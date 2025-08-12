Já foi? Arraial do Cabo brilha com a praia mais preservada do Brasil

Assine
    Afinal, localizada em uma área protegida pela Marinha do Brasil, ela é considerada uma das praias mais limpas e preservadas não só do estado, mas de todo o país. O acesso controlado e o tempo limitado de visita ajudam a conservar seu visual intocado. Foto: Reprodução do Youtube Guilherme Spengler
    Com águas cristalinas, areias brancas e paisagens de tirar o fôlego, a Praia do Farol é o cartão-postal ideal para abrir as portas de Arraial, onde não faltam mirantes, trilhas, mergulhos e experiências inesquecíveis. Assim, que tal conhecermos mais atrações para se conhecer em Arraial? Foto: Reprodução do Youtube Guilherme Spengler
    Começando por um dos pontos mais emblemáticos de Arraial do Cabo, a Fenda de Nossa Senhora. Ela combina beleza natural, espiritualidade e lenda. Formada por rochas imponentes, é um lugar de contemplação e fé, onde, segundo a tradição, pescadores viram a imagem da Virgem Maria surgir durante uma tempestade. Foto: Divulgação
    A vista do pôr do sol é deslumbrante e o local atrai turistas em busca de fotos, paz e o famoso beijo nas rochas, visto como uma bênção da natureza e da fé. Foto: Flickr Suelene Couto
    Apesar do nome, a Lagoa de Araruama é uma laguna hipersalina, sendo uma das maiores do mundo nesse tipo. Localizada na Região dos Lagos, cobre 160 km da costa do RJ e tem papel essencial na vida de muitas famílias de pescadores. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
    Suas águas extremamente salgadas atraem visitantes em busca de paisagens únicas. Recentemente, ganhou destaque com o selo internacional Bandeira Azul, conferido a duas de suas praias, por atenderem a rigorosos padrões ambientais e de qualidade turística. Foto: Flickr Marinelson Almeida
    A trilha que parte da Praia dos Anjos leva ao mirante da Praia do Forno, revelando uma das vistas mais espetaculares de Arraial do Cabo. Apesar da subida íngreme, o percurso é curto e acessível. O mirante conta com um banco onde é difícil não parar para admirar a paisagem. Foto: Divulgação
    A trilha é também o caminho para a paradisíaca Praia do Forno, que pode ser acessada de barco por quem preferir evitar a caminhada. Um passeio imperdível! Foto: - Reprodução do Youtube Mauricio Oliveira (Aventureiros)
    Os passeios de barco são uma das formas mais populares de conhecer Arraial do Cabo. Partindo da Praia dos Anjos, os roteiros passam por praias paradisíacas como a do Farol e as Prainhas do Pontal do Atalaia, além de pontos como a Gruta Azul e a Fenda de Nossa Senhora. Foto: Telma Flora/Ascom
    Durante o trajeto, é comum avistar golfinhos e, com sorte, até orcas. Algumas embarcações oferecem serviço de bordo com petiscos e bebidas, tornando a experiência ainda mais especial. Foto: Instagram @barcoarraialcaribe
    Com 40 km de extensão, a Praia Grande se destaca pela beleza e infraestrutura. Suas águas cristalinas, que variam entre azul-turquesa e verde-esmeralda, contrastam com a areia branca e fina. Foto: Reprodução do Facebook Arraial do Cabo
    É a praia mais urbana de Arraial, ideal para quem busca facilidade de acesso, bares e quiosques. Apesar do mar gelado, é muito procurada para banho e surfe. Democrática, recebe desde famílias até grupos de amigos e surfistas, oferecendo um visual impressionante em qualquer estação. Foto: Divulgação
    Arraial do Cabo é considerado um dos melhores destinos de mergulho do Brasil, com águas claras e rica vida marinha. Os pontos de mergulho, acessíveis por barco, permitem observar tartarugas, cardumes, corais e até naufrágios. Foto: Reprodução do Instagram @divertrip.arraial
    Já o snorkel é ideal para iniciantes e pode ser feito em praias como a do Forno ou nas Prainhas do Pontal. A boa visibilidade e a diversidade de espécies garantem uma experiência fascinante para quem deseja visitar o fundo do mar. Foto: Reprodução do Instagram @divertrip.arraial
    Parte dos passeios de barco em Arraial, a Gruta Azul impressiona por sua formação rochosa e pela beleza das águas ao redor. O fenômeno que dá nome ao lugar acontece raramente, ao amanhecer, quando a luz entra na gruta e reflete na água, tingindo tudo de azul. Foto: Flickr Wallace Damião
    Mesmo fora do fenômeno, o trajeto é espetacular e passa por outros atrativos, como a imagem de Nossa Senhora na rocha e o buraco causado por um suposto meteorito. Fique atento: golfinhos podem aparecer! Foto: Flickr Jhonnilo Soares Cunha
    A Praia do Forno é uma das mais famosas de Arraial do Cabo, acessível por trilha ou barco. Com cerca de 500 metros, tem águas coloridas, tranquilas e ideais para mergulho com snorkel, onde é possível ver tartarugas e até uma fazenda de ostras. Foto: Flickr Paulo de Carvalho
    A faixa de areia abriga quiosques, petiscos e até restaurante flutuante. A infraestrutura permite passar o dia todo com conforto. Caminhando para o canto da praia, é possível fugir do movimento e curtir a paz. Foto: Flickr Josefina Bonavia
    As Prainhas do Pontal do Atalaia são acessadas por uma icônica escadaria com vista deslumbrante. Formadas por duas praias que se unem na maré baixa, oferecem mar calmo e cristalino, digno de Caribe. Foto: Reprodução de Youtube
    A areia branca e fina, a vegetação preservada e a Gruta do Amor — perfeita para fotos românticas — completam o cenário paradisíaco. Apesar de serem bastante visitadas, basta caminhar um pouco para encontrar trechos quase desertos. A temperatura da água é agradável o ano inteiro. Foto: Reprodução de Youtube
    Como você pode ver, Arraial do Cabo é um destino que combina beleza natural, tranquilidade e uma boa dose de encanto em cada ponto visitado. A cidade oferece cenários de tirar o fôlego, águas cristalinas e praias entre as mais limpas do país. Foto: Flickr Joy Ride !
    Com opções para quem busca aventura, contemplação ou simplesmente relaxar à beira-mar, o lugar é ideal para recarregar as energias. Cada experiência em Arraial deixa a sensação de que a natureza caprichou especialmente ali. Foto: Flickr R3TROVI5OR
