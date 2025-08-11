Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

‘Buracos misteriosos’ intrigam e atraem curiosidade na Amazônia

FL
Flipar
  • Nas vastas e belas terras da Floresta Amazônica, surgiu um fenômeno fascinante que tem despertado a curiosidade de muitos: os enigmáticos "buracos" no fundo do Rio Mutum.
    Nas vastas e belas terras da Floresta Amazônica, surgiu um fenômeno fascinante que tem despertado a curiosidade de muitos: os enigmáticos "buracos" no fundo do Rio Mutum. Foto: reprodução instagram
  • O espetáculo singular fica localizado a 110 quilômetros de Manaus, no município de Presidente Figueiredo.
    O espetáculo singular fica localizado a 110 quilômetros de Manaus, no município de Presidente Figueiredo. Foto: reprodução instagram
  • A peculiaridade geológica ficou conhecida localmente como “marmitas” ou “panelas”. O fenômeno, que desafia explicações lógicas, tem inspirando teorias diversas.
    A peculiaridade geológica ficou conhecida localmente como “marmitas” ou “panelas”. O fenômeno, que desafia explicações lógicas, tem inspirando teorias diversas. Foto: reprodução instagram
  • Quando vistos de cima, os círculos alinhados se parecem com uma obra de arte da natureza, e quando vistos do nível da água, lembram jacuzzis naturais encaixadas nas rochas.
    Quando vistos de cima, os círculos alinhados se parecem com uma obra de arte da natureza, e quando vistos do nível da água, lembram jacuzzis naturais encaixadas nas rochas. Foto: reprodução instagram
  • São cerca de 11 poços circulares, cada um com seu próprio tamanho e profundidade.
    São cerca de 11 poços circulares, cada um com seu próprio tamanho e profundidade. Foto: reprodução instagram
  • Em 2023, a especialista em geodiversidade Isabela Apoema, que faz mestrado na Universidade Federal do Amazonas, deu uma explicação intrigante acerca da formação.
    Em 2023, a especialista em geodiversidade Isabela Apoema, que faz mestrado na Universidade Federal do Amazonas, deu uma explicação intrigante acerca da formação. Foto: reprodução instagram
  • Segundo ela, a água que flui com força age como uma esponja, penetrando nas rochas, absorvendo seus sedimentos e os levando pela correnteza.
    Segundo ela, a água que flui com força age como uma esponja, penetrando nas rochas, absorvendo seus sedimentos e os levando pela correnteza. Foto: reprodução youtube
  • Conforme esses sedimentos são aos poucos removidos, os buracos se ampliam e ficam mais profundos, como se a rocha fosse cuidadosamente retirada grão por grão.
    Conforme esses sedimentos são aos poucos removidos, os buracos se ampliam e ficam mais profundos, como se a rocha fosse cuidadosamente retirada grão por grão. Foto: reprodução zappeando
  • A região de Presidente Figueiredo conta com uma diversidade de terrenos acidentados, que cria um ambiente ideal para o surgimento de várias cachoeiras.
    A região de Presidente Figueiredo conta com uma diversidade de terrenos acidentados, que cria um ambiente ideal para o surgimento de várias cachoeiras. Foto: flickr MTur Destinos
  • Além dos misteriosos "buracos", a Cachoeira do Mutum tem sua própria queda d'água, com sua praia atraente para turistas e areias brancas.
    Além dos misteriosos "buracos", a Cachoeira do Mutum tem sua própria queda d'água, com sua praia atraente para turistas e areias brancas. Foto: reprodução instagram
  • A geóloga Isabela Apoema também destaca a importância do Geoparque Cachoeiras do Amazonas, criado em 2011, que adota uma abordagem completa para o geoturismo.
    A geóloga Isabela Apoema também destaca a importância do Geoparque Cachoeiras do Amazonas, criado em 2011, que adota uma abordagem completa para o geoturismo. Foto: flickr lubasi
  • Essa abordagem inclui abraçar e divulgar o conhecimento científico, a preservação do patrimônio e a divulgação de informações importantes para todos os públicos.
    Essa abordagem inclui abraçar e divulgar o conhecimento científico, a preservação do patrimônio e a divulgação de informações importantes para todos os públicos. Foto: flickr MTur Destinos
  • Quando as pessoas da região aproveitam suas cachoeiras preferidas, frequentemente encontram indícios geológicos e até fósseis.
    Quando as pessoas da região aproveitam suas cachoeiras preferidas, frequentemente encontram indícios geológicos e até fósseis. Foto: wikimedia commons Luciano cta
  • De acordo com Apoema, criar geoparques não só apoia o turismo sustentável, mas também impulsiona o crescimento das comunidades locais, criando empregos e oportunidades.
    De acordo com Apoema, criar geoparques não só apoia o turismo sustentável, mas também impulsiona o crescimento das comunidades locais, criando empregos e oportunidades. Foto: flickr MTur Destinos
  • Para curtir algumas das verdadeiras preciosidades de Presidente Figueiredo, como a Cachoeira do Mutum, é preciso topar uma aventura mais ousada.
    Para curtir algumas das verdadeiras preciosidades de Presidente Figueiredo, como a Cachoeira do Mutum, é preciso topar uma aventura mais ousada. Foto: divulgação / governo do amazonas
  • Isso porque é preciso pegar uma trilha de terra com seis quilômetros, acessível apenas por veículos 4x4, a pé ou por "paus de arara," um meio de transporte alternativo para grupos, leva os visitantes até o centro desse espetáculo natural.
    Isso porque é preciso pegar uma trilha de terra com seis quilômetros, acessível apenas por veículos 4x4, a pé ou por "paus de arara," um meio de transporte alternativo para grupos, leva os visitantes até o centro desse espetáculo natural. Foto: reprodução youtube
  • O fascinante lugar conta ainda com outros lugares surpreendentes, como a impressionante Caverna do Maroaga e a Gruta da Judeia, que fazem parte das inúmeras formações geológicas da área.
    O fascinante lugar conta ainda com outros lugares surpreendentes, como a impressionante Caverna do Maroaga e a Gruta da Judeia, que fazem parte das inúmeras formações geológicas da área. Foto: wikimedia commons ThiagoALacerda
  • Presidente Figueiredo é um município localizado em Manaus, no estado do Amazonas. O local ficou conhecido como a "Terra das Cachoeiras" devido à abundância de quedas d'água na região.
    Presidente Figueiredo é um município localizado em Manaus, no estado do Amazonas. O local ficou conhecido como a "Terra das Cachoeiras" devido à abundância de quedas d'água na região. Foto: wikimedia commons James Martins
  • O município tem uma área de 25 mil km² e sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, era de 37.193 habitantes.
    O município tem uma área de 25 mil km² e sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, era de 37.193 habitantes. Foto: flickr lubasi
  • Algumas das cachoeiras mais famosas de Presidente Figueiredo são a Cachoeira do Urubuí, Cachoeira da Pedra Pintada, Cachoeira do Urubu (foto) e Cachoeira do Santuário.
    Algumas das cachoeiras mais famosas de Presidente Figueiredo são a Cachoeira do Urubuí, Cachoeira da Pedra Pintada, Cachoeira do Urubu (foto) e Cachoeira do Santuário. Foto: wikimedia commons GLandovsky
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay