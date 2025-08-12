Flipar
Tentando perder peso? Veja dicas para alcançar seu objetivo
Por causa do estresse do dia a dia e da falta de informações, muitos não conseguem realizar esse desejo. Confira algumas dicas essenciais para quem quer emagrecer! Foto: Youtube/ Fire Music - Música Academia
Dica 1 - Beber bastante água todos os dias: Optar pela água como forma de líquido para o dia e beber ela em um bom nível é um grande passo para emagrecer. As razões são várias: diminui a sensação de fome, aumenta a queima de calorias, melhora o funcionamento do intestino e evita a retenção de líquido no corpo, já que o corpo vai entender que não precisa "guardar" água no organismo. Foto: Michael Tavrionov
Dica 2 - Praticar um exercício físico regularidade: Essa é uma dica que vai pegar poucas pessoas de surpresa. Praticar um exercício físico, sendo de maneira individual ou coletiva, é um dos principais modos de você emagrecer de maneira saudável. As melhores escolham são as modalidades que gastam muitas calorias em pouco tempo, como por exemplo a corrida ou a natação. Foto: Finlay McWalte wikimedia commons
Dica 3 - Não ficar um longo tempo sem comer: Ficar um longo tempo sem comer não irá fazer você emagrecer, sendo que pode sim te engordar. Quando não colocamos comida no nosso organismo por muito tempo, ele tende a economizar energia e estocar gordura. Além disso, quem escolhe comer com um longo espaço de tempo tende a optar por alimentos mais saborosos e calóricos. Foto: reprodução panelinha.com
Dica 4 - Comer devagar: Mastigar de maneira correta é uma boa forma de começar bem a estratégia para emagrecer, pois desta forma você sente melhor o sabor de cada alimento da refeição e você fica saciado mais rápido, evitando exageros. Foto: Youtube/ Tipo de Asmr
Dica 5 - "Fuja" dos produtos industrializados: Os industrializados são muito chamativos e saborosos para a maioria das pessoas, porém comê-los não irá ajudar você a emagrecer. Pelo contrário. Eles possuem muitas calorias vazias e o valor nutricional baixo, com frequência um alto teor de sódio e açúcar. Logo, eles engordam e ainda por cima não matam a fome. Foto: Youtube/ Churrasqueadas
Dica 6 - Anote o que você come: Ter um controle do que você come ao longo do dia (de maneira tranquila, nada neurótica ou intensa) irá te ajudar a perceber aonde você "deslizou" caso esteja engordando ou com dificuldade de emagrecer. Muitas vezes, ajustes nos horários que você come cada alimento começam a trazer resultados positivos. Foto: engin akyurt pixabay
Dica 7 - Controle o quanto de doce você come: Os doces possuem carboidratos simples que liberam açúcar no sangue muito rápido e se você ingerir eles de noite é pior ainda, pois seu metabolismo está mais lento e há uma grande chance do doce virar gordura no seu corpo. Foto: Youtube/ Escola de Doce Oficial
Dica 8 - Procure aumentar sua massa muscular: Quanto mais massa muscular (conjunto que faz parte da massa magra ) você tiver no seu corpo, mais acelerado será o seu metabolismo. Isso porque a presença do músculo no organismo gera o aumento do consumo de oxigênio após o exercício e, consequentemente leva ao aumento da taxa metabólica basal e o gasto calórico do corpo mesmo se estivermos em repouso. Foto: Youtube/Gabi Sahade
Dica 9 - Durma bem e por tempo adequado: Ter boas noites de sono ao longo da semana promove a regulação dos níveis de hormônios relacionados com a fome, além de também auxiliar na diminuição dos níveis de cortisol do nosso sangue. Foto: Zohre Nemati/Unsplash
Dica 10: Procure um profissional da saúde: Apesar de estar no final da lista, esse item é um dos mais importantes. Procurar um profissional que entenda do assunto (como um nutricionista, por exemplo) é aumentar suas chances de sucesso e de evitar corretamente "dietas de internet" que oferecem fórmula mágicas e que não levam em conta cada indivíduo e consequências pelo método escolhido. No caso das atividade físicas, é importante buscar um profissional que possa te orientar. Foto: Youtube/ Nutricionista Patricia Leite