‘Ligações mudas’: entenda por que acontecem e como evitá-las

  • Essas ligações são feitas em massa por empresas de telecomunicação, que usam números aleatórios para aumentar as chances de atendimento.
    Essas ligações são feitas em massa por empresas de telecomunicação, que usam números aleatórios para aumentar as chances de atendimento. Foto: freepik
  • Segundo especialistas, esse tipo de ligação serve para minimizar o tempo de atendentes de telemarketing, já que várias chamadas são feitas ao mesmo tempo. Vale a da pessoa que atender primeiro.
    Segundo especialistas, esse tipo de ligação serve para minimizar o tempo de atendentes de telemarketing, já que várias chamadas são feitas ao mesmo tempo. Vale a da pessoa que atender primeiro. Foto: Taylor Grote/Unsplash
  • Outro motivo usado pelas empresas é verificar quais números ainda estão ativos.
    Outro motivo usado pelas empresas é verificar quais números ainda estão ativos. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
  • Segundo a Anatel, o disparo massivo de mensagens e ligações não é necessariamente abusivo, já que pode ser usado para o envio de alertas de emergência.
    Segundo a Anatel, o disparo massivo de mensagens e ligações não é necessariamente abusivo, já que pode ser usado para o envio de alertas de emergência. Foto: Divulgação/Governo Federal
  • Por outro lado, a empresa ressalta que o excesso de contatos por telemarketing pode ser considerado prática abusiva se "exceder a capacidade humana de discagem".
    Por outro lado, a empresa ressalta que o excesso de contatos por telemarketing pode ser considerado prática abusiva se "exceder a capacidade humana de discagem". Foto: Jan Vašek/Pixabay
  • Além disso, desde o ano passado, chamadas que são desligadas antes de 6 segundos se tornaram abusivas, uma atualização em relação ao limite anterior de 3 segundos.
    Além disso, desde o ano passado, chamadas que são desligadas antes de 6 segundos se tornaram abusivas, uma atualização em relação ao limite anterior de 3 segundos. Foto: NordWood Themes/Unsplash
  • "Além de causar grande incômodo, as chamadas massivas sobrecarregam as redes de telecomunicações", pondera a Anatel.
    "Além de causar grande incômodo, as chamadas massivas sobrecarregam as redes de telecomunicações", pondera a Anatel. Foto: Governo Federal
  • Para evitar esse tipo de ligação, a melhor solução é usar o serviço gratuito "Não Me Perturbe", da própria Anatel, que permite bloquear chamadas de empresas que você não quer receber.
    Para evitar esse tipo de ligação, a melhor solução é usar o serviço gratuito "Não Me Perturbe", da própria Anatel, que permite bloquear chamadas de empresas que você não quer receber. Foto: reprodução
  • Primeiro, acesse o site naomeperturbe.com.br e faça um cadastro. Depois, vá em "Novo bloqueio" e insira o número do seu telefone, incluindo o DDD.
    Primeiro, acesse o site naomeperturbe.com.br e faça um cadastro. Depois, vá em "Novo bloqueio" e insira o número do seu telefone, incluindo o DDD. Foto: reprodução
  • Escolha as empresas de telecomunicações ou financeiras que você quer bloquear. Se preferir, pode selecionar todas de uma vez.
    Escolha as empresas de telecomunicações ou financeiras que você quer bloquear. Se preferir, pode selecionar todas de uma vez. Foto: freepik jannoon028
  • Clique em "Enviar". Você receberá uma mensagem de SMS para confirmar a solicitação.
    Clique em "Enviar". Você receberá uma mensagem de SMS para confirmar a solicitação. Foto: Porapak Apichodilok/Pexels
  • Em seguida, o site vai gerar um "Comprovante de Solicitações de Bloqueio", que você pode salvar ou imprimir.
    Em seguida, o site vai gerar um "Comprovante de Solicitações de Bloqueio", que você pode salvar ou imprimir. Foto: Gilles Lambert Unsplash
  • Outra opção dada pela Anatel é utilizar a plataforma "Qual Empresa Me Ligou", que identifica qual companhia está te importunando. Acesse pelo endereço qualempresameligou.com.br.
    Outra opção dada pela Anatel é utilizar a plataforma "Qual Empresa Me Ligou", que identifica qual companhia está te importunando. Acesse pelo endereço qualempresameligou.com.br. Foto: reprodução
  • Porém, nem tudo são flores. O serviço "Não Me Perturbe" nem sempre é eficaz, pois algumas empresas conseguem contornar os filtros da Anatel.
    Porém, nem tudo são flores. O serviço "Não Me Perturbe" nem sempre é eficaz, pois algumas empresas conseguem contornar os filtros da Anatel. Foto: Nicolas Thomas Unsplash
  • Ao g1, o diretor de telecomunicações do consultoria IDC, Luciano Saboia, explicou que o sistema funciona bem para operadoras tradicionais e grandes call centers, mas pode ser burlado por métodos "alternativos".
    Ao g1, o diretor de telecomunicações do consultoria IDC, Luciano Saboia, explicou que o sistema funciona bem para operadoras tradicionais e grandes call centers, mas pode ser burlado por métodos "alternativos". Foto: - Hippopx creative commons
  • "Eles conseguem driblar eventuais sanções ao desrespeitar esse cadastro, falsificando o número que aparece no identificador de chamadas", explicou Thiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks.
    "Eles conseguem driblar eventuais sanções ao desrespeitar esse cadastro, falsificando o número que aparece no identificador de chamadas", explicou Thiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks. Foto: reprodução
  • A Anatel, por sua vez, implementou uma nova ferramenta em 2024 para que as prestadoras informem a origem das chamadas indesejadas, permitindo identificar irregularidades e agir mais rapidamente.
    A Anatel, por sua vez, implementou uma nova ferramenta em 2024 para que as prestadoras informem a origem das chamadas indesejadas, permitindo identificar irregularidades e agir mais rapidamente. Foto: divulgação/Anatel
