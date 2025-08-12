Flipar
‘Ligações mudas’: entenda por que acontecem e como evitá-las
Essas ligações são feitas em massa por empresas de telecomunicação, que usam números aleatórios para aumentar as chances de atendimento. Foto: freepik
Segundo especialistas, esse tipo de ligação serve para minimizar o tempo de atendentes de telemarketing, já que várias chamadas são feitas ao mesmo tempo. Vale a da pessoa que atender primeiro. Foto: Taylor Grote/Unsplash
Outro motivo usado pelas empresas é verificar quais números ainda estão ativos. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
Segundo a Anatel, o disparo massivo de mensagens e ligações não é necessariamente abusivo, já que pode ser usado para o envio de alertas de emergência. Foto: Divulgação/Governo Federal
Por outro lado, a empresa ressalta que o excesso de contatos por telemarketing pode ser considerado prática abusiva se "exceder a capacidade humana de discagem". Foto: Jan Vašek/Pixabay
Além disso, desde o ano passado, chamadas que são desligadas antes de 6 segundos se tornaram abusivas, uma atualização em relação ao limite anterior de 3 segundos. Foto: NordWood Themes/Unsplash
"Além de causar grande incômodo, as chamadas massivas sobrecarregam as redes de telecomunicações", pondera a Anatel. Foto: Governo Federal
Para evitar esse tipo de ligação, a melhor solução é usar o serviço gratuito "Não Me Perturbe", da própria Anatel, que permite bloquear chamadas de empresas que você não quer receber. Foto: reprodução
Primeiro, acesse o site naomeperturbe.com.br e faça um cadastro. Depois, vá em "Novo bloqueio" e insira o número do seu telefone, incluindo o DDD. Foto: reprodução
Escolha as empresas de telecomunicações ou financeiras que você quer bloquear. Se preferir, pode selecionar todas de uma vez. Foto: freepik jannoon028
Clique em "Enviar". Você receberá uma mensagem de SMS para confirmar a solicitação. Foto: Porapak Apichodilok/Pexels
Em seguida, o site vai gerar um "Comprovante de Solicitações de Bloqueio", que você pode salvar ou imprimir. Foto: Gilles Lambert Unsplash
Outra opção dada pela Anatel é utilizar a plataforma "Qual Empresa Me Ligou", que identifica qual companhia está te importunando. Acesse pelo endereço qualempresameligou.com.br. Foto: reprodução
Porém, nem tudo são flores. O serviço "Não Me Perturbe" nem sempre é eficaz, pois algumas empresas conseguem contornar os filtros da Anatel. Foto: Nicolas Thomas Unsplash
Ao g1, o diretor de telecomunicações do consultoria IDC, Luciano Saboia, explicou que o sistema funciona bem para operadoras tradicionais e grandes call centers, mas pode ser burlado por métodos "alternativos". Foto: - Hippopx creative commons
"Eles conseguem driblar eventuais sanções ao desrespeitar esse cadastro, falsificando o número que aparece no identificador de chamadas", explicou Thiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks. Foto: reprodução
A Anatel, por sua vez, implementou uma nova ferramenta em 2024 para que as prestadoras informem a origem das chamadas indesejadas, permitindo identificar irregularidades e agir mais rapidamente. Foto: divulgação/Anatel