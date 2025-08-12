Fascinante! Os principais pontos turísticos de Barcelona, na Catalunha

Montjuïc - Montjuïc é uma montanha com vista para Barcelona, famosa por suas atrações culturais e esportivas. O local abrigou a Exposição Internacional de 1929 e os Jogos Olímpicos de 1992. Entre suas atrações estão o Castelo de Montjuïc e o Museu Nacional de Arte da Catalunha. Foto: AwOiSoAk KaOsIoWa/Wikimedia Commons