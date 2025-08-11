Cidades onde ninguém mora; entenda os motivos do abandono

A cidade teve que ser abandonada porque uma empresa ateou fogo para queimar lixo num aterro e nÃ£o sabia que, embaixo, havia uma antiga mina de carvÃ£o. O fogo no subsolo se espalhou e as altas temperaturas obrigaram todos os moradores a fugir. AtÃ© hoje, sai fumaÃ§a pelo chÃ£o. Foto: Mredden wikimedia commons