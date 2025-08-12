Flipar
Aderência e paisagismo: hera se destaca na decoração e pelo lado espiritual
-
Pertencente à família das araliáceas, a hera é perene, semilenhosa e pode atingir até 20 metros de altura em superfícies adequadas. Esta planta pode viver em ambientes antropogênicos, arbustivos, assim como em bordas de florestas e jardins. Foto: Pixabay
-
Possui raízes adventícias e estrutura flexível que a ajudam a se fixar em superfícies verticais, permitindo que ela escale e cubra paredes e outras estruturas. Foto: Pixabay
-
Ela, portanto, pode criar verdadeiros tapetes verdes naturais. Essa capacidade de aderência é proporcionada por raízes aéreas modificadas que atuam como pequenos "grampos" ou "ventosas", algo que permite que a planta se fixe e suba. Foto: Acabashi wikimedia commons
-
Algumas espécies de hera, como a falsa-vinha (Parthenocissus tricuspidata), possuem raízes com ventosas que se fixam com firmeza. Já a Hedera helix possui raízes que funcionam como pequenos grampos, prendendo-se ao substrato. Foto: Acabashi wikimedia commons
-
-
As folhas são geralmente verde-escuras, brilhantes, com formato característico de lóbulo e textura que varia de lisa a levemente rugosa. Foto: Pixabay
-
O caule da hera é flexível e permite que ele se curve e se adapte às formas da superfície, assim como a planta apresenta um crescimento contínuo. Foto: Pixabay
-
Diante disso, pode ser utilizada como pendente, especificamente em apartamentos, sendo longa e cheia. Em jardins, porém, a trepadeira pode aparecer com uma divisória e forração em áreas reservadas. Foto: Pixabay
-
-
A hera, então, tolera sombra parcial e temperaturas variadas, adaptando-se bem tanto a ambientes internos quanto externos. Ela se ajusta bem a diferentes condições de luz, embora prefira luz indireta ou meia sombra para um crescimento ideal. Foto: Pixabay
-
Por outro lado, todas as partes da hera são tóxicas se ingeridas, podendo causar irritação na pele, vômitos e outros sintomas em humanos e animais. Foto: Pixabay
-
Além do paisagismo, é uma planta popular para decoração de interiores, sendo usada em vasos suspensos e como plantas de interior. Foto: Pixabay
-
-
A hera (Hedera helix) foi introduzida na América do Norte e Austrália, onde pode se tornar uma espécie invasora em algumas áreas. Por este aspecto, em algumas regiões da América do Norte, como o noroeste do Pacífico e o sul dos Estados Unidos, seu cultivo e venda são proibidos. Foto: Pixabay
-
Em sua plantação, a hera prefere lugares bem iluminados e tolera vento a ar-condicionado. No entanto, é essencial evitar posicioná-la em locais com incidência de sol ao meio-dia. Foto: Pixabay
-
A rega deve ser regular, especialmente durante os meses mais quentes do ano, porém deve-se regularmente evitar o encharcamento do solo. A planta, por sua vez, prefere solos bem drenados e pode ser cultivada em vasos rasos ou cuias. Foto: Pixabay
-
-
Nesse sentido, esse tipo de cobertura vegetal é uma alternativa sustentável às pinturas e aos revestimentos sintéticos, assim como ajuda a controlar a temperatura dos ambientes. Foto: Pixabay
-
A hera possui um rico significado espiritual e simbólico em várias culturas ao redor do mundo. Assim, ela é considerada uma planta sagrada em muitas tradições, simbolizando a capacidade de proteger e purificar um espaço. Foto: Pixabay
-
Essa planta também é conhecida por seu crescimento vigoroso e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Por esta característica específica, a hera torna-se um símbolo de renovação espiritual e crescimento pessoal. Foto: Acabashi wikimedia commons
-
-
Outro ponto interessante é que a planta possui propriedades medicinais, sendo utilizada tradicionalmente no tratamento de problemas respiratórios como tosse e bronquite. Foto: Hladac wikimedia commons
-
Assim, seus extratos são conhecidos por suas ações expectorantes e fluidificantes, auxiliando na eliminação do catarro. Por outro lado, é importante ressaltar que o uso medicinal da hera deve ser feito sob orientação de um profissional de saúde. Foto: Hladac wikimedia commons
-
O extrato de hera ajuda a fluidificar o muco, facilitando a sua expectoração. É frequentemente encontrado em xaropes para tosse, sendo importante seguir as orientações de uso do produto e a dose recomendada pelo médico ou farmacêutico. Foto: Acabashi wikimedia commons
-
-
Entretanto, o uso da hera medicinal deve ser evitado por mulheres grávidas ou lactantes sem orientação médica, assim como em crianças menores de dois anos. Foto: Acabashi wikimedia commons