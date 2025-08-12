Flipar
Leguminosas rendem bolinhos fartos e deliciosos; pegue a dica
Uma das principais leguminosas para esse tipo de culinária é o grão-de-bico, que dá uma textura e uma consistência adequadas para o preparo. O grão de bico é utilizado para fazer o delicioso e famoso falafel. Foto: Flickr Savita Tanwar
O falafel é simples de fazer e é muito apreciado. O importante é deixar os grãos-de-bico de molho em água por 12 horas. E depois secar bem para misturar no processador com cebola, alho, coentro (ou salsinha), cominho, coentro em pó, sal, pimenta-do-reino e fermento. Foto:
O melhor é não permitir que vire um purê, mas sim deixar de uma maneira que tenha alguns pequenos pedaços. A fritura deve ser em óleo bem quente Foto: Flickr debstah1
Rico em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, o grão-de-bico é amplamente utilizado na culinária de várias culturas, especialmente na dieta mediterrânea, indiana e da Ásia Foto: Divulgação
Ele é conhecido por seu sabor suave e textura amanteigada quando cozido. Alem de bolinho, também é frequentemente usado em pratos como hummus (pasta de grão-de-bico), saladas, sopas e ensopados. Foto: Imagem de Dana por Pixabay
Além de ser nutritivo, o grão-de-bico é uma excelente fonte de energia, ajudando na sensação de saciedade, sendo uma escolha comum para dietas vegetarianas e veganas devido ao seu alto teor de proteínas. Foto: Imagem de eladoadam por Pixabay
Veja agora outras leguminosas que também rendem bons pratos de bolinhos, preparados com o acréscimo de temperos que variam conforme o grão. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
Feijão preto: Muito usado em bolinhos vegetarianos ou veganos, o feijão preto oferece um sabor intenso e combina bem com temperos como alho, cebola e cominho. Foto: Reprodução de Youtube
Feijão branco- O feijão branco tem uma textura suave e cremosa que se mistura bem com outros ingredientes. Além disso, é rico em proteínas e fibras, ajudando a criar bolinhos nutritivos e saborosos. Foto: Reprodução de Youtube
Feijao fradinho- Muito usado no acarajé, o feijão-fradinho tem uma textura que forma uma massa densa e fácil de fritar. É rico em ferro, proteínas e fibras, além de ser muito saboroso quando misturado com temperos como cebola e alho.Pode render, inclusive, um bolinho de feijoada, que também pode ser feito com outros tipos de feijão. Foto: Divulgação/Receitas Nestle
Lentilha: A lentilha, especialmente a vermelha ou marrom, é ótima para fazer bolinhos que ficam macios por dentro e crocantes por fora. Foto: Reprodução de Youtube
Ervilha: As ervilhas podem ser usadas tanto frescas quanto secas para bolinhos de sabor suave, combinando bem com ervas frescas. Foto: Reprodução de Facebook Receita Natureba
Tremoço - O tremoço é uma leguminosa rica em proteínas e fibras, com uma textura que, após ser cozida e triturada, forma uma massa firme para moldar bolinhos. Ele tem um sabor neutro, o que permite a adição de vários temperos. Foto: Reprodução de Youtube
Esses bolinhos feitos com as leguminosas são excelentes alternativas aos bolinhos mais populares, feitos com batata, por exemplo. Porém, cabe lembrar que frituras não devem ser consumidas regularmente, pois não são saudáveis. Foto: Youtube/Tata Pereira
Mas, para refeições eventuais , eles são bem-vindos. E fazem sucesso como aperitivos, para a reunião entre amigos. Além das leguminosas, os cereais também rendem bons bolinhos. Aproveitar o arroz que ficou na geladeira para preparar bolinhos é uma forma de usufruir do alimento sem desperdício. O bolinho de arroz pode levar queijão parmesão e fica delicioso. Foto: YouTube/Menino Prendado