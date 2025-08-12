Flipar
Flores perenes: espécies que florescem o ano inteiro
Além de enfeitar, cumprem papel ecológico, atraindo polinizadores e ajudando a manter o equilíbrio ambiental. Foto: H. Zell wikimedia commons
Escolher espécies que florescem o ano inteiro garante um jardim sempre colorido, sem depender das estações. Foto: Tony Alter - wikimedia commons
Essas plantas perenes unem resistência e beleza, adaptando-se a diferentes climas e espaços. Veja algumas espécies. Foto: or RoyFocker wikimedia commons
Petúnia - Essa flor adora sol e é perfeita para jardins suspensos ou bordaduras vibrantes. Foto:
Mantém flores abundantes durante todo o ano, alegrando o ambiente constantemente. Foto: Pixabay
Originária da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, hoje é cultivada em diversas partes do mundo. Foto: Pixabay
Hibisco-anão - Compacto, produz flores vistosas quase diariamente, mesmo em espaços pequenos. Foto: Robert F.Tobler -wikimedia commons
É ideal para quem busca cor e vitalidade contínua no jardim ou na varanda. Foto: Kurt Stüber wikimedia commons
Tem origem na Ásia tropical e é amplamente cultivado em regiões de clima quente em todo o planeta. Foto: Abrahami wikimedia commons
Vinca - Resistente ao calor e à seca, exige pouca manutenção para florescer sem parar. Foto: Hectonichus wikimedia commons
Seu cultivo simples a torna popular para iniciantes e para espaços públicos. Foto: Shankar Narayan wikimedia commons
Nativa de Madagascar, a vinca hoje é encontrada em zonas tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Foto: Didier Descouens - wikimedia commons
Gerânio - Com flores coloridas e folhas aromáticas, é perfeito para embelezar qualquer espaço. Foto: Vulkano Uwe Horst Friese wikimedia commons
A floração contínua e o perfume suave são seus maiores atrativos. Foto: Pixabay
Originário da África do Sul, o gerânio se espalhou e se adaptou a climas temperados e mediterrâneos. Foto: jacilluch wikimedia commons