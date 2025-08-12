Flipar
Confira os principais pontos turísticos de Roma, capital italiana
Coliseu (72-80 d.C.): Um dos maiores anfiteatros do mundo antigo, usado para gladiadores e eventos públicos. Foi concluído no reinado do imperador Tito Foto: Imagem de chipili por Pixabay
Fórum Romano (século VII a.C.): Antigo centro da vida pública romana, com ruínas de templos, basílicas e mercados. Era o coração político e econômico da Roma Antiga Foto: Ambra75/Wikimedia Commons
Panteão (27 a.C. – 125 d.C.): Originalmente um templo romano dedicado a todos os deuses, sua cúpula ainda é uma das maiores do mundo. Foi reconstruído por Adriano Foto: Michael Paraskevas/Wikimédia Commons
Basílica de São Pedro (1506-1626): Localizada no Vaticano, é uma das maiores igrejas do mundo, projetada por artistas como Michelangelo, que esculpiu a cúpula Foto: Domínio público / pxhere.com
Capitólio (século I a.C.): Monte sagrado, centro da política romana. Michelangelo redesenhou a praça no século XVI Foto: Jean-Paul Gradmont wikimedia commons
Fontana di Trevi (1732-1762): A maior fonte barroca de Roma, famosa por suas esculturas de Netuno. Diz a lenda que jogar uma moeda garante o retorno à cidade Foto: Thomas Wolf wikimedia commons
Vaticano e Capela Sistina (1473-1481): Lar do Papa e centro espiritual do catolicismo. A Capela Sistina é famosa pelos afrescos de Michelangelo, incluindo o “Juízo Final” Foto: FSU Guy - Wikimédia Commons
Castelo Sant'Angelo (135 d.C.): Originalmente o mausoléu do imperador Adriano, foi convertido em fortaleza papal e palácio no Renascimento Foto: Thomas Wolf/Wikimedia Commons
Piazza Navona (sÃ©culo I d.C.): ConstruÃda sobre o estÃ¡dio de Domiciano, a praÃ§a Ã© adornada por fontes barrocas, incluindo a Fonte dos Quatro Rios de Bernini Foto: Meshari Alawfi/Wikimedia Commons
Escadaria da Praça da Espanha (1723-1725): Um ponto de encontro popular com uma escadaria de 135 degraus que liga a embaixada espanhola à igreja Trinità dei Monti Foto: SonyGM/Wikimedia Commons
Catacumbas de São Calisto (século II d.C.): Redes subterrâneas de túmulos cristãos primitivos, um dos maiores complexos de catacumbas de Roma Foto: GerardM/Wikimedia Commons
Boca da Verdade (século I d.C.): Uma antiga escultura de mármore que representa um rosto. Era usada como teste de honestidade: quem mentisse teria a mão mordida pela escultura Foto: xiquinhosilva/Wikimedia Commons
Basílica de São João de Latrão (324 d.C.): A catedral de Roma, é uma das quatro principais basílicas papais e a igreja mais antiga do Ocidente Foto: Livioandronico2013/Wikimedia Commons
Termas de Caracala (212-217 d.C.): Um dos maiores complexos termais do Império Romano, usadas para banhos públicos e lazer social Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons
Campo de Fiori (sÃ©culo XV): Uma praÃ§a movimentada famosa por seu mercado diÃ¡rio e como o local onde o filÃ³sofo Giordano Bruno foi executado em 1600 Foto: Benjamin Dahlhoff/Wikimedia Commons
Villa Borghese (século XVII): Um extenso parque público que inclui museus e jardins. A Galeria Borghese abriga obras de mestres como Caravaggio e Bernini Foto: A Simple Rabbit/Wikimedia Commons
Circo Máximo (século VI a.C.): O maior estádio da Roma Antiga, usado para corridas de bigas e eventos públicos. Podia acomodar até 250 mil pessoas Foto: Jean-Pol GRANDMONT/Wikimedia Commons
Arco de Constantino (315 d.C.): Erguido para celebrar a vitÃ³ria de Constantino na Batalha da Ponte MÃlvia, Ã© um dos maiores arcos triunfais ainda existentes. Foto: lorenzogallo / pixabay.com
Piazza del Popolo (século XVI): Uma das praças mais famosas de Roma, com o Obelisco Flaminio no centro, trazido do Egito no século X a.C. Foto: Krzysztof Golik/Wikimedia Commons
