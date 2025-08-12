Flipar
Curiosidades sobre o chocolate: onde tudo começou e a evolução
Onde tudo começou: O fruto do cacau tem sua origem na Amazônia, em lugares como Brasil, Peru e outros países da América do Sul. Foto: Jeser Andrade Arango por Pixabay
Os primeiros frutos do cacau foram encontrados em sítios arqueológicos no Equador, na região amazônica, há mais de 5 mil anos. Apesar disso, hoje em dia cerca de 2/3 da produção está na Costa do Marfim, na África. Foto: freepik
Sombra e água fresca: O lugar ideal para o crescimento do cacau é a floresta, não uma lavoura. Normalmente, as árvores são plantadas debaixo de árvores maiores, que fornecem a sombra necessária para seu desenvolvimento. Foto: Kristiana Pinne Unsplash
O processo: O cacau, assim como o vinho, passa por fermentação antes de virar chocolate. Essa etapa é essencial porque influencia muito o sabor e a qualidade do produto. Foto: Kristiana Pinne Unsplash
Depois de colhidas, as vagens de cacau são abertas e as sementes (ou amêndoas de cacau) são retiradas para fermentar. Foto: wikimedia commons R-chu-R
Antes era só bebida: As antigas civilizações mesoamericanas (maias e astecas) apreciavam muito o cacau e, a partir dele, preparavam uma bebida chamada "xocoatl" ou "chocolatl", que tinha um significado sagrado e era usado em rituais e cerimônias. Foto: Rachael Gorjestani Unsplash
Quando o chocolate chegou à Europa no século 16, era considerado uma bebida muito luxuosa e era consumido principalmente pelas classes mais altas. Foto: pexels R. Fera
Os suíços não foram os primeiros europeus a fazer chocolate, mas foram os primeiros a adicionar leite, criando o chocolate como conhecemos hoje. Foto: Reprodução do site 99destinos.com.vc/delicias-na-suica-visitando-a-fabrica-da-nestle-maison-cailler-e-a-fabrica-do-queijo-gruyere/
A qualidade dos ingredientes e o clamor nacional tornaram o chocolate suíço um dos mais populares do mundo. Foto: Lisa Weinstein Unsplash
A fabricante suíça Cailler foi quem criou o primeiro chocolate ao leite, em 1875, adicionando leite em pó à preparação. Foto: Reprodução do site fuipraeuropa.com.br/2013/11/10/chocolates-suicos-visita-a-maison-cailler-nestle/
Cultivar cacau é diferente de fazer chocolate: Os países que mais processam cacau são os Países Baixos, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Suíça. Eles têm um papel crucial, pois são os responsáveis por transformar o fruto em chocolate. Foto: Divulgação
Brasil produz e fabrica: O Brasil não é um dos maiores produtores de cacau, mas o país tem uma história antiga de cultivo do fruto, principalmente na região amazônica e no sul da Bahia. Foto: Etty Fidele Unsplash
Chocolate ou remédio: A indústria do chocolate e a indústria de cosméticos competem pelo cacau. O fruto tem substâncias que são boas para a pele e é usado em cremes hidratantes, sabonetes, máscaras faciais e produtos para o cabelo. Foto: pexels Sora Shimazaki
A competição costuma impactar o preço e a disponibilidade do cacau, especialmente quando há variação na demanda por chocolate e cosméticos. Foto: flickr Irene Scott/AusAID
Bom ou ruim: A qualidade de uma barra de chocolate varia de acordo com a origem e processo dos grãos de cacau. A forma como eles são fermentados e torrados é um que diferencia um chocolate ótimo de um "mais ou menos". Foto: Divulgação
Muitos tipos: O chocolate escuro, que precisa ter pelo menos 35% de sólidos de cacau, é considerado o mais saudável. Se a porcentagem de cacau chegar a 70%, os benefícios para a saúde aumentam, como a redução do risco de doenças cardíacas. Foto: Divulgação
Dá-lhe cafeína: Cada grão de cacau contém aproximadamente 0,2% de cafeína. Para se ter uma ideia, uma barra de chocolate de 100 g tem cerca de 80 grãos de cacau! Foto: Divulgação
Não é chocolate: Adorado por alguns e odiado por muitos, o chocolate branco na verdade não é considerado chocolate. Isso porque ele contém apenas manteiga de cacau, açúcar e leite, ou seja, não leva cacau em sua receita. Foto: wikimedia creative commons
Esqueça a geladeira: A forma ideal de guardar chocolate é em um lugar fresco e seco; nunca deve ser colocado na geladeira! O chocolate pode ficar esbranquiçado devido à migração da gordura do cacau para a superfície e isso pode afetar seu sabor original. Foto: Towfiqu barbhuiya Unsplash
Campeão de vendas: Surpresa! A época do ano em que mais se vende chocolate não é a Páscoa, mas sim o Dia dos Namorados. Foto: freepik
Maiores consumidores: Os países que mais consomem chocolate no mundo são a Alemanha, Suíça e Bélgica, com até 11 kg por pessoa a cada ano! Foto: Divulgação