Flipar
Descubra como personagens de desenhos seriam se fossem pessoas reais
Assim seria George, o patriarca da família dos Jetsons. O artista recria o rosto, a cor do cabelo da forma como as pessoas usam e uma expressão facial, como o sorriso. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Homer Simpson, o protagonista da série "Os Simpsons", teria esse rosto. O personagem é gordo, desajeitado e um engenheiro incompetente. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Ele é casado com Marge Simpson, a personagem que tem esse cabelão azul, além de ter muita paciência. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Homer tem três filhos. Bart, este da foto, é o mais velho. Ele é adolescente e não tem uma boa relação com o pai. O jovem não tem boas notas e adora skate. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Depois, aparece Lisa Simpson. A jovem é extremamente estudiosa, com um QI acima da média. Ela também é budista e enche os pais de orgulho Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
O artista também recriou Maggie Simpson, a bebê e caçula do casal. Olhos esbugalhados herdados da genética da família. A fitinha fala por si só. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
O ilustrador também fez Montgomery Burns, o grande vilão da série. Ao contrário de Homer, é alto, magro, ganancioso e idoso. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Moe Szyslak é outro personagem dos "Simpsons" criado através da inteligência artificial. Ele é um garçom amargurado com a vida e maltratado por todos ao seu redor. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Diao também já fez uma projeção de como seria o cão Scooby-Doo, da franquia de mesmo nome. Detalhe: ele recriou o animal mas como se fosse humano. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Outro cão famoso que também ganhou um rosto de gente na criacao de Hidreley Diao Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Outro personagem animado que ganhou vida com Hidreley foi a esponja do mar Bob Esponja, protagonista do desenho de mesmo nome. Foto: Reprodução Instagram @hidreley
Da turma dos Flintstones, veja a criação de Hidreley Diao. Assim, seria o Fred. Foto: Reprodução rede social
Esta é a mulher de Fred, Wilma Flintstone. Rosto alongado, cor de cabelo alaranjada , penteado com topete Foto: Reprodução rede social
Aqui, o melhor amigo de Fred, o baixinho Barney Rubble Foto: Reprodução rede social
E aqui a mulher de Barney, amiga de Wilma, a graciosa Betty Rubble Foto: Reprodução rede social
A Pocahontas, personagem da Disney, foi inspirada em uma mulher real, do Século XVI, em uma época que não existia fotografia. Na visão de Diao, ela seria assim. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Mulan é uma personagem da Disney que foi criada a partir da lenda chinesa de Hua Mulan. Assim ela seria, de acordo com as técnicas de Hidreley. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Outro personagem famoso da Disney é o Hércules, baseado em uma história da mitologia grega. Ele teria esse rosto, se fosse de carne e osso. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
O jovem ninja Naruto, protagonista do desenho animado de mesmo nome, teria esse rosto, segundo o artista. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
Agora a Turma da Mônica começando pela própria. Detalhes nos dentes, no cabelo repartido, largura do rosto Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
O amigo com quem ela implica, mas de quem ela gosta muito: Cebolinha. Só que com mais cabelo Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
A Magali, de "A Turma da Mônica", seria assim. Inspiracao nos olhos, cabelos, formato do rosto...Gostou? Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
E o ogro mais simpático das animações? Assim seria Shrek, na concepção de Hidreley Diao, com seu semblante bruto Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
E você, o que achou das criações? Nesta, por exemplo, ele usou a Branca de Neve como inspiração. Foto: - Reprodução Instagram @hidreley