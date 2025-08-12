Flipar
Sibéria: trem sobre lago rosa fascina turistas na Rússia
-
Anualmente, em geral durante o verão do Hemisfério Norte, as águas do lago adquirem uma tonalidade rosada devido a um fenômeno da natureza. Foto: reprodução youtube Vadim Makhorov
-
Em alguns pontos o lago pode apresentar uma coloração mais avermelhada. Foto: reprodução youtube
-
Segundo cientistas, as causas são associadas à proliferação de um crustáceo minúsculo de 11 patas, conhecido como Artemia salina, e das microalgas pertencentes ao gênero Dunaliella salina. Foto: wikimedia commons Hans Hillewaert
-
Porém, essa não é a única peculiaridade do Burlinskoe. O lugar tem uma concentração de sal que supera a do Mar Morto, localizado em Israel, ultrapassando os 200 g por litro, o que impede que qualquer objeto afunde em suas águas. Foto: reprodução youtube Vadim Makhorov
-
-
A profundidade média do lago é de apenas 1 metro, enquanto sua máxima atinge 2,5 metros. Foto: reprodução youtube Vadim Makhorov
-
Mas o mais impressionante vem agora. Com o intuito de extrair os minerais, foi instalada uma estrutura no leito do lago, composta por trilhos que permitem a passagem de um trem. Foto: reprodução youtube Vadim Makhorov
-
Esse método de transporte, que remonta ao século XVIII, agita os sedimentos presentes no fundo e, em seguida, coleta-os em vagões equipados com caçambas. Foto: reprodução youtube Vadim Makhorov
-
-
Quando o trem percorre os trilhos, parece que ele está flutuando sobre as águas. Foto: reprodução youtube Vadim Makhorov
-
"É tão surreal quando você vê pela primeira vez! Água rosa, um trem no horizonte corta o lago, os pés afundam no sal. Vale a pena visitar este lugar", descreveu o fotógrafo russo Vadim Makhorov em seu Instagram. Foto: reprodução youtube Vadim Makhorov
-
O sal proveniente do Burlinskoe é altamente valorizado por sua pureza e sabor requintado, sendo a preferência da realeza russa. Foto: wikimedia commons Vetrik 17
-
-
O czar Pedro I, que governou de 1682 a 1721, apelidou o lugar de "salina dos czares". Foto: wikimedia commons Nikolai Ge
-
Catarina II, imperatriz da Rússia entre 1762 e 1796, somente gostava de pratos temperados com esse sal. Foto: wikimedia commons Aleksei Antropov
-
O fenômeno fascinante atrai milhares de turistas de todas as partes do mundo, embora seja um local de difícil acesso. Foto: reprodução youtube
-
-
O lago está localizado nas montanhas de Altai, próxima à fronteira com o Cazaquistão, a mais de 3.200 km de distância da capital da Rússia, Moscou. Foto: wikimedia commons Pavel Kazachkov
-
Alguns acreditam que o sal e a lama do lago tenham propriedades de cura, capazes de aliviar doenças respiratórias e dermatológicas, o que também é considerado um fator que atrai os visitantes. Foto: reprodução youtube
-
Por conta das mudanças climáticas, a coloração rosa tem atingido o lago cada vez mais cedo a cada ano. Foto: Reprodução - The Siberian Times
-
-
Durante os demais meses do ano, o lago Burlinskoe retorna à sua aparência "comum", com tonalidades que variam do azul ao cinza, dependendo da incidência solar. Foto: reprodução youtube Vadim Makhorov
-
A Sibéria é uma vasta região localizada no extremo leste da Rússia, abrangendo cerca de 77% do território do país. É uma das áreas mais amplas e menos densamente povoadas do mundo. Foto: wikimedia commons anatoly_l
-
A região é marcada por um clima continental extremo, com invernos muito frios e longos – as temperaturas podem chegar a -25º. Os verões são curtos, porém relativamente quentes. Foto: jacqueline macou por Pixabay
-
-
A Sibéria abriga uma grande variedade de espécies, incluindo o majestoso tigre siberiano, o urso-pardo, renas, lobos e várias aves migratórias. Foto: Marcel Langthim por Pixabay
-
A história da Sibéria remonta a séculos atrás, quando a região era habitada por povos indígenas e servia como rota para as rotas comerciais da Rota da Seda. Foto: domínio público
-
Hoje em dia, a Sibéria desempenha um papel estratégico na economia russa, na pesquisa científica e na exploração de recursos naturais. Foto: wikimedia commons anatoly_l
-