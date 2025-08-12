Mármore: entenda a origem e veja os tipos desse material nobre

O mármore de Carrara é uma das pedras mais prestigiadas do mundo, extraído da região de Carrara, na Itália. Com tonalidade branca ou azulada e veios sutis, foi amplamente utilizado por artistas como Michelangelo e em construções icônicas. Sua qualidade e beleza fazem dele um material nobre na arquitetura e na escultura. Foto: Michele wikimedia commons