Ator que morreu dormindo reduziu lista dos nonagenários

Artistas com mais de 90 anos são poucos, mas alguns, inclusive, ainda estão atuantes, como é o caso do ator Dick van Dyke, que em junho de 2024 tornou-se o artista mais velho a receber um prêmio Emmy. Ele estava presente na cerimônia de premiação e reagiu com surpresa quando seu nome foi anunciado. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais redes