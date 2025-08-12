Assine
Após o divórcio, ex-mulher de Kevin Costner fica noiva do vizinho

    Ela e Costner anunciaram o divórcio em maio de 2023 após 18 anos de casamento e três filhos juntos. Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
    Em julho de 2023, já havia rumores sobre o relacionamento entre Baumgartner e o ex-vizinho quando eles foram vistos juntos no Havaí. Foto: Reprodução
    Além dessa, outra notícia envolvendo Kevin Costner chamou a atenção nos noticiários em abril. Foto: reprodução
    Segundo o ator Luke Grimes, que interpreta Kayce Dutton na série "Yellowstone" (2018-2024), a saída de Costner foi um "alívio" para o elenco. "Para ser bem sincero, a ausência de uma parte do Kevin significou que parte do conflito desapareceu", disse. Foto: Montagem/Divulgação Paramount
    "Não estou apontando culpados, mas foi a temporada mais fácil que já filmamos", continuou o ator Luke Grimes. Foto: Divulgação Paramount
    Grimes afirmou também que não fala com Costner desde então, mas garantiu que não há ressentimentos: "Eu tenho o número de telefone dele, só não acho que seja da minha conta entrar em contato. Ele pode entrar em contato comigo se quiser." Foto: reprodução
    Kevin Costner era protagonista de "Yellowstone" desde a estreia da série, em 2018, mas deixou a produção na 5ª temporada devido a conflitos nos bastidores com o criador Taylor Sheridan. Foto: Divulgação/Paramount
    Kevin Michael Costner nasceu em Lynwood, Califórnia, em 18 de janeiro de 1955. Além de ator, ele é produtor, músico e cineasta. Foto: wikimedia commons Georges Biard
    Filho de um eletricista e de uma dona de casa, Costner teve uma infância comum em Compton, Califórnia. Na adolescência, mudou-se com a família para diferentes partes do estado devido ao trabalho do pai. Foto: flickr gdcgraphics
    Depois de se graduar na Universidade da Califórnia em Fullerton com um diploma em administração de empresas, Costner mudou-se para Hollywood para seguir o sonho de ser ator. Foto: wikimedia commons Georges Biard
    Seus primeiros trabalhos foram pequenos papéis em filmes e séries de televisão, na década de 1980. O primeiro longa em que atuou foi "Alta Temperatura", de 1981. Foto: reprodução
    Porém, a grande vitrine de Costner em Hollywood veio mesmo em 1987 com o filme "Os Intocáveis", do renomado diretor Brian De Palma. Foto: reprodução
    Sua atuação como Elliot Ness, o agente do FBI que derrubou o mafioso Al Capone, rendeu a ele ótimas avaliações da crítica. Foto: reprodução
    Em 1989, Costner estrelou "Campo dos Sonhos", um filme emocionante sobre beisebol e a importância de correr atrás dos próprios sonhos. Foto: divulgação
    Em 1990, protagoniza, produz e dirige aquele que talvez tenha sido o principal projeto de sua carreira: o drama de Ã©poca "DanÃ§a com Lobos". Foto: divulgaÃ§Ã£o/mgm
    O filme concorreu a 12 Oscars, com Costner tendo sido indicado a Melhor Ator, e venceu sete, incluindo Melhor Diretor e Melhor Filme. Foto: reprodução
    Costner continuou ganhando papéis em filmes importantes nos anos 1990, como "JFK: A Pergunta que Não Quer Calar" (1991), "Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões" (1991), "O Guarda-Costas" (1992), "Um Mundo Perfeito" (1993) e "O Jogo da Paixão" (1996). Foto: divulgação
    Mais recentemente, viveu Jonathan Kent, o pai de Clark Kent, em "O Homem de Aço" (2013) e em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016). Foto: divulgação/warner bros.
    Em maio/24, Costner foi às lágrimas depois que seu filme "Horizon: An American Saga - Chapter 1" foi aplaudido por 10 minutos seguidos na estreia durante o Festival de Cinema de Cannes, na França. Foto: reprodução
    O longa, disponível no Brasil na Max, narra um período de 15 anos de expansão e colonização do oeste americano antes e depois da Guerra Civil. Foto: divulgação
    Dirigido, escrito, produzido e estrelado por Kevin Costner, o filme teve um orçamento de cerca de US$ 100 milhões. Foto: divulgação
    Em uma entrevista dada ao "Deadline", o ator revelou que precisou hipotecar sua mansão na Califórnia para financiar as filmagens: "[...] Fiz sem hesitar. Os meus contadores surtaram. Mas é a minha vida, eu acreditei na ideia e na história”. Foto: reprodução
    Além de ator e diretor, Costner também é músico. Ele é o fundador da banda de country rock "Kevin Costner and Modern West". Foto: wikimedia commons Molly Hayden
    Costner foi casado duas vezes e tem sete filhos, sendo três de um casamento, três de outro e um de um relacionamento mais curto. Foto: Reprodução/Instagram
