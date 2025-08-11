Caranguejo gigantesco ressurge após 15 séculos

Assine
  • A descoberta ocorreu em abril de 2024, durante uma expedição a uma pequena caverna feita por espeleólogos.
    A descoberta ocorreu em abril de 2024, durante uma expedição a uma pequena caverna feita por espeleólogos. Foto: Freepik/wirestock
  • Os resultados foram divulgados em maio pela revista científica Journal of Threatened Taxa.
    Os resultados foram divulgados em maio pela revista científica Journal of Threatened Taxa. Foto: Reprodução/YouTube
  • Durante a expedição, os cientistas avistaram um macho adulto da espécie, pesando aproximadamente 1,2 kg e medindo 13 cm.
    Durante a expedição, os cientistas avistaram um macho adulto da espécie, pesando aproximadamente 1,2 kg e medindo 13 cm. Foto: Wikimedia Commons/Jebulon
  • Conhecido como o maior artrÃ³pode terrestre do mundo, esse caranguejo pode atingir atÃ© 90 cm de diÃ¢metro, 5 kg e viver atÃ© 60 anos.
    Conhecido como o maior artrÃ³pode terrestre do mundo, esse caranguejo pode atingir atÃ© 90 cm de diÃ¢metro, 5 kg e viver atÃ© 60 anos. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
  • O exemplar foi encontrado em uma fenda na rocha, próximo a cocos e lixo orgânico, que podem ter atraído o animal devido a seus hábitos alimentares.
    O exemplar foi encontrado em uma fenda na rocha, próximo a cocos e lixo orgânico, que podem ter atraído o animal devido a seus hábitos alimentares. Foto: iNaturalist/John Barkla
  • Embora presente em outras ilhas da região, o caranguejo-dos-coqueiros é de hábitos noturnos, tornando seu avistamento algo incomum.
    Embora presente em outras ilhas da região, o caranguejo-dos-coqueiros é de hábitos noturnos, tornando seu avistamento algo incomum. Foto: Reprodução/YouTube
  • Essa descoberta ocorreu no mesmo ano em que pesquisadores australianos registraram uma rara lula bigfin nas profundezas da Fossa de Tonga, no Pacífico.
    Essa descoberta ocorreu no mesmo ano em que pesquisadores australianos registraram uma rara lula bigfin nas profundezas da Fossa de Tonga, no Pacífico. Foto: Reprodução/Centro de Pesquisa de Mar Profundo Minderoo-UWA
  • Com tentáculos que podem atingir até oito metros de comprimento, a espécie chama atenção por sua aparência peculiar.
    Com tentáculos que podem atingir até oito metros de comprimento, a espécie chama atenção por sua aparência peculiar. Foto: Divulgação - NOAA
  • A Fossa de Tonga é considerada uma das áreas mais profundas do planeta, podendo chegar a até 10 km superfície abaixo.
    A Fossa de Tonga é considerada uma das áreas mais profundas do planeta, podendo chegar a até 10 km superfície abaixo. Foto: Reprodução/Discovery Channel
  • O caranguejo-dos-coqueiros, também conhecido como caranguejo-ladrão, é nativo de ilhas tropicais do Indo-Pacífico, como as Ilhas Cook, Seychelles, e partes da Polinésia.
    O caranguejo-dos-coqueiros, também conhecido como caranguejo-ladrão, é nativo de ilhas tropicais do Indo-Pacífico, como as Ilhas Cook, Seychelles, e partes da Polinésia. Foto: Flickr - fearlessRich
  • Uma das características mais marcantes desse artrópode é sua habilidade de escalar palmeiras conseguir cocos, que são parte importante de sua dieta.
    Uma das características mais marcantes desse artrópode é sua habilidade de escalar palmeiras conseguir cocos, que são parte importante de sua dieta. Foto: iNaturalist/Lennart Hudel
  • Com suas poderosas pinças, ele quebra os cocos para consumir a polpa.
    Com suas poderosas pinças, ele quebra os cocos para consumir a polpa. Foto: Reprodução/YouTube
  • Além de cocos, sua dieta é bastante variada: inclui frutas, nozes, folhas, carniça, pequenos animais e até caranguejos menores.
    Além de cocos, sua dieta é bastante variada: inclui frutas, nozes, folhas, carniça, pequenos animais e até caranguejos menores. Foto: Flickr - John Tann
  • Apesar de ser um crustáceo, o caranguejo-dos-coqueiros é totalmente terrestre na fase adulta, retornando ao mar apenas na fase larval.
    Apesar de ser um crustáceo, o caranguejo-dos-coqueiros é totalmente terrestre na fase adulta, retornando ao mar apenas na fase larval. Foto: Flickr - fearlessRich
  • Durante uma fase da vida, ele ainda utiliza conchas para proteção, mas à medida que cresce desenvolve um abdômen endurecido, dispensando o uso da concha.
    Durante uma fase da vida, ele ainda utiliza conchas para proteção, mas à medida que cresce desenvolve um abdômen endurecido, dispensando o uso da concha. Foto: iNaturalist/John Barkla
  • Esses caranguejos possuem um sistema respiratório adaptado ao ambiente terrestre, com "pulmões" branquiais modificados que lhes permitem respirar ar, embora ainda dependam da umidade para evitar a desidratação.
    Esses caranguejos possuem um sistema respiratório adaptado ao ambiente terrestre, com "pulmões" branquiais modificados que lhes permitem respirar ar, embora ainda dependam da umidade para evitar a desidratação. Foto: Reprodução/YouTube
  • Além disso, o caranguejo-dos-coqueiros é conhecido por seu comportamento "ousado", o que inclui invadir casas e acampamentos em busca de alimentos — justificando o apelido de “ladrão”.
    Além disso, o caranguejo-dos-coqueiros é conhecido por seu comportamento "ousado", o que inclui invadir casas e acampamentos em busca de alimentos — justificando o apelido de “ladrão”. Foto: Wikimedia Commons/Lance Vanlewen
  • Embora não seja considerado perigoso, sua força pode causar ferimentos em humanos.
    Embora não seja considerado perigoso, sua força pode causar ferimentos em humanos. Foto: iNaturalist/Dominik Maximilián Ramík
  • Atualmente, a espécie é protegida em algumas regiões devido ao declínio populacional por conta da caça e perda de habitat.
    Atualmente, a espécie é protegida em algumas regiões devido ao declínio populacional por conta da caça e perda de habitat. Foto: iNaturalist/drew_avery
