Espetáculo faz tributo a Clara Nunes: cantora teve morte precoce e trágica

Clara Nunes teve uma relação de amor com a Portela. Em 1975, ela foi a intérprete da escola no desfile com o samba “Macunaíma”. Além disso, sua gravação de “Portela na Avenida”, composição de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, tornou-se um clássico do samba. Foto: Reprodução do Facebook Cantora Clara Nunes Guerreira