Onde começam e terminam as maiores rodovias do planeta

  • Panamericana (Três Américas) - 48.000 km - Liga a Baía de Prudhoe, no Alaska, a Udhuaia, no Sul da Argentina. 48 mil km!
    Panamericana (Três Américas) - 48.000 km - Liga a Baía de Prudhoe, no Alaska, a Udhuaia, no Sul da Argentina. 48 mil km! Foto: A. Duarte / Flickr
  • A Rota Panamericana passa por 14 países: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Canadá e Estados Unidos.
    A Rota Panamericana passa por 14 países: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Canadá e Estados Unidos. Foto: Wikimedia
  • Ela se estende ao longo da costa Oeste do continente, sendo interrompida somente pela falha de Darièn, no Panamá, que tem 160 km de extensão.
    Ela se estende ao longo da costa Oeste do continente, sendo interrompida somente pela falha de Darièn, no Panamá, que tem 160 km de extensão. Foto: Seaweege wiki commons
  • National 1 (Austrália) - 14.500 km - É um anel rodoviário que permite percorrer o país inteiro.
    National 1 (Austrália) - 14.500 km - É um anel rodoviário que permite percorrer o país inteiro. Foto: Mawson Lakes / Divulgação Sec. Tur. Australia
  • A National Highway da Austrália foi criada em 1955 e tem vias duplas ou simples que cortam todos os estados do país.
    A National Highway da Austrália foi criada em 1955 e tem vias duplas ou simples que cortam todos os estados do país. Foto: - Jean and Fred Hort / Flickr
  • Transiberiana (Rússia) - 11.000 km - Vai de São Petersburgo, na parte europeia da Rússia, até Vladivostok, no extremo da parte asiática do país, além de Mongólia, China e o Mar do Japão.
    Transiberiana (Rússia) - 11.000 km - Vai de São Petersburgo, na parte europeia da Rússia, até Vladivostok, no extremo da parte asiática do país, além de Mongólia, China e o Mar do Japão. Foto: Wikipédia Commons
  • A rodovia Transiberiana corta sete estados russos e passa também pelo Cazaquistão. A sua construção durou desde 1891 até 1916 e em 2002 a eletrificação foi finalizada.
    A rodovia Transiberiana corta sete estados russos e passa também pelo Cazaquistão. A sua construção durou desde 1891 até 1916 e em 2002 a eletrificação foi finalizada. Foto: Wikipédia Commons
  • TransCanada (Canadá) - 7.821 km - Começa em Victoria e termina em Saint Jean.
    TransCanada (Canadá) - 7.821 km - Começa em Victoria e termina em Saint Jean. Foto: Wikimedia commons
  • Esta via, construída em 1950, conecta as 10 províncias, ligando algumas das maiores cidades do Canadá
    Esta via, construída em 1950, conecta as 10 províncias, ligando algumas das maiores cidades do Canadá Foto: Wikimedia commons
  • Golden Quadrilateral (Índia) - 5.846 km - Liga as quatro maiores cidades do país: Déli, Mumbai, Chennai e Calcutá.
    Golden Quadrilateral (Índia) - 5.846 km - Liga as quatro maiores cidades do país: Déli, Mumbai, Chennai e Calcutá. Foto: - wikimedia commons
  • Concluída em 2012, tem trechos de quatro e até seis pistas, com grande tráfego o ano inteiro.
    Concluída em 2012, tem trechos de quatro e até seis pistas, com grande tráfego o ano inteiro. Foto: - wikimedia commons
  • China National 010 (China) - 5.700 km - Anel viário que liga as províncias de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Jiangsu, Xangai, Zhejiang, Fujian e Guangdong.
    China National 010 (China) - 5.700 km - Anel viário que liga as províncias de Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Jiangsu, Xangai, Zhejiang, Fujian e Guangdong. Foto: Wikimedia Creative Commons
  • Seu nome é Tongsan Expressway, mas é conhecida como Nacional 010.
    Seu nome é Tongsan Expressway, mas é conhecida como Nacional 010. Foto: Wikimedia Creative Commons
  • US Route 20 (EUA) - 5.415 km. Começa na US 101, em Newport, e vai até a US Route 2, em Bostonssachusetts. Faz a ligação do Oeste com o Leste dos Estados Unidos.
    US Route 20 (EUA) - 5.415 km. Começa na US 101, em Newport, e vai até a US Route 2, em Bostonssachusetts. Faz a ligação do Oeste com o Leste dos Estados Unidos. Foto: historicus20
  • Construída em 1926, tem diversos acessos para outras estradas ao longo do percurso, em grandes cidades. Entre elas, Cleveland, Chicago e Springfield.
    Construída em 1926, tem diversos acessos para outras estradas ao longo do percurso, em grandes cidades. Entre elas, Cleveland, Chicago e Springfield. Foto: historicus20
  • US Route 6 (EUA) - 4.860 km - Também faz ligação entre o Oeste e o Leste dos Estados Unidos. Começa na US 395, em Bishop, e vai até a Route 6A, em Provincetown, Massachussets.
    US Route 6 (EUA) - 4.860 km - Também faz ligação entre o Oeste e o Leste dos Estados Unidos. Começa na US 395, em Bishop, e vai até a Route 6A, em Provincetown, Massachussets. Foto: Wiki
  • Construída em 1926, passa pelos estados de Utah, Colorado, Indiana e Ohio, entre outros.
    Construída em 1926, passa pelos estados de Utah, Colorado, Indiana e Ohio, entre outros. Foto: Wiki
  • Interstate 90 (EUA) - 5.158 km - Interstate 90 - Faz parte do sistema interestadual de autoestradas dos EUA. ConstruÃ­da em 1956.
    Interstate 90 (EUA) - 5.158 km - Interstate 90 - Faz parte do sistema interestadual de autoestradas dos EUA. ConstruÃ­da em 1956. Foto: DivulgaÃ§Ã£o / Interstate Guide
  • Atravessa treze estados: Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque e Massachusetts.
    Atravessa treze estados: Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque e Massachusetts. Foto: Divulgação / Interstate Guide
  • Interstate 80 (EUA) - 4.666 km - Conecta a região de São Francisco, na Califórnia, a Teaneck em Nova Jérsei no sentido leste-oeste.
    Interstate 80 (EUA) - 4.666 km - Conecta a região de São Francisco, na Califórnia, a Teaneck em Nova Jérsei no sentido leste-oeste. Foto: Divulgação / Interstate Guide
  • Construída em 1956, passa por 11 estados e o trecho de Utah é o mais perigoso por causa da grande presença de animais que invadem a pista. Há muito atropelamentos.
    Construída em 1956, passa por 11 estados e o trecho de Utah é o mais perigoso por causa da grande presença de animais que invadem a pista. Há muito atropelamentos. Foto: Divulgação / Interstate Guide
