Flipar
Conheça nomes de cidades de difícil pronúncia para pessoas de fora
Os pesquisadores usaram dados do Forvo, um dicionário digital de pronúncias. Foto: Site Logopédia
Quem tem dúvidas sobre como dizer uma palavra pode recorrer ao Forvo para conhecer a pronúncia correta. Foto: Luisella Planeta LOVE PEACE por Pixabay
O Rio foi a megalópole (com mais de 100 mil habitantes) que exigiu maior número de cliques por parte dos usuários. Foto: Mike Swigunski Unsplash
Foram 7 milhões de 'plays'. Muita gente repetia e repetia de novo o clique para verificar certinho como dizer Rio de Janeiro. Foto: Imagem de Natalie White por Pixabay
Veja agora outras cidades grandes que completam a lista das 10 mais buscadas para verificação de pronúncia. Foto: Tomaz Silva/Agencia Brasil
Dublin - Capital da Irlanda Foto: ronan darby pixabay
Londres - Capital da Inglaterra Foto: David Mark por Pixabay
Edimburgo - Capital da Escócia Foto: Cameron Gibson Unsplash
Buenos Aires - Capital da Argentina Foto: Youtube/ 4K DRIVE
Melbourne - Cidade na Austrália, a 662 km da capital Camberra Foto: Imagem free de Rolf Loosli por Pixabay
Medellín - Cidade na Colômbia, a 416 km da capital Bogotá Foto: Luis Pérez wikimedia commons
O site Forvo foi lançado em 2011 e pertence à empresa Forvo Media SL, localizada em San Sebastian (foto), na Espanha. Foto: Imagem de Iñigo Ibisate por Pixabay
Em 2012, o Forvo foi considerado o maior guia de pronúncias da internet no planeta. Foto: reprodução
Todas as pronúncias gravadas são feitas por pessoas nativas que falam determinada língua. Foto: Imagem de Sofia Terzoni por Pixabay
Os participantes fazem votação para escolher as melhores pronúncias, que reproduzam de forma mais fiel cada palavra. Foto:
As palavras também passam por revisões e podem ser editadas por voluntários do site. Foto: site dicionário criativo
O Forvo.com usa uma tecnologia Adobe Flash para a gravação dos clipes. Foto: Reprodução site Forvo
Desde 2021, um concorrente do Forvo vem crescendo bastante: O Lingua Libre. Este site permite que pessoas descarreguem livremente as pronúncias. Foto: Marc Brouillon WMFr - Wikimédia Commons
