Flipar
20 braços: Animal estranho é descoberto na Antártida
Esses bichos são chamados de Promachocrinus e são parecidos com estrelas-do-mar, pepinos-do-mar e outros animais similares. Foto: domínio público
Até então, só tinha uma espécie que se sabia pertencer a esse grupo, chamada “Promachocrinus kerguelensis”. Foto: domínio público
Cientistas do “Scripps Institution of Oceanography”, da Universidade da Califórnia, em San Diego, descobriram que existem mais sete tipos diferentes de Promachocrinus, sendo que quatro deles nem sequer tinham sido nomeados pelos cientistas antes. Foto: Georg Eiermann Unsplash
Os cientistas coletaram esses dados durante expedições ao Oceano Antártico entre 2008 e 2017. Foto: wikimedia commons Liam Quinn
Uma das descobertas mais incríveis é um animal chamado “Promachocrinus fragarius”, que ganhou o apelido de "estrela-de-penas-de-morango". Foto: divulgação / Invertebrate Systematics
O corpo central desse animal parece mesmo um morango, com 20 braÃ§os que saem dele. AlÃ©m disso, sua cor natural pode variar, indo de roxo a vermelho bem escuro. Foto: Isaac Quesada Unsplash
Os cientistas acreditam que o “moranguinho” viva em algum lugar entre 65 e 1.000 metros de profundidade no mar. Foto: domínio público
Ao estudar o DNA e a forma do corpo, cientistas conseguiram identificar e classificar esses animais extras do grupo Promachocrinus. Foto: domínio público
Todas as descobertas foram publicadas em uma revista chamada “Invertebrate Systematics” em julho de 2024. Foto: divulgação wisconsin university
Apesar de serem descobertas empolgantes, os pesquisadores dizem que ainda há muita coisa para desvendar sobre os animais do mar na Antártica. Foto: 66 north Unsplash
Para os cientistas, é preciso fazer mais estudos para entender completamente a variedade de seres vivos nessa área. Saiba mais sobre os invertebrados! Foto: NOAA Unsplash
Animais invertebrados são aqueles que não possuem uma coluna vertebral ou espinha dorsal. Foto: montagem / wikimedia commons
Esses animais não têm uma estrutura óssea interna que suporte e proteja a medula espinhal, como os vertebrados (animais com coluna vertebral) têm. Foto: Wikimedia Commons/Dan90266
Os invertebrados abrangem uma grande diversidade de formas e tamanhos, desde pequenos insetos até moluscos, vermes, águas-vivas e muito mais. Foto: wikimedia commons © 2017 Jee & Rani Nature Photography
Eles são o maior grupo de animais do mundo, com mais de 95% de todas as espécies conhecidas. Os invertebrados podem ser encontrados em todos os habitats do planeta, desde os oceanos mais profundos até os desertos mais secos. Foto: wikimedia commons Alandmanson
Mesmo não tendo uma coluna vertebral, muitos invertebrados possuem outras estruturas de suporte, como exoesqueletos (caso dos insetos) ou estruturas mais flexíveis. Foto: wikimedia commons Muhammad Mahdi Karim
Alguns invertebrados sÃ£o muito pequenos, como os protozoÃ¡rios, que podem ter apenas alguns micrÃŽmetros de comprimento. Foto: wikimedia commons Frank Fox, Sergey Karpov, CDC/ Dr. Stan Erlandsen
Os invertebrados desempenham um papel importante no ecossistema. Eles são fonte de alimento para outros animais, ajudam na polinização das plantas e ajudam a reciclar nutrientes. Foto: wikimedia commons © 2017 Jee & Rani Nature Photography
Esponjas, nematelmintos (lombrigas), moluscos (caracóis, ostras e polvos), anelídeos (minhocas), artrópodes (insetos, aranhas, caranguejos e camarões) e equinodermos (estrelas-do-mar, ouriços-do-mar e pepinos-do-mar) são exemplos conhecidos de invertebrados. Foto: wikimedia commons Igor Alexandre Souza
