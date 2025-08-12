Flipar
Cidade dos pecados, dos cassinos e também dos casamentos: conheça Las Vegas
-
Havia até casamentos com sósia de Elvis Presley, em capelas especializadas, que ofereciam variedade de pacotes, entre US$ 350 e US$ 1.000. Foto: reprodução youtube
-
Mas a empresa Authentic Brands Group, que detinha os direitos de imagem do Rei do Rock, decidiu proibir o uso da figura do artista para fins comerciais e jogou água no chope dos noivos que estavam com a 'má intenção'. Foto: wikimedia commons/MGM
-
Foi em Las Vegas, por sinal, que um casal acabou conseguindo a cantora Adele como 'madrinha' durante um show. A influenciadora Gabi Alvarenga e seu noivo Gui Marangon ainda vestiam o as roupas do casamento, o que chamou a atenção da cantora. Foto: Arquivo Pessoal
-
Adele então interrompeu seu show para perguntar de onde era o casal. Gabi respondeu "Brasil", deixando a cantora animada. Foi então que o noivo teve a ousadia de perguntar se ela gostaria de ser a madrinha deles Foto: Reprodução de vídeo G1
-
-
“Eu adoraria ser madrinha a vocês”, respondeu a cantora, para a surpresa dos brasileiros. Não satisfeita, Adele ainda pegou o buquê e começou a cantar a marcha nupcial no palco. Foto: Reprodução de vídeo G1
-
Cidade de surpresas, Las Vegas fica no estado de Nevada, no deserto de Mojave, no sudoeste dos Estados Unidos. É conhecida como a "Cidade do Pecado" pelas atrações turísticas para o entretenimento adulto, com cassinos, shows, restaurantes e bares. Foto: Imagem de 12019 por Pixabay
-
Las Vegas foi fundada em 1905, como um posto avançado de correios. No entanto, seu crescimento se deu a partir da década de 1930, quando a legalização dos jogos de azar e a construção da represa Hoover impulsionaram o turismo. Foto: Annj AD Unsplash
-
-
Atualmente, Las Vegas é uma das cidades mais visitadas do mundo, recebendo mais de 40 milhões de turistas por ano. São visitantes de diversas partes do mundo, inclusive do Brasil. Foto: Imagem de elletsuei por Pixabay
-
Não há voos diretos do Brasil para Las Vegas, mas quem deseja visitar a cidade pode fazer conexões em hubs internacionais em Miami (foto), Dallas ou Houston?. Foto: flickr - Sharon Hahn Darlin
-
A cidade de Las Vegas é dividida em duas partes: o centro, onde estão localizados os principais cassinos e atrações turísticas, e a Strip, uma avenida de 6,7 km de extensão que abriga alguns dos hotéis mais luxuosos do mundo. Foto: Imagem de 12019 por Pixabay
-
-
Entre eles, o hotel Wynn Las Vegas, que combina design moderno com opulência, oferecendo quartos espaçosos e impecavelmente decorados, dois spas premiados com cinco estrelas pela Forbes, um campo de golfe, piscinas com cabanas luxuosas e restaurantes liderados por chefs renomados. Também tem boutiques de grifes como Chanel e Louis Vuitton. Foto: Almc1217 - wikimedia commons
-
Outro hotel muito famoso e sofisticado é o Bellagio, que tem uma atmosfera inspirada em vilas italianas, com um lago artificial, fonte 'dançante' e jardins botânicos internos que mudam conforme as estações. Foto: Divulgação
-
O hotel Ã© conhecido tambÃ©m por restaurantes premiados, um cassino elegant e e uma galeria de arte de alto padrÃ£o. A infraestrutura Ã© planejada para impressionar com luxo e entretenimento em grande escala?. Foto: - DivulgaÃ§Ã£o
-
-
O Venetian, com uma réplica de Veneza dentro do hotel, e o Luxor, que tem um formato de pirâmide egípcia, são outros dos hotéis famosos da cidade. Foto: wikimedia commons Stevenliuyi
-
Além das atrações turísticas, Las Vegas também é um importante centro de negócios e comércio. A cidade abriga a sede de várias empresas, como a Caesars Entertainment e a MGM Resorts International. Foto: Imagem de Mike por Pixabay
-
Tanto luxo - associado ao ambiente de cassinos - vem sendo explorado também no cinema. "Cassino", de 1995, dirigido por Martin Scorsese, mergulha na vida de Sam Rothstein, um gerente de cassino, explorando os bastidores do crime organizado e as complexas dinâmicas do mundo dos cassinos em Las Vegas na década de 1970. Foto: Divulgação
-
-
"Onze Homens e um Segredo", de 2001, é um thriller sobre um grupo de ladrões liderados por Danny Ocean, que planejam um assalto audacioso a três dos maiores cassinos de Las Vegas. O filme captura a elegância e o glamour da cidade Foto: Divulgação
-
"Se Beber, Não Case!" , de 2009, é uma comédia que acompanha um grupo de amigos que viaja a Las Vegas para uma despedida de solteiro. Após uma noite de excessos, eles acordam sem lembranças do que aconteceu e precisam juntar as peças para encontrar o noivo desaparecido. E há muitos outros filmes ambientados em Las Vegas. Foto: Divulgação
-
Mas Las Vegas também oferece acesso a paisagens naturais deslumbrantes, com espaços verdes que são procurados para passeio, relaxamento ou aventura. Foto: Imagem de George por Pixabay
-
-
O Red Rock Canyon fica a cerca de 27 km da cidade. O parque estadual é perfeito para trilhas, escalada e passeios cênicos, com formações rochosas vermelhas icônicas e vistas espetaculares? Foto: Wilson44691 wikimedia commons
-
O Lake Mead está situado a 40 minutos de carro de Las Vegas. É o maior lago artificial dos EUA. É uma área de recreação popular para esportes aquáticos, como caiaque, pesca e passeios de barco, além de trilhas ao redor de suas margen Foto: Lake Mead NRA Public Affairs wikimedia commons
-
O Springs Preserve é um centro ecológico localizado dentro da cidade, e que inclui jardins botânicos, trilhas e exposições sobre a história natural da região do deserto de Mojav Foto: Stan Shebs wikimedia commons
-