Flipar
Cuidado com elas! Conheça as cobras mais venenosas do mundo
-
Picadas de cobras podem causar dormência, dor, paralisia, dificuldade de respirar, náusea, convulsão, taquicardia, hemorragia e outras reações. Foto: storme22k pixabay
-
Dependendo do volume de veneno, a morte pode ocorrer em apenas 20 minutos. Foto: reprodução vocepergunta.com
-
É que o poder letal do veneno depende do peso da pessoa e da rapidez do atendimento. Mas algumas cobras possuem venenos tão poderosos que bastam quantidades ínfimas para matar - e com rapidez. Foto: reprodução blog unicamp
-
A Cobra de Barriga Amarela, considerada a mais mortal, tem veneno 100 vezes mais potente que uma cascavel. Basta 0,01 mg de veneno por quilo para matar. Ou seja, um pessoa de 70 kg seria morta com apenas 0,7 mg de veneno. Foto: Aloaiza / commons wikimedia
-
-
Uma mordida dessa cobra injeta até 100 mg de veneno - o suficiente para matar 100 pessoas. Foto: commons wikimedia
-
Em caso de picada de cobra, a ordem é correr para receber o quanto antes o soro antiofídico, um antídoto contra as toxinas produzidas pelas serpentes. Foto: pascal laurent pixabay
-
Veja outras cobras que costumam figurar na lista das mais venenosas do mundo. Foto: mike_68 pixabay
-
-
Cobra da Morte - Originária da Austrália. Também é encontrada na Nova Guiné. Diferentemente da maioria das cobras, que reagem quando provocadas, esta serpente ataca por nada, sem ter sido ameaçada. E tem um dos botes mais rápidos. Foto: Museu de Queensland
-
Serpente Tigre - EspÃ©cie endÃªmica da AustrÃ¡lia e TasmÃ¢nia. Seu veneno costuma matar a vÃtima de 6 a 24 horas. Pode medir atÃ© 2m e se alimenta de peixes e lagartos. Foto: Eijingoh / commons wikimedia
-
Naja - Nativa da África e Ásia. É muito conhecida por ter uma espécie de capuz na cabeça. E por erguer grande parte do corpo. Além de picar, ela também é capaz de cuspir o veneno a até 3 metros de distância. Foto: Dr. Raju Kasambe / commons wikimedia
-
-
Cobra Real - Originária da Ásia, habita florestas na Índia e na China. É a cobra venenosa mais longa do mundo. Geralmente, tem de 3 a 4 metros. E a maior já registrada chegou a 5,85m. Também tem capuz no rosto. Foto: rawpixel.com/
-
Por causa do capuz, a cobra-rei e a naja se confundem. Mas a cobra-rei pode ter muitos pigmentos e listras, enquanto a Naja tem apenas uma cor com pequenas manchas pelo corpo. Foto: pixabay
-
Víbora de Russell - Animal noturno, vive na Índia, China e Taiwan. Atinge cerca de 1,60m. E tem a pele marrom com manchas que funcionam como camuflagem entre as árvores. Sua picada é considerada uma das mais dolorosas. Foto: AChawla / commons wikimedia
-
-
Cobra Marrom - É a cobra que mais mata na Austrália. Seu veneno é tão poderoso que até um filhote pode matar um ser humano. Basta 0,03 mg por quilo para ser letal. E, quando ela pica, injeta de 5 a 10 mg. Foto: Matt from Melbourne, Australia / commons wikimedia
-
Taipan - Austrália. Tem uma toxina que destrói as células sanguíneas e provoca hemorragia interna. Sua dose letal é de apenas 0,1 mg por quilo. Mas sua picada chega a conter 120 mg. Em média, uma cobra dessas pode matar 56 homens. Foto: XLerate / commons wikimedia
-
Krait Malasyana - Vive em países do Sudeste Asiático, principalmente Indonésia e Malásia. É facilmente reconhecida, pois tem listras pretas e brancas. Metade das vítimas dessa cobra morre mesmo se houver aplicação de antídoto. Dentre as sequelas de quem sobrevive, pode sofrer paralisia grave. Foto: Wibowo Djatmiko / commons wikimedia
-
-
Cascavel - Vive no continente americano, desde o México até a Argentina. Tem um chocalho na cauda. A finalidade do som produzido pelo guizo é de advertir sobre a sua presença e espantar os animais predadores.. Foto: Luciano Marra FlickR
-
Mamba Negra - Nativa da África. Pode ser preta ou cinza, mas a parte de dentro da boca é sempre negra. É a cobra mais rápida do mundo: rasteja a 20 km/h. Portanto, não dá nem pra fugir. Foto: reprodução cobrasblog
-
O veneno da mamba-negra tem a ação mas rápida dentre as cobras, se espalhando rapidamente pelo corpo. Se a vítima não procurar auxílio imediato, morre em 20 minutos. Foto: Tad Arensmeier wikimedia commons
-
-
Por sugestão de internautas, incluímos a jararaca-ilhoa, que é exclusiva da Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. Essa ilha é proibida para visitantes (exceto pesquisadores) justamente devido à proliferação dessa espécie endêmica. Foto: Nayeryouakim/wikimedia commons