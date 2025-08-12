Flipar
Fé, filosofia e iluminação marcam tradição budista
A festa da iluminação de Buda, também conhecida como Vesak, é uma das datas mais importantes do calendário budista. Entre 1º e 8 de dezembro, os budistas celebram a iluminação de Sidarta Gautama em vários templos espalhados pelo país. Foto: honey Kochphon onshawee pixabay
De acordo com a tradição budista, Sidarta Gautama nasceu como um príncipe no século 6 a.C., na Índia. Ele cresceu em um ambiente de riqueza e privilégio, mas ficou insatisfeito com a vida mundana. Aos 29 anos, abandonou sua família e sua riqueza para se dedicar à busca da iluminação. Foto: Domíno Públíco - Wikimédia Commons
Depois de seis anos de meditação e ascetismo, Sidarta Gautama alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, em Bodh Gaya, na Índia. Ele então se tornou Buda, o iluminado. Foto: pixabay
Embora o Budismo tenha se originado na Índia, ao longo do tempo ele se espalhou para várias partes da Ásia e também ganhou adeptos em outras partes do globo. Foto: Reprodução do site pxfuel.com/pt
Os ensinamentos de Buda são baseados na ideia de que o sofrimento é inerente à vida e a iluminação é o caminho para a libertação das angústias. Os templos também são importantes centros culturais e educacionais, onde os budistas aprendem sobre religião e filosofia. Foto: Saurabhgupta8 - Wikimédia Commons
Alguns dos principais templos budistas do mundo incluem o Templo de Mahabodhi, em Bodh Gaya, Índia, local onde Buda alcançou a iluminação. Conheça outros templos famosos! Foto: Jose Manuel Casado Sanchez - Flickr
Templo de Angkor Wat, em Siem Reap, Camboja: Este templo é um dos maiores e mais impressionantes templos budistas do mundo. Foto: Sharon Ang pixabay
Templo de Borobudur, em Java, Indonésia: Este é oficialmente o maior templo budista do mundo. Foto: CEphoto - Wikimédia Commons
Templo de Todai-ji, em Nara, Japão: Este templo é o lar da maior estátua de bronze do mundo, uma estátua de Buda. Foto: 663highland - Wikimédia Commons
Templo de Jokhang, em Lhasa, Tibete: Este templo é o mais importante templo budista tibetano. Foto: wikimedia commons ??
O budismo é uma religião que envolve diferentes escolas e tradições. No entanto, todos os budistas compartilham a crença nos ensinamentos de Buda e no objetivo da iluminação. Foto: Nabin K. Sapkota - Wikimédia Commons
Os ensinamentos centrais do Budismo são conhecidos como as Quatro Nobres Verdades e o Nobre Caminho Óctuplo. Foto: silentipilot pixabay
As Quatro Nobres Verdades afirmam que a vida é permeada pelo sofrimento (dukkha), que a origem do sofrimento está no desejo e na ignorância, que é possível cessar o sofrimento, e que há um caminho para alcançar a cessação do sofrimento. Foto: Herr stahlhoefer - Wikimédia Commons
O Nobre Caminho Óctuplo é uma série de práticas éticas e mentais que, quando seguidas, ajudam a alcançar a iluminação e a liberação do ciclo de nascimento e morte (samsara). Foto: Reprodução do Pixabay
Algumas das principais escolas budistas incluem a Theravada, a escola mais antiga do budismo, que enfatiza a prÃ¡tica dos ensinamentos originais de Buda. Foto: Phra Ajan Jerapunyo - WikimÃ©dia Commons
Além disso, há a Mahayana, a escola mais difundida do budismo, que enfatiza a compaixão e o bodhisattva, um ser iluminado que se compromete a ajudar os outros a alcançar a iluminação. Foto: wikimedia commons Mary Harrsch
E por último a Vajrayana, a escola mais esotérica do Budismo, que enfatiza a prática da meditação e da energia vital. Foto: Reprodução do Pixabay