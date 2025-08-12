Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Mármore: entenda a origem e veja os tipos desse material nobre

FL
Flipar
  • Seu uso remonta à Antiguidade, quando já era empregado em construções imponentes. O mármore é uma rocha metamórfica formada a partir do calcário submetido a altas temperaturas e pressões ao longo de milhões de anos.
    Seu uso remonta à Antiguidade, quando já era empregado em construções imponentes. O mármore é uma rocha metamórfica formada a partir do calcário submetido a altas temperaturas e pressões ao longo de milhões de anos. Foto: Imagem de cathyloosvelt por Pixabay
  • Sua composição principal é o carbonato de cálcio, podendo conter outros minerais que lhe conferem diferentes colorações e padrões. Essa variação torna cada peça única e muito apreciada no design e na arquitetura.
    Sua composição principal é o carbonato de cálcio, podendo conter outros minerais que lhe conferem diferentes colorações e padrões. Essa variação torna cada peça única e muito apreciada no design e na arquitetura. Foto: Imagem de Gianluca por Pixabay
  • Pode ser encontrado em diversas regiões do mundo, especialmente em áreas com atividade geológica intensa. Pedreiras naturais de mármore estão presentes em cadeias montanhosas e vales ricos em calcário.
    Pode ser encontrado em diversas regiões do mundo, especialmente em áreas com atividade geológica intensa. Pedreiras naturais de mármore estão presentes em cadeias montanhosas e vales ricos em calcário. Foto: - Imagem de Enrique por Pixabay
  • A produção de mármore envolve a extração da rocha em pedreiras, seguida pelo corte em placas ou peças menores. Grandes blocos são cortados e polidos para comercialização.
    A produção de mármore envolve a extração da rocha em pedreiras, seguida pelo corte em placas ou peças menores. Grandes blocos são cortados e polidos para comercialização. Foto: Reprodução do Youtube Canal Mega Machines Channel
  • O processo inclui polimento para realçar seu brilho e padrões naturais. Em algumas técnicas, podem ser aplicados tratamentos para aumentar sua resistência e facilitar a manutenção
    O processo inclui polimento para realçar seu brilho e padrões naturais. Em algumas técnicas, podem ser aplicados tratamentos para aumentar sua resistência e facilitar a manutenção Foto: Reprodução de Youtube
  • Os principais países produtores de mármore são Itália, China, Índia, Irã, Espanha, Turquia e Brasil. A Itália é especialmente conhecida pelo mármore de Carrara, um dos mais famosos do mundo, utilizado por artistas renascentistas e em diversas construções históricas.
    Os principais países produtores de mármore são Itália, China, Índia, Irã, Espanha, Turquia e Brasil. A Itália é especialmente conhecida pelo mármore de Carrara, um dos mais famosos do mundo, utilizado por artistas renascentistas e em diversas construções históricas. Foto: Imagem de Katrin Schulz por Pixabay
  • O mármore de Carrara é uma das pedras mais prestigiadas do mundo, extraído da região de Carrara, na Itália. Com tonalidade branca ou azulada e veios sutis, foi amplamente utilizado por artistas como Michelangelo e em construções icônicas. Sua qualidade e beleza fazem dele um material nobre na arquitetura e na escultura.
    O mármore de Carrara é uma das pedras mais prestigiadas do mundo, extraído da região de Carrara, na Itália. Com tonalidade branca ou azulada e veios sutis, foi amplamente utilizado por artistas como Michelangelo e em construções icônicas. Sua qualidade e beleza fazem dele um material nobre na arquitetura e na escultura. Foto: Michele wikimedia commons
  • O mármore em geral é amplamente utilizado na arquitetura e no design de interiores, sendo empregado em pisos, revestimentos de parede, bancadas e móveis
    O mármore em geral é amplamente utilizado na arquitetura e no design de interiores, sendo empregado em pisos, revestimentos de parede, bancadas e móveis Foto: Imagem de Michael Kopp por Pixabay
  • Também é matéria-prima para esculturas e monumentos, devido à sua facilidade de ser esculpido e ao acabamento refinado que proporciona.
    Também é matéria-prima para esculturas e monumentos, devido à sua facilidade de ser esculpido e ao acabamento refinado que proporciona. Foto: Imagem de Gianni Crestani por Pixabay
  • Entre suas vantagens, destacam-se a durabilidade, a resistência ao calor e a estética sofisticada. Seu brilho natural e variação de cores permitem combinações elegantes, valorizando qualquer ambiente. Além disso, por ser uma pedra natural, agrega exclusividade a cada peça utilizada.
    Entre suas vantagens, destacam-se a durabilidade, a resistência ao calor e a estética sofisticada. Seu brilho natural e variação de cores permitem combinações elegantes, valorizando qualquer ambiente. Além disso, por ser uma pedra natural, agrega exclusividade a cada peça utilizada. Foto: Imagem de Peter H por Pixabay
  • No entanto, o mármore apresenta desvantagens, como a porosidade, que o torna suscetível a manchas e corrosão por ácidos. Também é uma pedra mais frágil que o granito, podendo sofrer riscos e desgaste ao longo do tempo. Seu custo elevado é outro fator que pode limitar seu uso.
    No entanto, o mármore apresenta desvantagens, como a porosidade, que o torna suscetível a manchas e corrosão por ácidos. Também é uma pedra mais frágil que o granito, podendo sofrer riscos e desgaste ao longo do tempo. Seu custo elevado é outro fator que pode limitar seu uso. Foto: flickr Dave Chiu
  • Diversos monumentos no mundo utilizam mármore em sua construção, como o Taj Mahal, na Índia, erguido no século XVII como mausoléu da esposa do imperador Shah Jahan
    Diversos monumentos no mundo utilizam mármore em sua construção, como o Taj Mahal, na Índia, erguido no século XVII como mausoléu da esposa do imperador Shah Jahan Foto: Imagem de Dave Parkinson por Pixabay
  • Outro exemplo é o Partenon, na Grécia, um templo dedicado à deusa Atena, que foi construído no século V a.C. e se tornou um dos maiores símbolos históricos do país.
    Outro exemplo é o Partenon, na Grécia, um templo dedicado à deusa Atena, que foi construído no século V a.C. e se tornou um dos maiores símbolos históricos do país. Foto: wikimedia commons/domínio público
  • Na Grécia Antiga, por sinal, essa rocha era amplamente utilizada em esculturas e construções, o que contribuiu para a disseminação do termo ao longo da história.
    Na Grécia Antiga, por sinal, essa rocha era amplamente utilizada em esculturas e construções, o que contribuiu para a disseminação do termo ao longo da história. Foto: Flickr Athanasios
  • Nos Estados Unidos, o Lincoln Memorial, inaugurado em 1922 em Washington, é revestido de mármore, homenageando o ex-presidente Abraham Lincoln
    Nos Estados Unidos, o Lincoln Memorial, inaugurado em 1922 em Washington, é revestido de mármore, homenageando o ex-presidente Abraham Lincoln Foto: Imagem de dcandau por Pixabay
  • Já na Itália, a escultura de Davi, de Michelangelo, feita no século XVI em mármore de Carrara, é um ícone da arte renascentista.
    Já na Itália, a escultura de Davi, de Michelangelo, feita no século XVI em mármore de Carrara, é um ícone da arte renascentista. Foto: Jörg Bittner Unna - wkimedia commons
  • O termo "mármore" vem do latim marmor, que por sua vez deriva do grego mármaros (????????), que significa "pedra brilhante" ou "rocha resplandecente"
    O termo "mármore" vem do latim marmor, que por sua vez deriva do grego mármaros (????????), que significa "pedra brilhante" ou "rocha resplandecente" Foto: Divulgação
  • Essa origem faz referência ao aspecto polido e luminoso do mármore, que sempre foi admirado por sua beleza e suavidade ao toque.
    Essa origem faz referência ao aspecto polido e luminoso do mármore, que sempre foi admirado por sua beleza e suavidade ao toque. Foto: Imagem de Enrique por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay