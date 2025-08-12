Flipar
Pra quem não viu: Mais um turista caiu no Monte Rinjani, onde brasileira morreu na Indonésia
-
O malaio sofreu a queda em 27/6. Mas conseguiu ser salvo. Ele sofreu fratura no quadril e ferimentos na cabeça depois de deslizar por 200 metros. A queda foi perto de uma ponte próxima ao lago Sengara Anak. Foto: César González Palomo wikimedia commons
-
Só que ele conseguiu ser resgatado, diferentemente da publicitária Juliana Marins , de 26 anos, que morreu após cair de uma trilha no Monte Rinjani, e sofrer múltiplas lesões pelo corpo, com intensa hemorragia. Foto: Reprodução/Instagram
-
Segundo o governo indonésio , o resgate de Juliana demorou por causa das más condições do local: clima severo e baixa visibilidade. Três equipes participaram das buscas, incluindo duas que são do chamado "esquadrão Rinjani", formado por voluntários. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
Nos últimos cinco anos, o Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, registrou oito mortes e 180 feridos em acidentes, segundo dados do governo local. Foto: Freepik/nikitabuida
-
-
O número de acidentes na região tem aumentado, com 60 casos registrados em 2024, quase o dobro de 2023. Foto: Reprodução/Google Maps
-
A maioria dos acidentes, segundo o governo indonésio, ocorre por falhas dos próprios turistas, como uso inadequado de equipamentos, despreparo físico e desrespeito às trilhas oficiais. Foto: Reprodução/X
-
Apesar dos riscos, o Monte Rinjani continua atraindo turistas por sua beleza e desafio, com trilhas complexas e clima instável. Foto: Reprodução/Redes sociais
-
-
Juliana participava de uma trilha de trÃªs dias pelas encostas do Monte Rinjani, considerada uma das mais difÃceis da IndonÃ©sia, com altitudes superiores a 3.700 metros. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
-
O Monte Rinjani é o segundo vulcão mais alto da Indonésia, localizado na ilha de Lombok, localizado a leste da capital Bali. Foto: Wikimedia Commons/Giovari max
-
Em altura, ele é superado apenas pelo Monte Kerinci, em Sumatra, que tem 3.805 metros. Foto: Wikimedia Commons/Muhamad Izzul Fiqih
-
-
A região ao redor do monte faz parte do Parque Nacional de Gunung Rinjani, uma área protegida de grande importância ecológica e cultural da Indonésia. Foto: Wikimedia Commons/Suryasriyama
-
A impressionante caldeira do vulcão, que abriga o lago Segara Anak, foi formada após uma erupção há cerca de 700 anos. Foto: Pexels/ROMAN ODINTSOV
-
No interior do lago, o cone vulcânico chamado "Gunung Barujari" continua ativo até os dias de hoje. Foto: Wikimedia Commons/Yon Ilahi
-
-
A região também é conhecida por suas trilhas desafiadoras, paisagens exuberantes e vistas panorâmicas que revelam tanto o oceano quanto os vales florestais da ilha. Foto: Eugene Chow/Unsplash
-
Para os habitantes locais, o Monte Rinjani tem um profundo significado espiritual. Foto: Maximus Beaumont/Unsplash
-
Muitos realizam peregrinações ao lago para fazer oferendas e rituais, acreditando que as águas possuam poderes de cura. Foto: Wikimedia Commons/Toni Wöhrl and Sang Cai
-
-
Além disso, o vulcão desempenha um papel importante na agricultura da região, pois suas encostas férteis sustentam plantações de arroz, café e outros cultivos. Foto: Unsplash/Samurai Cheems