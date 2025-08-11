Flipar
Só chorando: Esses nomes já foram registrados (de verdade) no Brasil
-
Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)
-
Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural... Foto: kumustaka por Pixabay
-
Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha. Foto: myresb por Pixabay
-
América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
-
Antonio Manso PacÃfico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que sÃ³ ele... Foto: Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
-
Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral. Foto: Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
-
-
Ava Gina - Ops. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar. Foto: Savana Price por Pixabay
-
Céu Azul do Sol Poente - Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza. Foto: Imagem de David por Pixabay
-
-
Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Colapso CardÃaco da Silva - NinguÃ©m merece... Foto: Augusto OrdÃ³Ã±ez por Pixabay
-
Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
-
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão? Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
-
Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes? Foto: Pontep Luangon por Pixabay
-
Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
-
Janeiro Fevereiro de MarÃ§o Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vÃ¡rios meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não. Foto: Hanna Bazhyna por Pixabay
-
Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte Foto: - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
-
-
Maria Tributina Prostituta Cataerva - "Não entendo o porquê desse nome. E agora?" Foto: ryo taka por Pixabay
-
Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro... Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
MimarÃ© Ãndio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indÃgenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z. Foto: Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay
-
-
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí. Foto: Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
-
Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão... Foto: Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay
-
-
Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso? Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha... Foto: - OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol! Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
-
-
RemÃ©dio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taÃ§a de plÃ¡stico Foto: Imagem de AndrÃ© Santana AndreMS por Pixabay
-
Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites... Foto: Dmitry Abramov por Pixabay
-
Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
-
Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante. Foto: Imagem de Eli Grek por Pixabay
-
Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Zélia Tocafundo Pinto - Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório! Foto: Imagem de ryo taka por Pixabay
-
-
No Brasil, a Lei de Registros Públicos, de 1973, passou a determinar que o oficial de registro civil não registre nomes que exponham a pessoa ao ridículo ou que possam causar constrangimentos. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)
-
AgrÃcola Beterraba Areia - Esse bebÃª devia ser predestinado para a vida rural... Foto: kumustaka por Pixabay
-
-
Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha. Foto: myresb por Pixabay
-
Amável Pinto - Ops. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil. Foto: Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
-
-
América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração. Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele... Foto: Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
-
-
Antônio Morrendo das Dores - Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino... Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Asteroide SilvÃ©rio - Os pais deviam viver no mundo da Lua. FÃ£s do universo sideral. Foto: Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
-
-
Ava Gina - Ops. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha?? Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar. Foto: Savana Price por Pixabay
-
-
Céu Azul do Sol Poente - Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza. Foto: Imagem de David por Pixabay
-
Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece... Foto: Augusto Ordóñez por Pixabay
-
-
Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão? Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
-
Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes? Foto: Pontep Luangon por Pixabay
-
-
Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô. Foto: Imagem de missartem por Pixabay
-
Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Ilegível Inilegível - Além do erro em "Inelegível", o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger? Foto: Imagem de David por Pixabay
-
-
Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa. Foto: - Imagem de 5638993 por Pixabay
-
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não. Foto: Hanna Bazhyna por Pixabay
-
-
Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte Foto: - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
-
Maria Privada de Jesus - "Mãe, anda logo, tô apertada" Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
-
Maria Tributina Prostituta Cataerva - "Não entendo o porquê desse nome. E agora?" Foto: ryo taka por Pixabay
-
-
Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro... Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Mimaré Índio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z. Foto: Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay
-
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí. Foto: Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
-
-
Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão... Foto: Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay
-
Oceano AtlÃ¢ntico Linhares - Sempre perto do mar. Foto: Agata pixabay
-
-
Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso? Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha... Foto: - OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol! Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
-
-
Remédio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico Foto: Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay
-
Restos Mortais de Catarina - AÃ, atÃ© o bebÃª percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites... Foto: Dmitry Abramov por Pixabay
-
Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
-
-
Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante. Foto: Imagem de Eli Grek por Pixabay
-
Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
-
Zélia Tocafundo Pinto - Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório! Foto: Imagem de ryo taka por Pixabay
-