos, Theo e Cassiano.
  • Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: o casal conheceu Titi e Bless enquanto visitavam uma ONG que cuidava de crianças órfãs em Malawi, na África. Em 2020, Ewbank engravidou e deu à luz Zyan, terceiro filho do casal.
    Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: o casal conheceu Titi e Bless enquanto visitavam uma ONG que cuidava de crianças órfãs em Malawi, na África. Em 2020, Ewbank engravidou e deu à luz Zyan, terceiro filho do casal.
  • Elba Ramalho: A cantora já era mãe biológica de um filho, Luã, mas queria ser mãe novamente. Depois de descobrir que teria dificuldades para engravidar de novo, Elba decidiu adotar três meninas: Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula.
    Elba Ramalho: A cantora já era mãe biológica de um filho, Luã, mas queria ser mãe novamente. Depois de descobrir que teria dificuldades para engravidar de novo, Elba decidiu adotar três meninas: Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula.
  • Daniela Mercury: Apesar de já ser mãe biológica de dois filhos biológicos, a cantora adotou mais três meninas, Márcia, Alice e Ana Isabel.
    Daniela Mercury: Apesar de já ser mãe biológica de dois filhos biológicos, a cantora adotou mais três meninas, Márcia, Alice e Ana Isabel.
  • Luiz Fernando Guimarães: O ator e o marido, Adriano Medeiros, adotaram os irmãos biológicos Dante e Olívia, ambos em 2020.
    Luiz Fernando Guimarães: O ator e o marido, Adriano Medeiros, adotaram os irmãos biológicos Dante e Olívia, ambos em 2020.
  • Regina Casé: Adotou o menino Roque em 2013, que na época tinha cinco meses de vida. Ela já era mãe biológica de Benedita.
    Regina Casé: Adotou o menino Roque em 2013, que na época tinha cinco meses de vida. Ela já era mãe biológica de Benedita.
  • Drica Moraes: A atriz tentou engravidar várias vezes por inseminação artificial, mas nunca conseguiu. Foi então que adotou o menino Mateus após entrar no Cadastro Nacional de Adoção.
    Drica Moraes: A atriz tentou engravidar várias vezes por inseminação artificial, mas nunca conseguiu. Foi então que adotou o menino Mateus após entrar no Cadastro Nacional de Adoção.
  • Gal Costa: A cantora, que morreu em novembro de 2022, tinha uma obstrução na trompa que impedia a gravidez e então adotou Gabriel quando ele tinha apenas dois anos.
    Gal Costa: A cantora, que morreu em novembro de 2022, tinha uma obstrução na trompa que impedia a gravidez e então adotou Gabriel quando ele tinha apenas dois anos.
  • Leandra Leal: A atriz e seu então marido na época, o gestor cultural Alê Youssef, adotaram a Julia em 2016 quando ela tinha apenas um ano e meio.
    Leandra Leal: A atriz e seu então marido na época, o gestor cultural Alê Youssef, adotaram a Julia em 2016 quando ela tinha apenas um ano e meio.
  • Astrid Fontenelle: A apresentadora do programa “Saia Justa”, do GNT, já disse que seu maior sonho era adotar uma criança. Gabriel foi acolhido quando tinha apenas 40 dias de vida!
    Astrid Fontenelle: A apresentadora do programa "Saia Justa", do GNT, já disse que seu maior sonho era adotar uma criança. Gabriel foi acolhido quando tinha apenas 40 dias de vida!
  • Glória Maria: A jornalista, que morreu em 2023, deixou duas filhas adotivas: Maria e Laura. Ela fazia questão de dizer que foi escolhida por elas e não o contrário, já que na época nem sequer pensava em ser mãe. Veja agora celebridades internacionais que já adotaram!
    Glória Maria: A jornalista, que morreu em 2023, deixou duas filhas adotivas: Maria e Laura. Ela fazia questão de dizer que foi escolhida por elas e não o contrário, já que na época nem sequer pensava em ser mãe. Veja agora celebridades internacionais que já adotaram!
  • Brad Pitt e Angelina Jolie: Fora toda a confusão envolvendo o divórcio dos dois atores, Pitt e Jolie adotaram três crianças enquanto estiveram juntos: uma do Vietnã, uma do Camboja e outra nascida na Etiópia.
    Brad Pitt e Angelina Jolie: Fora toda a confusão envolvendo o divórcio dos dois atores, Pitt e Jolie adotaram três crianças enquanto estiveram juntos: uma do Vietnã, uma do Camboja e outra nascida na Etiópia.
  • Tom Cruise e Nicole Kidman: Outro casal que se separou, mas que, enquanto estiveram juntos, adotaram dois filhos: Isabella e Connor. Ambos foram criados pelo ator.
    Tom Cruise e Nicole Kidman: Outro casal que se separou, mas que, enquanto estiveram juntos, adotaram dois filhos: Isabella e Connor. Ambos foram criados pelo ator.
  • Sandra Bullock: Em uma entrevista, a atriz disse que “você se torna uma mãe para sempre” a partir do momento que decide aceitar o amor dos filhos. Ela adotou dois: Laila e Louis.
    Sandra Bullock: Em uma entrevista, a atriz disse que "você se torna uma mãe para sempre" a partir do momento que decide aceitar o amor dos filhos. Ela adotou dois: Laila e Louis.
  • Lionel Richie: Richie adotou Nicole quando ela tinha 9 anos, junto com sua então esposa, Brenda Richie. Além dela, o cantor também é pai de Miles Richie e Sofia Richie, ambos biológicos.
    Lionel Richie: Richie adotou Nicole quando ela tinha 9 anos, junto com sua então esposa, Brenda Richie. Além dela, o cantor também é pai de Miles Richie e Sofia Richie, ambos biológicos.
  • Hugh Jackman: Embora seja um tanto discreto quanto à vida pessoal, o eterno “Wolverine” foi um herói para duas crianças: Oscar e Ava.
    Hugh Jackman: Embora seja um tanto discreto quanto à vida pessoal, o eterno "Wolverine" foi um herói para duas crianças: Oscar e Ava.
  • Sharon Stone: O primeiro filho, Roan, foi adotado enquanto ainda era casada com Phil Bronstein. Depois vieram Laird e Quinn, quando a atriz já estava solteira. As três crianças foram adotadas no primeiro dia de vida, uma exigência de Sharon.
    Sharon Stone: O primeiro filho, Roan, foi adotado enquanto ainda era casada com Phil Bronstein. Depois vieram Laird e Quinn, quando a atriz já estava solteira. As três crianças foram adotadas no primeiro dia de vida, uma exigência de Sharon.
  • Viola Davis: Mais uma atriz consagrada que deu um belo exemplo! Ela adotou a menina Genesis em 2011 e tem muito orgulho ao falar da filha!
    Viola Davis: Mais uma atriz consagrada que deu um belo exemplo! Ela adotou a menina Genesis em 2011 e tem muito orgulho ao falar da filha!
  • Charlize Theron: Mais uma estrela de Hollywood que adotou seus filhos, Jackson e August. A atriz já declarou que adotar sempre foi sua primeira opção.
    Charlize Theron: Mais uma estrela de Hollywood que adotou seus filhos, Jackson e August. A atriz já declarou que adotar sempre foi sua primeira opção.
