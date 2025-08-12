Assine
‘Pai da Aviação’: maior inventor brasileiro teve destino trágico

  • Santos Dumont nasceu em 20/7/1873, em Palmira, município de Minas Gerais que hoje tem cerca de 46 mil habitantes.
    Santos Dumont nasceu em 20/7/1873, em Palmira, município de Minas Gerais que hoje tem cerca de 46 mil habitantes. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • A cidade, que fica a 220 km da capital Belo Horizonte, passou a se chamar Santos Dumont em 1932, em homenagem ao inventor.
    A cidade, que fica a 220 km da capital Belo Horizonte, passou a se chamar Santos Dumont em 1932, em homenagem ao inventor. Foto: Wesley Bastos wikimedia commons
  • A casa onde ele nasceu tornou-se o Museu de Cabangu , que conserva objetos pessoais e fotografias do aviador brasileiro.
    A casa onde ele nasceu tornou-se o Museu de Cabangu , que conserva objetos pessoais e fotografias do aviador brasileiro. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • Ao longo dos anos, Santos Dumont ficou conhecido como "Pai da Aviação" por ter sido o homem que fascinou o mundo com sua criação: o avião.
    Ao longo dos anos, Santos Dumont ficou conhecido como "Pai da Aviação" por ter sido o homem que fascinou o mundo com sua criação: o avião. Foto: Flickr FAB
  • A bordo do 14-Bis, Dumont que fez o primeiro voo homologado da história, ao decolar, voar por 60 metros em 7 segundos e pousar, em 23/10/1906. A data tornou-se o Dia do Aviador e da Força Aérea no Brasil.
    A bordo do 14-Bis, Dumont que fez o primeiro voo homologado da história, ao decolar, voar por 60 metros em 7 segundos e pousar, em 23/10/1906. A data tornou-se o Dia do Aviador e da Força Aérea no Brasil. Foto: Flickr FAB
  • Segundo a Nasa, antes do brasileiro, os irmãos Wright, inventores americanos, já haviam feito mais de 40 voos na aeronave Flyer, que eles criaram, mas não houve um registro oficial.
    Segundo a Nasa, antes do brasileiro, os irmãos Wright, inventores americanos, já haviam feito mais de 40 voos na aeronave Flyer, que eles criaram, mas não houve um registro oficial. Foto: Reprodução do site segredosdomundo.r7.com
  • Santos Dumont, ao contrário, voou diante do público e a imprensa noticiou, dando início a mudanças efetivas no começo do século 20. Na França, o 14-Bis era chamado de "Oiseau de Proie" (em português, "Ave de Rapina").
    Santos Dumont, ao contrário, voou diante do público e a imprensa noticiou, dando início a mudanças efetivas no começo do século 20. Na França, o 14-Bis era chamado de "Oiseau de Proie" (em português, "Ave de Rapina"). Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • Antes do avião, Santos Dumont já havia espantado o público ao contornar a Torre Eiffel, em Paris, com seu dirigível Nº 6, em 1901.
    Antes do avião, Santos Dumont já havia espantado o público ao contornar a Torre Eiffel, em Paris, com seu dirigível Nº 6, em 1901. Foto: Smithsonian Institution - Wikimédia Commons
  • Posteriormente, Dumont também se destacou pelo Demoiselle, considerado o primeiro ultraleve do mundo. O voou inaugural aconteceu em 1907.
    Posteriormente, Dumont também se destacou pelo Demoiselle, considerado o primeiro ultraleve do mundo. O voou inaugural aconteceu em 1907. Foto: Flickr FAB
  • Com 56 kg, o Demoiselle possuía duas hélices de seda em armação de alumínio e tinha esse nome ("senhorita", em francês) devido à sua aparente delicadeza.
    Com 56 kg, o Demoiselle possuía duas hélices de seda em armação de alumínio e tinha esse nome ("senhorita", em francês) devido à sua aparente delicadeza. Foto: Domínio público
  • Vítima de esclerose múltipla, Dumont fez seus últimos voos em 1909, encerrou as atividades na oficina, mas continuou a atuar na popularização da aviação.
    Vítima de esclerose múltipla, Dumont fez seus últimos voos em 1909, encerrou as atividades na oficina, mas continuou a atuar na popularização da aviação. Foto: Flickr Reprodução Mário Bock
  • Em 1915, deprimido com o uso de aviões para matar pessoas durante a 1ª Guerra Mundial, Santos Dumont entrou em depressão e decidiu voltar ao Brasil — na época ele vivia na França.
    Em 1915, deprimido com o uso de aviões para matar pessoas durante a 1ª Guerra Mundial, Santos Dumont entrou em depressão e decidiu voltar ao Brasil — na época ele vivia na França. Foto: Domínio público
  • Em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, Dumont viveu numa casa que ele mesmo projetou, que ficou conhecida como "Encantada".
    Em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, Dumont viveu numa casa que ele mesmo projetou, que ficou conhecida como "Encantada". Foto: Alexandre Machado - Wikimédia Commons
  • A residência virou ponto turístico, um museu que preserva as invenções que Dumont criou para sua própria estadia. Por exemplo, o chuveiro com água quente, único no Brasil na época.
    A residência virou ponto turístico, um museu que preserva as invenções que Dumont criou para sua própria estadia. Por exemplo, o chuveiro com água quente, único no Brasil na época. Foto: Flickr Jaime Costa
  • A casa foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1952.
    A casa foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1952. Foto: Flickr Jaime Costa
  • No livro "O que eu vi, o que nós veremos", Dumont transcreve cartas que ele enviou ao governo brasileiro (na época Estados Unidos do Brasil) sobre o atraso da indústria aeronáutica no país.
    No livro "O que eu vi, o que nós veremos", Dumont transcreve cartas que ele enviou ao governo brasileiro (na época Estados Unidos do Brasil) sobre o atraso da indústria aeronáutica no país. Foto: Domínio público
  • Dumont alertava para a necessidade de construção de campos de pouso militares e de tornar o Brasil tecnologicamente independente.
    Dumont alertava para a necessidade de construção de campos de pouso militares e de tornar o Brasil tecnologicamente independente. Foto: Agence de presse Meurisse/Domínio público
  • Em 1920, Santos Dumont mandou construir um mausolÃ©u para sua famÃ­lia no CemitÃ©rio SÃ£o JoÃ£o Batista, no Rio de Janeiro.
    Em 1920, Santos Dumont mandou construir um mausolÃ©u para sua famÃ­lia no CemitÃ©rio SÃ£o JoÃ£o Batista, no Rio de Janeiro. Foto: Leonardo Martins FlickR
  • O túmulo é uma réplica da estátua de Ícaro, instalada na comuna francesa de Saint-Cloud em sua homenagem (na foto, ele junto da estátua em 1913).
    O túmulo é uma réplica da estátua de Ícaro, instalada na comuna francesa de Saint-Cloud em sua homenagem (na foto, ele junto da estátua em 1913). Foto: Domínio público
  • Na Mitologia Grega, Ícaro é o jovem que ganhou asas do pai - o inventor Dédalo - para que pudesse deixar a Ilha de Creta voando. Mas, Ícaro voou alto demais, o Sol derreteu suas asas e ele acabou caindo.
    Na Mitologia Grega, Ícaro é o jovem que ganhou asas do pai - o inventor Dédalo - para que pudesse deixar a Ilha de Creta voando. Mas, Ícaro voou alto demais, o Sol derreteu suas asas e ele acabou caindo. Foto: Miguel Hermoso Cuesta wikimedia commons
  • Em 23/7/1932, dois dias depois de fazer 59 anos, Santos Dumont tirou a própria vida em um quarto do Grand Hotel La Plage, no Guarujá, em São Paulo. O cortejo fúnebre arrastou uma multidão diante de sua enorme popularidade.
    Em 23/7/1932, dois dias depois de fazer 59 anos, Santos Dumont tirou a própria vida em um quarto do Grand Hotel La Plage, no Guarujá, em São Paulo. O cortejo fúnebre arrastou uma multidão diante de sua enorme popularidade. Foto: Domínio público
  • Santos Dumont nunca se casou nem teve filhos. As referências a ele até hoje são apenas por sua genialidade e inventividade.
    Santos Dumont nunca se casou nem teve filhos. As referências a ele até hoje são apenas por sua genialidade e inventividade. Foto: Domínio público
