Nem ele está aguentando: Animal que vive na Terra há 450 milhões de anos pode ser extinto
Trata-se do carangueijo-ferradura (Limulidae spp.), habitante da Terra há 450 milhões de anos. Foto: Hans Hillewaert/Wikimédia Commons
Eles são fundamentais para a medicina moderna devido ao seu sangue azul, rico em hemocianina e com propriedades antibacterianas. Foto: Reprodução do X @roccocia
Essa característica permite a produção do Lisado de Amebócitos de Limulus (LAL), essencial na detecção de endotoxinas bacterianas em vacinas e equipamentos médicos. Foto: Reprodução do X @dadrummondart
Esses animais sÃ£o conhecidos por sua incrÃvel capacidade de sobrevivÃªncia, tendo superado eventos catastrÃ³ficos como a extinÃ§Ã£o do Permiano-TriÃ¡ssico, que exterminou cerca de 96% das espÃ©cies marinhas hÃ¡ 252 milhÃµes de anos. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @FossilBonanza
Segundo os cientistas, essa resiliência é atribuída à sua biologia robusta e adaptabilidade a mudanças ambientais extremas. Foto: Binh Giang/Wikimédia Commons
A coleta de sangue desses animais para uso na medicina Ã© um dos fatores que tem contribuÃdo para o seu declÃnio populacional. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @Weird_AnimaIs
Embora a maioria seja devolvida ao mar após a extração, muitos caranguejos-ferradura morrem devido à fragilidade resultante do processo. Foto: Asturnut/Wikimédia Commons
Além disso, atividades como a pesca têm agravado a situação. Na Baía de Delaware, nos Estados Unidos, as populações caíram em até 75% desde os anos 1980. Foto: reprodução/youtube
Algumas soluções propostas por ambientalistas incluem o desenvolvimento de substitutos artificiais para o sangue e proteção dos habitats de desova. Foto: Reprodução do X @horseshoecrab_m
Outras propostas são: regulamentações mais rígidas para a coleta dos animais e campanhas de conscientização pública sobre sua importância ecológica e médica. Conheça mais sobre esse animal fascinante! Foto: Reprodução do X @horseshoecrab_m
Apesar do nome, os caranguejos-ferradura não são caranguejos de verdade, mas sim mais intimamente relacionados a aracnídeos, como aranhas e escorpiões. Foto: Reprodução do X @Weird_AnimaIs
Com uma aparência que pouco mudou ao longo de milhões de anos, eles são uma das mais antigas espécies animais do planeta. Foto: Reprodução do X @_Archesuchus_
Seu formato é peculiar, com um corpo protegido por uma carapaça em forma de ferradura, olhos compostos proeminentes e uma cauda longa e rígida chamada télson, usada para auxiliar na locomoção e para se desvirar caso fiquem de cabeça para baixo. Foto: Reprodução do X @oceana
Os caranguejos-ferradura habitam principalmente regiões costeiras de águas rasas, como na costa leste da América do Norte e no Sudeste Asiático. Foto: Reprodução do X @rub_in0
Durante a maré alta da primavera, milhões de caranguejos-ferradura sobem às praias para acasalar. Foto: Reprodução do X @AMNH
As fêmeas depositam milhares de ovos na areia, que se tornam alimento essencial para aves migratórias, como os maçaricos, durante suas viagens. Foto: Georg Wietschorke/Pixabay
Eles possuem brânquias em formato de livro (brânquias lameliformes) que permitem a respiração tanto na água quanto em terra, desde que estejam úmidos. Isso os ajuda a sobreviver temporariamente fora d'água. Foto: Reprodução do X @USFWS
Eles também desempenham papéis importantes nos ecossistemas marinhos, servindo de alimento para aves migratórias e contribuindo para a saúde do habitat costeiro ao remexer sedimentos no fundo do mar. Foto: Reprodução do X @Weird_AnimaIs
Em algumas culturas asiáticas, os caranguejos-ferradura são considerados símbolos de boa sorte e, em certos contextos, de eternidade, devido à sua longevidade e aparência quase imutável ao longo dos milênios. Foto: Reprodução do X @dadrummondart
A preservação dos caranguejos-ferradura é fundamental não apenas para a manutenção da biodiversidade marinha, mas também para garantir o desenvolvimento de medicamentos seguros e eficazes. Foto: Reprodução do X @CoralCityCamera