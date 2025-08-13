Flipar
Ausência de William Bonner na bancada do ‘JN’ reacende rumores sobre sua saída
-
A TV Globo esclareceu, por intermédio da colunista Fábia Oliveira, que o motivo foi um resfriado, e que, por isso, ele não pôde apresentar o programa. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Os rumores em torno da "aposentadoria" de Bonner, porém, não vêm de hoje. Foto: Reprodução/Instagram
-
Segundo o colunista Alessandro Lobianco, a saída do jornalista já estaria em negociação com a Globo e pode ocorrer ainda em 2025. Foto: Instagram/@realwbonner
-
A mudança estaria sendo conduzida de forma estratégica e discreta, motivada pelo desejo do apresentador de reduzir o ritmo após décadas no ar. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Ainda de acordo com o colunista, a emissora pretende mantê-lo em funções internas, voltadas à coordenação editorial, ou seja, atrás das câmeras. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
César Tralli é o principal candidato para substituir Bonner, e sua maior presença em programas da casa seria parte de uma estratégia de transição. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em resposta à revista "IstoÉ Gente", a Globo se limitou a dizer que "desconhece essas informações." Foto: Hans Donner e Roberto Shimose - Wikimédia Commons
-
-
Caso confirmada, a saída marcará o fim de uma era na TV brasileira, já que Bonner foi o rosto do "JN" por quase 30 anos. Relembre sua trajetória! Foto: Reprodução/TV Globo
-
Nascido em 27 de julho de 1963, em São Paulo, Bonner se formou em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Foto: Reprodução/TV Brasil
-
Apesar de ter iniciado sua trajetória profissional como redator publicitário e locutor de rádio, foi na televisão que sua carreira decolou. Foto: Wikimedia Commons/TV Brasil
-
-
Em 1985, Bonner trabalhou na TV Bandeirantes como locutor e apresentador. Um ano depois, já foi convidado para ingressar na Rede Globo. Foto: Reprodução
-
Seu primeiro trabalho na emissora foi como apresentador e editor no telejornal local “SPTV”. Foto: Reprodução
-
Em 1988, ganhou projeção nacional ao apresentar o Fantástico. Em 1989, comandou o Jornal da Globo. Foto: Reprodução
-
-
Em 1996, Bonner teve a oportunidade de assumir a bancada do Jornal Nacional, o principal telejornal da Globo, ao lado de Lillian Witte Fibe. Foto: Divulgação/TV Globo
-
Em 1999, ele também se tornou o editor-chefe do noticiário, cargo que lhe deu grande influência na definição das pautas e no formato do "JN". Foto: Reprodução/TV Globo
-
Em 2009, ele lançou o livro "Jornal Nacional: Modo de Fazer", em homenagem aos 40 anos do telejornal. Foto: Divulgação/Zé Paulo Cardeal/TV Globo
-
-
A vida pessoal de Bonner também atraiu a atenção do público, especialmente seu casamento e divórcio com a também jornalista Fátima Bernardes, com quem dividiu a bancada do "JN" por 13 anos. Foto: Divulgação/TV Globo
-
Juntos, eles tiveram três filhos trigêmeos. O casamento, que durou 26 anos, terminou em 2016. Foto: Montagem/Reprodução Instagram
-
Em 2018, Bonner se casou novamente, dessa vez com a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem está junto até hoje. Foto: Instagram @natashadantasb
-
-
Ao longo de sua carreira, Bonner esteve à frente de coberturas históricas, como os atentados de 11 de setembro de 2001 e a morte de figuras importantes, como o Papa João Paulo II, em 2005. Foto: Reprodução/Instagram
-
Ao longo da carreira, Bonner recebeu diversos prêmios de jornalismo e comunicação, entre eles um "Prêmio Unesco" e um Emmy Internacional na categoria Notícia. Foto: Instagram/@realwbonner