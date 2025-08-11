Assine
Pra quem não viu: Avião invade espaço aéreo dos EUA, é perseguido e cai

  • A aeronave era do modelo Cessna Citation. E tinha quatro pessoas a bordo: o piloto, uma mulher com a filha de 2 anos e uma babá.
    A aeronave era do modelo Cessna Citation. E tinha quatro pessoas a bordo: o piloto, uma mulher com a filha de 2 anos e uma babá. Foto: wikimedia commons Marketingej
  • De acordo com a Força Aérea norte-americana, o avião violou o espaço aéreo dos EUA e o piloto não respondeu aos chamados que os militares fizeram via rádio.
    De acordo com a Força Aérea norte-americana, o avião violou o espaço aéreo dos EUA e o piloto não respondeu aos chamados que os militares fizeram via rádio. Foto: reprodução cbs mornings
  • Como resposta, aeronaves de combate F-16 foram despachadas para interceptar o avião, que acabou caindo numa região montanhosa no estado da Virgínia.
    Como resposta, aeronaves de combate F-16 foram despachadas para interceptar o avião, que acabou caindo numa região montanhosa no estado da Virgínia. Foto: reprodução cbs mornings
  • Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York e Washington, a Força Aérea intensificou a vigilância sobre qualquer aeronave que entre no espaço aéreo sem autorização.
    Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York e Washington, a Força Aérea intensificou a vigilância sobre qualquer aeronave que entre no espaço aéreo sem autorização. Foto: Michael Foran - wikimedia commons
  • Os sites que fazem rastreamento de voos mostraram que a aeronave caiu rapidamente, em espiral. Em um momento, o Cessna caía a uma velocidade de cerca de 550 km/h antes de se chocar.
    Os sites que fazem rastreamento de voos mostraram que a aeronave caiu rapidamente, em espiral. Em um momento, o Cessna caía a uma velocidade de cerca de 550 km/h antes de se chocar. Foto: reprodução cnn brasil
  • Autoridades policiais informaram que equipes de resgate foram mobilizadas para o local do acidente, porém não houve sobreviventes.
    Autoridades policiais informaram que equipes de resgate foram mobilizadas para o local do acidente, porém não houve sobreviventes. Foto: reprodução cbs mornings
  • Um oficial dos EUA afirmou que o acidente não foi causado pelos caças. E que provavelmente houve uma despressurização, já que o piloto foi visto desacordado na cabine.
    Um oficial dos EUA afirmou que o acidente não foi causado pelos caças. E que provavelmente houve uma despressurização, já que o piloto foi visto desacordado na cabine. Foto: reprodução cbs mornings
  • O avião estava registrado em nome da empresa Encore Motors, sediada na cidade de Melbourne, no estado da Flórida. O dono da empresa, John Rumpel, era pai da mulher morta no avião (e avô da criança).
    O avião estava registrado em nome da empresa Encore Motors, sediada na cidade de Melbourne, no estado da Flórida. O dono da empresa, John Rumpel, era pai da mulher morta no avião (e avô da criança). Foto: wikimedia commons tubs
  • O voo tinha partido da cidade de Elizabethtown, no estado do Tennessee, com destino a Long Island MacArthur, localizada no estado de Nova York. A distância é de cerca de 1.000 km.
    O voo tinha partido da cidade de Elizabethtown, no estado do Tennessee, com destino a Long Island MacArthur, localizada no estado de Nova York. A distância é de cerca de 1.000 km. Foto: reprodução cnn brasil
  • No entanto, antes de chegar ao aeroporto de Long Island, a aeronave alterou sua rota e seguiu diretamente para Washington DC.
    No entanto, antes de chegar ao aeroporto de Long Island, a aeronave alterou sua rota e seguiu diretamente para Washington DC. Foto: reprodução cnn brasil
  • Nos Estados Unidos, a supervisão do espaço aéreo é atribuída ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), uma entidade militar binacional composta também pelo Canadá.
    Nos Estados Unidos, a supervisão do espaço aéreo é atribuída ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), uma entidade militar binacional composta também pelo Canadá. Foto: domínio público
  • O NORAD é encarregado de operações de alerta, controle aeroespacial e alerta marítimo para a defesa da América do Norte.
    O NORAD é encarregado de operações de alerta, controle aeroespacial e alerta marítimo para a defesa da América do Norte. Foto: reprodução cnn brasil
  • Sua principal missão é identificar, dissuadir e proteger contra possíveis ameaças provenientes do espaço aéreo.
    Sua principal missão é identificar, dissuadir e proteger contra possíveis ameaças provenientes do espaço aéreo. Foto: reprodução cnn brasil
  • Os caças F-16 da Guarda Nacional Aérea foram despachados da Base de Andrews, localizada no estado de Maryland.
    Os caças F-16 da Guarda Nacional Aérea foram despachados da Base de Andrews, localizada no estado de Maryland. Foto: reprodução cbs mornings
  • Vídeos de moradores de diferentes cidades de Washington DC registrando o estrondo dos caças, conhecido como "sonic boom", circularam pela internet.
    Vídeos de moradores de diferentes cidades de Washington DC registrando o estrondo dos caças, conhecido como "sonic boom", circularam pela internet. Foto: reprodução
  • Um casal estava tocando violão e tomou um susto no momento da “explosão”.
    Um casal estava tocando violão e tomou um susto no momento da “explosão”. Foto: reprodução
  • De acordo com a NASA, o som acontece quando uma aeronave se move mais rápido do que o som. São ondas de choque que se acumulam, se fundem e quando atingem o solo provocam o tal “sonic boom”.
    De acordo com a NASA, o som acontece quando uma aeronave se move mais rápido do que o som. São ondas de choque que se acumulam, se fundem e quando atingem o solo provocam o tal “sonic boom”. Foto: reprodução cbs mornings
  • O estrondo pode atingir até 110 decibéis e o som se assemelha com um trovão ou uma explosão.
    O estrondo pode atingir até 110 decibéis e o som se assemelha com um trovão ou uma explosão. Foto: domínio público
  • Embora não sejam frequentes, houve registros de incidentes anteriores em que pilotos não responderam às solicitações do NORAD.
    Embora não sejam frequentes, houve registros de incidentes anteriores em que pilotos não responderam às solicitações do NORAD. Foto: reprodução
