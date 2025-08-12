A grandiosidade das cúpulas em monumentos pelo mundo

Taj Mahal (Agra, Índia) - A cupula de mármore branco do Taj Mahal, em forma de cebola, é uma das mais famosas do mundo, com proporções harmoniosas e delicadas. Ela é adornada com ornamentos intrincados, pedras preciosas e tem uma simetria perfeita que valoriza ainda mais o mausoleú. Foto: Imagem de Dave Parkinson por Pixabay