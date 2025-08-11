Flipar
Pra quem não viu: Avião invade espaço aéreo dos EUA, é perseguido e cai
A aeronave era do modelo Cessna Citation. E tinha quatro pessoas a bordo: o piloto, uma mulher com a filha de 2 anos e uma babá. Foto: wikimedia commons Marketingej
De acordo com a Força Aérea norte-americana, o avião violou o espaço aéreo dos EUA e o piloto não respondeu aos chamados que os militares fizeram via rádio. Foto: reprodução cbs mornings
Como resposta, aeronaves de combate F-16 foram despachadas para interceptar o avião, que acabou caindo numa região montanhosa no estado da Virgínia. Foto: reprodução cbs mornings
Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York e Washington, a Força Aérea intensificou a vigilância sobre qualquer aeronave que entre no espaço aéreo sem autorização. Foto: Michael Foran - wikimedia commons
Os sites que fazem rastreamento de voos mostraram que a aeronave caiu rapidamente, em espiral. Em um momento, o Cessna caía a uma velocidade de cerca de 550 km/h antes de se chocar. Foto: reprodução cnn brasil
Autoridades policiais informaram que equipes de resgate foram mobilizadas para o local do acidente, porém não houve sobreviventes. Foto: reprodução cbs mornings
Um oficial dos EUA afirmou que o acidente não foi causado pelos caças. E que provavelmente houve uma despressurização, já que o piloto foi visto desacordado na cabine. Foto: reprodução cbs mornings
O avião estava registrado em nome da empresa Encore Motors, sediada na cidade de Melbourne, no estado da Flórida. O dono da empresa, John Rumpel, era pai da mulher morta no avião (e avô da criança). Foto: wikimedia commons tubs
O voo tinha partido da cidade de Elizabethtown, no estado do Tennessee, com destino a Long Island MacArthur, localizada no estado de Nova York. A distância é de cerca de 1.000 km. Foto: reprodução cnn brasil
No entanto, antes de chegar ao aeroporto de Long Island, a aeronave alterou sua rota e seguiu diretamente para Washington DC. Foto: reprodução cnn brasil
Nos Estados Unidos, a supervisão do espaço aéreo é atribuída ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), uma entidade militar binacional composta também pelo Canadá. Foto: domínio público
O NORAD é encarregado de operações de alerta, controle aeroespacial e alerta marítimo para a defesa da América do Norte. Foto: reprodução cnn brasil
Sua principal missão é identificar, dissuadir e proteger contra possíveis ameaças provenientes do espaço aéreo. Foto: reprodução cnn brasil
Os caças F-16 da Guarda Nacional Aérea foram despachados da Base de Andrews, localizada no estado de Maryland. Foto: reprodução cbs mornings
Vídeos de moradores de diferentes cidades de Washington DC registrando o estrondo dos caças, conhecido como "sonic boom", circularam pela internet. Foto: reprodução
Um casal estava tocando violão e tomou um susto no momento da “explosão”. Foto: reprodução
De acordo com a NASA, o som acontece quando uma aeronave se move mais rápido do que o som. São ondas de choque que se acumulam, se fundem e quando atingem o solo provocam o tal “sonic boom”. Foto: reprodução cbs mornings
O estrondo pode atingir até 110 decibéis e o som se assemelha com um trovão ou uma explosão. Foto: domínio público
Embora não sejam frequentes, houve registros de incidentes anteriores em que pilotos não responderam às solicitações do NORAD. Foto: reprodução
