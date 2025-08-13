Flipar
Morte de Jim Lovell reacende memória das missões Apollo para a Lua
Pioneiro da era espacial, participou das missões Gemini 7, Gemini 12 e Apollo 8 antes de comandar a Apollo 13. Sua liderança na crise e a frase “Houston, temos um problema” tornaram-se símbolos de resiliência, eternizados no cinema. Foto: Domínio público
As missÃµes Apollo foram marcadas pela conquista da Lua com a Apollo 11, mas teve inÃcio com uma tragÃ©dia: a morte de trÃªs astronautas, ainda na cabine de treinamento. Foto: Imagem de Patou Ricard por Pixabay
Em 27/01/1967, Edward White, Gus Grissom e Roger Chaffee (esq para dir) não conseguiram abrir a porta automática durante um incêndio. Foto: domínio público
Do lado de fora, a equipe tentava desesperadamente arrombar o equipamento, mas, quando conseguiu, os três estavam mortos. A roupa espacial os protegeu do fogo, mas eles inalaram muita fumaça. Foto: domínio público
Após a tragédia da Apollo 1, o programa só voltaria a ter missão tripulada na Apollo 7. O lançamento foi em 11/10/1968 e o objetivo não era ir à Lua, mas fazer testes na órbita terrestre. Foto: divulgação/Nasa
Houve desavenças entre os astronautas e o centro de comando. Apesar disso, a missão foi marcada pelo bom humor na transmissão televisiva de imagens dos astronautas em órbita. Eles voltaram em 22/10, onze dias após a partida. Foto: domínio público
Em 21/12/1968, a Apollo 8 decolou com os astronautas James Lovell, Williams Anders e Frank Borman (esq para dir na foto). E, pela primeira vez na história, a nave entrou na órbita lunar. Foto: domínio público
Anders fez uma das fotos mais impressionantes: "Earthrise", mostrando o "nascer" da Terra visto da Lua Foto: William Anders-divulgação/Nasa
As missões seguintes prepararam terreno para que, finalmente, o homem pudesse pisar na Lua. O módulo lunar da Apollo 10, apelidado de Snoopy (personagem dos quadrinhos) chegou a ficar a apenas 15 km da superfície da Lua. Mas não houve pouso. Foto: domínio público
A Apollo 11, finalmente, entrou para a história com a chegada do homem na Lua. Em 20/07/1969, o primeiro a sair da nave e botar os pés na superfície lunar foi Neil Armstrong. Em seguida, Buzz Aldrin (na foto, tirada por Neil) caminhou no satélite da Terra. Foto: domínio público
A marca da bota de Buzz Aldrin no terreno lunar é uma das imagens mais icônicas da conquista espacial. Foto: domínio público
A missão seguinte, Apollo 12, foi lançada em 14/11/1969. A equipe foi bem sucedida, com pouso na Lua. Foto: domínio público
O dia 19 de novembro de 1969 marcou a chegada dos astronautas da missão Apollo 12 à região da Lua chamada de Mar das Tormentas. Pete Conrad e Alan Bean aterrissam e se tornam o terceiro e quarto humanos a caminhar na Lua. Foto: Domínio público
O Oceanus Procellarum, conhecido como Mar das Tormentas, é uma enorme mancha escura visível na borda ocidental da Lua. Não é de água e foi estudado por muitos anos pelos cientistas. Foto: Domínio público
As Apollos 14, 15, 16 e 17 também seriam bem sucedidas. O susto ficou por conta da Apollo 13, lançada em 11/04/1970. É famosa a frase: "Houston, we have a problem". Jim Lovell avisava ao centro de controle sobre uma falha (no tanque de oxigênio). Havia risco de morte para o trio (na foto, Lovell entre John Swigert, à esq, e Fred Haise). Foto: Domínio público
A ida à Lua foi abortada. A meta era salvar a tripulação. Manobras, com ajuda de Thomas Mattingly (substituído por Swigert na nave porque teve sarampo), permitiram que os astronautas voltassem no módulo lunar, para alegria de todos. Foto: domínio público
O sufoco passado por Jim Lovell, John Swigert e Fred Haise inspirou dramas. Entre eles, o filme "Apollo 13", estrelado por Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton e Gary Sinise. Foto: reprodução
No dia 7/12/1972, a NASA, agência espacial americana, lançou a sexta e última missão tripulada do Projeto Apollo à Lua. Foto: domínio público
Na nave da Apollo 17 estavam os astronautas Harrison Schmitt (em pé, à esquerda), Ronald Evans e Eugene Cernan (comandante da missão, sentado na foto) Foto: domínio público
Uma foto feita do espaço na missão é uma das mais famosas da Astronomia. "The Blue Marble" (Mármore Azul) retrata a Terra, vista a 45.000 km de distância. Foi a primeira foto nítida de uma face iluminada do planeta. Percebem-se a África em cima e a calota polar ao sul. Foto: domínio público
Oficialmente, a NASA credita a imagem a toda a tripulação da Apollo 17. Todos tiravam fotografias durante a missão, com uma câmera Hasselblad. Foto: domínio público
A Apollo 17 teve outros ineditismos. Pela primeira vez, o lançamento da nave foi à noite e contava com a presença de um geólogo a bordo. Harrison Schmitt (na foto) é o único cientista a ter ficado em órbita e a ter visitado a Lua. Foto: domínio público
Em 2001, a Nasa divulgou outra foto, em alta resolução, que mostrava o continente americano. Foto: domínio público
Em 2002, mais uma foto, agora com o continente asiático em destaque. Foto: dominio público
E você? Gosta de História e de Astronomia? Com a missão 17, a NASA encerrou esse programa Apollo de viagens à Lua. Foto: domínio público
