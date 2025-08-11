Flipar
Coreia do Norte proíbe consumo de cachorro-quente; saiba por quê
-
A venda ou o preparo do alimento são considerados traição, com punição que pode incluir envio a campos de trabalho forçado. Foto: freepik
-
A medida integra esforços do regime da Coreia do Norte para combater o que eles chamam de "cultura capitalista decadente que se infiltra no país". Foto: flickr - Mark Scott Johnson
-
Em outubro/24, o alimento virou notícia no Rio de Janeiro. Isso porque o cachorro-quente da Geneal foi reconhecido pela Câmara Municipal e recebeu o título de Bem Cultural de Natureza Imaterial da cidade. Foto: Divulgação
-
O Projeto de Lei n° 3.203/2024, de autoria do vereador Carlo Caiado (PSD) foi aprovado, com o argumento de que, assim como o Mate Leão e o Biscoito Globo, faz parte da cultura dos cidadãos na cidade. Foto: Divulgação
-
-
O cachorro-quente da Geneal começou a ser vendido nas ruas da Zona Sul do Rio em 1963. Ele ganhou popularidade e se espalhou, sempre com conteúdo simples que se limita ao pão e à salsicha - no máximo com ketchup e/ou mostarda. Foto: Divulgação
-
Ou seja, a Geneal mantém a tradição do cachorro-quente básico que não leva ingredientes além da salsicha. Muito distante da mistura feita nos também populares "podrões", que levam ovo de codorna, queijo parmesão, ervilha, milho, batata frita etc. Foto: Divulgação/Rafaelle Chaim
-
O assunto cachorro-quente também teve uma notícia recente que ganhou repercussão. Katie McCourt, gerente e bartender do Cira, de Chicago, nos EUA, criou uma bebida à base do pão com salsicha. Foto: - Reprodução Redes Sociais
-
-
O daiquiri é um clássico da coquetelaria, levando rum e suco de limão, sendo uma das bebidas mais pedidas do menu. Mas a "invenção" do restaurante mediterrâneo viralizou por causa de um ingrediente insólito: salsicha. Foto: Reprodução Redes Sociais
-
A bebida tem suco de limão e óleo de tomate, combinados com xarope de mostarda, licor de raiz de aipo e salsicha. Foto: Imagem (ilustrativa) de Renee Comet wikimedia commons
-
"A mistura permite que as pessoas comam o cachorro quente e bebam os acompanhamentos”, afirmou McCourt ao Block Club Chicago. O coquetel é batido, coado e servido com uma miniguarnição de cachorro-quente. Foto: Imagem de Billal Bappy por Pixabay
-
-
O coquetel inspirado em cachorro-quente viralizou nas redes sociais após publicação de Matthew Dominick, primo de McCourt. A bartender fez a criação depois de um pedido do primo, que é criador de uma plataforma de comida chamada “Yucking” no TikTok e no YouTube. Foto: Youtube/Receitas da Bruna
-
O cachorro-quente (hot dog) é um lanche muito consumido nos Estados Unidos. Por lá, o preparo é com molho agridoce, picles à base de pepino, mostarda e ketchup. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
-
No Brasil, além do jeito básico da Geneal, há varias formas de fazer o quitute. Em São Paulo, se utiliza purê de batata, enquanto no Rio de Janeiro usa-se frequentemente ovo de codorna. Foto: Imagem de PDPhotos por Pixabay
-
-
Já em solo mineiro, o prato é servido com milho verde e batata palha, enquanto, na Paraíba, é feito com carne moída e/ou frango desfiado, com carne moída e verdura picada. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Em Santa Catarina, especialmente durante a Oktoberfest, em Blumenau, além dos ingredientes tradicionais, acrescenta-se o chucrute (conserva de repolho fermentado típico da culinária germânica). O cliente também pode trocar a tradicional salsicha por linguiça. Foto: Thomas pixabay
-
Um cachorro-quente pode levar: maionese, ketchup, mostarda, molhos à base de tomate, pimentão e cebola, além de batata palha, salpicão, maionese caseira, maionese, tomate, beterraba, pepino, ervilha, milho, purê de batata, toucinho, requeijão, farofa, entre outros. Foto: Youtube/ Larica Vegana
-
-
Existem três teorias sobre o surgimento desse peculiar sanduíche. A primeira delas acredita que um açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, resolveu batizar as salsichas que fabricava com o nome da raça de seu cachorro: Dachshund. Foto: Wikimedia Commons
-
Na segunda teoria, um imigrante alemão, Charles Feltman, teria levado essa salsicha para os Estados Unidos em 1880. Lá, criou um sanduíche quente com pão, salsicha e molhos. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
-
Em 1904, na cidade deÂ Saint Louis, nos Estados Unidos, um vendedor de salsicha quente criou uma maneira de os seus fregueses nÃ£o queimarem a mÃ£o. A quem comprasse suas salsichas, ele ofereciaÂ luvaÂ de algodÃ£o. SÃ³ que os clientes se esqueciam de devolvÃª-las. Seu cunhado sugeriu que o salsicheiro comeÃ§asse a usar pÃ£o. Foto: Imagem de Songchai Premprasopchok por Pixabay
-
-
No Brasil, por volta de 1926, o empresário Francisco Serrador, que idealizou a famosa Cinelândia, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, lançou o cachorro-quente em seus cinemas. A novidade inspirou Lamartine Babo e Ary Barroso, a criarem em 1928, a marchinha de carnaval "Cachorro-Quente". Foto: Instagram @poetaviniciusdemoraes
-
Apesar da popularidade do cachorro-quente, a salsicha, ingrediente principal, tem um consumo bastante controverso. Afinal, o alimento industrializado contém grandes quantidades de gorduras, conservantes, aditivos, sódio e colesterol. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
-
"A salsicha é um ultraprocessado, mas fornece uma grande quantidade de proteínas. Isso pode contribuir para reduzir a desnutrição calórica.", destacou Paulo Henkin, nutrólogo e diretor da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia). Foto: Imagem de ???????? por Pixabay
-
-
"É importante lembrar que é preciso consumir com moderação e este alimento deve fazer parte de uma dieta equilibrada para não ser prejudicial ao organismo", completou, ao portal UOL. Foto: Imagem de forwimuwi73 por Pixabay