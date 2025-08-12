Flipar
Fique atento! Derrube mitos sobre alimentos supostamente ‘saudáveis’
De acordo com a nutricionista Eliane Silva, do Hospital Jayme da Fonte, "alguns alimentos, como café descafeinado e biscoitos ou guloseimas sem açúcar, são vistos como alternativas mais saudáveis, mas precisam ser consumidos com equilíbrio". Foto: Divulgação
"Isso ocorre porque, embora esses produtos contenham menos ou nenhum dos ingredientes preocupantes, eles podem apresentar outras substâncias prejudiciais", disse à Folha de Pernambuco. Foto: Divulgação
Mesmo com a possível redução de açúcar e cafeína, esses produtos podem trazer impactos diretos à saúde dos indivíduos. Em alguns casos, há um desequilíbrio no consumo por achar justamente o contrário. Foto:
Um desses exemplos é o café descafeinado. Ele é frequentemente considerado inofensivo pela redução ou até remoção da cafeína, substância química natural presente nos grãos. Foto: Divulgação
A cafeína, apesar de não ser prejudicial à saúde quando o consumo é moderado, consiste em um estimulante natural. Ela pode gerar uma sensação de bem-estar, mas para algumas pessoas pode causar agitação e agravar sintomas da ansiedade e gerar uma má resposta gástrica. Foto:
O ideal, portanto, é limitar a três ou quatro pequenas xícaras de café descafeinado por dia. A ingestão exagerada pode ser prejudicial, principalmente para quem tem restrições a essa substância. Afinal, a quantidade residual de cafeína no café descafeinado é de apenas três miligramas por xícara, enquanto no tradicional é entre 70 e 140 miligramas. Foto: Divulgação
O grão de café descafeinado concentra cerca de 85% dos antioxidantes em relação à opção sem processamento. Com isso, ele apresenta pequenas alterações no aroma, sabor e cor da bebida. Foto: Divulgação
Outro exemplo é a cerveja sem álcool. De acordo com a nutricionista Eliane Silva o fato de ser "sem álcool" não a torna livre de riscos. "O consumo excessivo pode trazer problemas", ressaltou. Foto: Divulgação
Além disso, as pessoas necessitam observar os rótulos, pois ingredientes como açúcar e trigo podem ser prejudiciais, principalmente para quem tem diabetes ou hipertensão. Foto: Divulgação
A moderação e a leitura atenta dos rótulos são fundamentais para evitar impactos como o aumento da glicose e da pressão arterial. A composição da cerveja varia muito. Algumas marcas utilizam ingredientes naturais e processos de produção inovadores, resultando em um produto com maior valor nutricional e menor teor de açúcar. Foto: - Divulgação
"Precisamos observar não só a ausência de açúcar, mas também o teor de sódio e gordura presentes nestes produtos. Um biscoito 'fit', por exemplo, pode conter farinhas refinadas ou adoçantes artificiais que não são benéficos para todos", revelou a especialista. Foto: Divulgação
Esses doces sem açúcar podem ser adoçados com uma variedade de alternativas. Entre elas, adoçantes artificiais, como sacarina, aspartame e sucralose; álcoois de açúcar, tais como eritritol, manitol, xilitol e sorbitol; ou aditivos alimentares, como maltodextrina. Foto: Sorvete - Produtos Light - Divulgação
"No biscoito, você tem que ver se ele leva farinha integral, se não é uma farinha normal. Qual tipo de adoçante que é colocado na composição", afirmou a nutricionista Eliane Silva. Foto:
O chocolate zero açúcar pode ser uma opção mais saudável do que o chocolate convencional, mas deve ser consumido com moderação. Ele se torna uma alternativa para quem precisa reduzir o consumo de açúcar, com uma dieta menos calórica e sem deixar de comer um doce. Foto: Divulgação
"Temos que ficar atentos a isso também nos chocolates sem açúcar. Quanto maior o teor de cacau, melhor será. Vai trazer mais benefícios à saúde", explicou Foto: Kaffee Meister Unsplash
No entanto, o chocolate zero açúcar não é isento de calorias, sendo importante novamente ler os rótulos para estar atento aos riscos à saúde. O tipo de chocolate que oferece menos riscos é o amargo, porque é rico em cacau e com menor teor de açúcar e gordura, porém deve ser consumido de maneira equilibrada. Foto: Lisa Weinstein Unsplash
A orientação da nutricionista é clara: analisar os ingredientes é crucial para fazer escolhas inteligentes, evitando produtos "falsamente saudáveis". Foto: Divulgação
"O segredo do sucesso em qualquer dieta é a moderação e o acompanhamento de um nutricionista e médico. Com planejamento, é possível alcançar uma vida mais saudável e com mais qualidade", acrescentou. Foto: Divulgação
A busca por uma alimentação mais saudável também chegou a outras demandas. No setor de sorvetes, a oferta de produtos sem adição de açúcar tem ganhado destaque e atraem consumidores preocupados com o bem-estar geral. Foto:
Assim, as grandes empresas voltadas a esses produtos também apostam nas versões diets. Picolés sorvetes são alternativas para tentar reduzir os prejuízos à saúde, porém devem ser consumidos de forma equilibrada e sempre com atenção aos rótulos. Foto: Divulgação
Os refrigerantes, tanto os tradicionais quanto os zeros, são produtos ultraprocessados que contêm corantes, conservantes, aromas sintéticos e gás carbônico. Mesmo sem o açúcar refinado das versões originais, eles são adoçados com substitutos como aspartame e stevia. Foto: Divulgação
Por fim, o consumo de adoçantes artificiais podem trazer efeitos negativos relacionados ao uso excessivo. Entre eles, alterações no apetite, problemas digestivos e ganho de peso. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera seguro o consumo diário de até 40 ml de aspartame por quilo de peso corporal. Foto: Divulgação