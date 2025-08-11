Atriz é apontada como a mulher mais linda do mundo; você concorda?

Assine
    A análise, feita de maneira mais "científica", leva em conta proporções dos olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, queixo, mandíbula e formato do rosto. Foto: reprodução/instagram
    Em maio, o look usado pela atriz para a pré-estreia de “Furiosa: Uma Saga Mad Max” em Sydney, na Austrália, chamou a atenção na web. Foto: reprodução redes sociais
    O modelito inusitado fazia parte da coleÃ§Ã£o da grife Paco Rabanne, na primavera-verÃ£o de 1996. Foto: reproduÃ§Ã£o instagram @anyataylorjoy
    Nas redes sociais, muita gente reagiu ao modelito usado pela atriz e os comentários foram diversos: "Ela não vai sentar em nenhum momento", questionou um seguidor. "Você pode tudo mesmo", disse outra internauta. Foto: reprodução redes sociais
    “Furiosa: Uma Saga Mad Max” estreou no dia 23/05/24 no Brasil. A trama se passa anos antes de "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015) e mostra uma versão jovem da personagem Furiosa, dessa vez interpretada por Taylor-Joy. Foto: divulgação
    No filme de 2015, a personagem foi vivida por Charlize Theron, que recebeu elogios por sua fisicalidade e dramaticidade ao encarnar o papel. Foto: reprodução / mad max: estrada da fúria
    “Furiosa: Uma Saga Mad Max” contou com a volta de George Miller na direção e roteiro. Conheça mais sobre a Anya Taylor-Joy! Foto: divulgação
    Anya Taylor-Joy é uma atriz e modelo britânica-americana nascida em Miami, Flórida, no dia 16 de abril de 1996. Foto: flickr Patrick L.
    Taylor-Joy é a caçula de seis irmãos. Sua mãe nasceu na Zâmbia, na África, enquanto seu pai nasceu na Argentina, com ascendência inglesa e escocesa. Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
    Apesar de ter nascido em Miami, a família mudou-se para Buenos Aires, onde seu pai morava, quando ela tinha apenas duas semanas de vida. Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
    Ela viveu lá até os seis anos, mas, devido a algumas crises políticas na Argentina, seus pais decidiram se mudar para Londres, no Reino Unido, em 2002. Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
    Na época, a mudança foi desafiadora para a arista, pois ela só falava espanhol e teve que se adaptar a um novo país e aprender um novo idioma. Foto: flickr Gage Skidmore
    Além de sua educação formal, Taylor-Joy estudou balé, o que influenciou na sua fisicalidade como atriz. Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
    Aos 16 anos, Taylor-Joy decidiu dedicar-se integralmente à atuação, demonstrando um talento natural que rapidamente chamou a atenção de quem convivia com ela. Foto: reprodução instagram @anyataylorjoy
    Sua estreia oficial aconteceu em 2014, na série "Endeavour" (2012-2023), da qual participou de um episódio da segunda temporada. Foto: reprodução
    Porém, foi em 2015 que Taylor-Joy ganhou destaque no mundo todo, ao protagonizar o filme de terror "A Bruxa". Foto: divulgação
    Depois disso, a atriz consolidou seu talento em thrillers psicológicos como "Fragmentado" (2016) e sua sequência "Vidro" (2019), se firmando como uma estrela promissora em Hollywood. Foto: reprodução
    Em 2020, Taylor-Joy protagonizou a minissérie da Netflix, "O Gambito da Rainha", que foi um sucesso mundial. Foto: Divulgação
    Sua interpretação da prodígio do xadrez Beth Harmon recebeu aclamação da crítica e rendeu diversos prêmios, incluindo um Globo de Ouro. Foto: Divulgação
    Outras obras marcantes em que Taylor-Joy atuou foram os filmes "Emma." (2020), "Os Novos Mutantes" (2020), "Noite Passada em Soho" (2021) e "O Homem do Norte" (2022). Foto: reproduÃ§Ã£o/Noite Passada em Soho
    Entre 2019 e 2022, a atriz participou de 11 episódios da série de sucesso "Peaky Blinders". Foto: reprodução Peaky Blinders
    Os últimos papéis da atriz foram nos filmes "O Menu" (2022), "Super Mario Bros. - O Filme" (2023), no qual faz a voz da Princesa Peach, e uma ponta em "Duna: Parte 2". Foto: Divulgação / o menu
    Depois de começar a namorar o músico Malcolm McRae em 2021, eles se casaram em 2022. Foto: reprodução youtube e! news
    Anya Taylor-Joy já tem outras três produções em andamento, incluindo um filme de drama, um de ação e outro de ficção científica, todos ainda sem previsão de lançamento. Foto: reprodução O Homem do Norte
