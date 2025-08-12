Flipar
Atenção! Erros para você evitar na cozinha
Todos os anos, 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil morrem por causa de doenças transmitidas por bactérias que estão em alimentos. Esses números se referem ao mundo todo e esse tipo de problema ocorre em países com os mais diferentes tipos de hábitos. Foto: pixabay
Um dos maiores perigos são as bactérias que proliferam em alimentos mal conservados, que são guardados sem os cuidados necessários - muitas vezes sem a refrigeração indicada. Ou, então, produtos que já estão com o prazo de validade vencido. Muitas vezes, a pessoa nem observa a data limite no rótulo. Foto: pixabay
A Universidade de São Paulo fez uma análise sobre os principais hábitos dos brasileiros tanto na hora de armazenar os alimentos como no momento de fazer o preparo da comida. Em ambos os casos, certas condutas podem comprometer a segurança na hora da alimentação. Foto: pixabay
ERRO 1 - Usar os mesmos utensílios para ingredientes crus e cozidos. É comum que as pessoas tenham na cozinha uma peça que é utilizada tanto para a manipulação de alimentos crus como para produtos que já passaram pelo fogo. Foto: Divulgação BemAfiada.com
CORRETO: A tábua de carne, as colheres, os objetos de uso no preparo da refeição devem estar limpos quando forem tocar em comida cozida pronta para o consumo. Assim, se a pessoa usa o utensílio também para manipular o alimento cru, pode transferir alguma bactéria para o que está cozido, pronto para o consumo. Foto: - reprodução youtube Canal Eduardo Casa Grande - Marcenaria Versátil
ERRO 2 - Lavar o frango na pia: quando a pessoa lava o frango, gotas de água podem respingar no pano de prato, em utensílios usados para o preparo das refeições ou, ainda, nos próprios alimentos que serão consumidos. Essas gotas podem carregar bactérias, causando o risco de contaminação da refeição. Foto: - Reprodução / GShow/Fantastico
ERRO 3 - Esperar a comida esfriar para colocar na geladeira. Durante o período de espera, enquanto o alimento está fora da refrigeração, é possível que bactérias se desenvolvam no produto e se tornem uma ameaça ao consumidor. Foto: pixabay
CORRETO: Colocar a comida ainda morna na geladeira. Antigamente havia uma preocupaÃ§Ã£o com o risco de causar defeito no eletrodomÃ©stico ao botar um produto ou uma embalagem quente, em contraste com a temperatura baixa do refrigerador. Mas esse receio estÃ¡ ultrapassado. Geladeiras modernas aceitam bem os alimentos mornos. Foto: pixabay
ERRO 4 - Arrumar os alimentos na geladeira de forma aleatória. Muita gente vai colocando os produtos dentro do refrigerador sem seguir alguns critérios que foram criados, na fabricação, justamente para prolongar a durabilidade dos alimentos. Dessa forma, as prateleiras e a porta são projetadas para certos produtos e acabam recebendo outros. Foto: Divulgação Consul.com
CORRETO: Verificar quais são as orientações para a colocação dos alimentos na geladeira. Em geral, o planejamento deve ser o seguinte: na prateleira mais alta, ficam o leite e seus derivados; na segunda prateleira, as sobras de refeições; na terceira, os alimentos que estão em processo de descongelamento. Foto: pixabay
Seguindo as orientações de fabricação, os legumes, as frutas e as verduras devem ficar sempre dentro da gaveta. Já a porta deve receber as garrafas de bebidas, potes de geleias, embalagens que contenham temperos e as conservas. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
ERRO 5 - Manter alimentos além do tempo limite na geladeira. Muitas pessoas não se preocupam com o período em que os produtos podem permanecer refrigerados sem risco de contaminação. Existem itens que, após abertos, duram pouco. Geralmente, há avisos nos próprios rótulos. Foto: Youtube/ EscolhaSegura
CORRETO: É necessário observar o tempo de conservação de alimentos que podem causar intoxicação alimentar se não forem mantidos da forma correta. Peixes, carnes e frios, por exemplo, costumam ser conservados por até 3 dias; as sobras de comidas devem permanecer por 1 ou 2 dias; frutas, legumes e verduras, entre 3 e 7 dias; e os molhos podem durar na geladeira por mais tempo: de 20 a 30 dias. Foto: Milad Mosapoor wiki commons
ERRO 6 - Guardar carnes de forma errada na geladeira. Bandejas de isopor com os pedaços de carne, por exemplo, não são recomendáveis. No entanto, esse tipo de embalagem é bastante comum tanto nos mercados de grande porte como em pequenos armazéns. É comum escolher a carne que já está pesada e etiquetada em embalagens de isopor. Foto: reprodução youtube
CORRETO: Assim que chegar do mercado em casa, o certo é retirar a carne ou outro produto da bandeja de isopor e transferir para potes plásticos adequados para a conservação de alimentos. Isso é uma boa medida de proteção. Carnes que só serão preparadas após 3 dias não devem ficar na parte comum da geladeira, mas sim dentro do congelador. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
ERRO 7 - Lavar frutas, legumes ou verduras apenas com água. É comum que, ao chegar do mercado, a pessoa apenas lave os alimentos em água corrente. Ou pior: muitas nem mesmo fazem isso e colocam os produtos sem qualquer lavagem dentro da geladeira! Entretanto, mesmo quando existe a lavagem com água, essa limpeza não é suficiente para eliminar os micro-organismos da superfície. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
CORRETO: Os alimentos que são consumidos crus devem ser mergulhados numa solução de hipoclorito de sódio com água por 15 minutos. Essa medida serve para fazer a descontaminação segura, já que os alimentos não passarão nem mesmo pelo fogo. Para preparar a solução correta, é preciso usar uma colher de sopa de hipoclorito para cada litro de água. Foto: divulgação Governo do Tocantins
Os alimentos devem permanecer mergulhados nessa solução de hipoclorito de sódio com água durante quinze minutos. Depois desse período, aí sim a pessoa deve lavar os alimentos em água corrente. OBS: legumes que vão ao fogo - para fervura, cozimento, grelha ou forno - não precisam dessa limpeza profunda. O fogo tem a capacidade de matar os micro-organismos. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
ERRO 8 - Não cozinhar de forma suficiente as carnes ou ovos. É comum que, na pressa com a correria da rotina diária, a pessoa acabe tentando acelerar o preparo dos alimentos e deixe as carnes por pouco tempo no fogo. Ou, da mesma forma, retirar os ovos da fervura antes mesmo que eles estejam duros. Foto: pixabay
CORRETO: É preciso que os alimentos, para não correrem risco de contaminação, alcancem uma temperatura mínima de 70 graus Celsius em seu núcleo. Na dúvida sobre como fazer essa medição, a pessoa que estiver "pilotando" o fogão pode usar um termômetro de cozinha, utensílio bastante útil para expor a real temperatura dos cozimentos. Foto: reprodução youtube bbc
ERRO 9: Descongelar alimentos na temperatura ambiente. É comum que, ao retirar, por exemplo, o filé de frango do congelador, a pessoa deixe na pia, aguardando por bastante tempo até que o calor provoque o descongelamento. No entanto, a liberação de água cria justamente um ambiente propício para as bactérias. Foto: gwendoline63 por Pixabay
CORRETO: Descongelar na geladeira. Em vez de retirar do congelador e deixar na pia, o melhor é colocar a carne num recipiente nas prateleiras comuns do refrigerador. Ali, aos aos poucos, o descongelamento será feito, garantindo, no entanto, a segurança para a conservação do produto. Assim, além de evitar bactérias, consegue-se, inclusive, uma melhor textura dos alimentos. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
O processo de descongelamento na geladeira leva bastante tempo. Afinal, apesar de reduzir a temperatura em relação ao congelador, ainda assim o alimento estará refrigerado. Por isso, se a pessoa tiver pressa para preparar a carne, recomenda-se usar o microondas. Para isso, pode botar a carne numa tigela de vidro e escolher a função de descongelamento do equipamento. Foto: Flickr danieleralte
ERRO 10 - Não lavar as mãos antes de manipular os alimentos. A necessidade de cuidados com a limpeza das mãos remonta ao século XIX, quando se percebeu o óbvio: que as mãos, por tocarem diferentes superfícies, são instrumentos de transmissão de doenças quando não higienizadas de forma adequada. Mas ainda hoje muitas pessoas negligenciam a lavagem das mãos. Foto: - Reprodução / GShow/Fantastico
CORRETO: Sempre lavar as mãos antes de manipular os alimentos. Isso pode ser feito simplesmente com água e sabão. Um procedimento básico, mas que tem a eficácia necessária para evitar contaminação. Se a pessoa não tiver uma pia disponível, pode limpar as mãos com álcool em gel - uma prática que acabou sendo difundida durante a pandemia da Covid-19. Foto: Divulgação
É necessário sempre lavar as mãos, também, após mexer em alimentos crus, pois os patógenos podem ser transferidos para outros produtos se as mãos não estiverem higienizadas. Ou seja, sempre que manipular um alimento, procure uma torneira e faça a higiene para não transferir bactérias para outros locais. Foto: Marcello Casal jr / Agencia Brasil
E aqui vai um importante lembrete, que faz toda a diferença. É recomendável limpar a geladeira, pelo menos, uma vez por mês. Assim, eliminam-se restos que servem de alimento para micro-organismos. As manchas deixadas na geladeira ficam por mais tempo do que seria aceitável para os próprios alimentos que as causaram. Ou seja, elas podem ter bactérias que invadem a comida armazenada de forma correta, pondo tudo a perder. As peças removíveis podem ser lavadas com detergente neutro. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil