Tentando perder peso? Veja dicas para alcançar seu objetivo

Dica 1 - Beber bastante água todos os dias: Optar pela água como forma de líquido para o dia e beber ela em um bom nível é um grande passo para emagrecer. As razões são várias: diminui a sensação de fome, aumenta a queima de calorias, melhora o funcionamento do intestino e evita a retenção de líquido no corpo, já que o corpo vai entender que não precisa "guardar" água no organismo. Foto: Michael Tavrionov